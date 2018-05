Noklausies! Lindas Leen pirmā autordziesma latviešu valodā

Linda Leen sadarbībā ar ģitāristu Rihardu Lībieti radījusi dziesmu "Uzar mani kā zemi", kas kā latviskota versija seko gada sākumā iznākušajai "Весна".

Šis ir pirmais manis rakstītais teksts manai mūzikai latviešu valodā. Ideja atnāca pie manis dziesmas titulfrāzes veidā un Koncerti pusgaismā , kuros lasu savu autordziesmu atdzejojumus latviski, mani pamudināja un iedrošināja šo domu piepildīt un pabeigt.

"Šis ir pirmais manis rakstītais teksts manai mūzikai latviešu valodā. Ideja atnāca pie manis dziesmas titulfrāzes veidā un Koncerti pusgaismā , kuros lasu savu autordziesmu atdzejojumus latviski, mani pamudināja un iedrošināja šo domu piepildīt un pabeigt," saka pati māksliniece.

LINDA LEEN & LĪBIETIS - Bесна from Linda Leen Music on Vimeo.

Linda un Rihards turpina koncertēt kopā, un pēc Introversijas. Koncerti pusgaismā pirmizrādēm februārī seko otrais cēliens pavasarī- īpašās, vēl neatklātās vietās: šo svētdien, 20.maijā- vēsturiskās Villa Santa modernajā Tilta mājā, kas kā stikla viesistaba stiepjas pāri milzu egļu apaugušajiem upes krastiem Gaujas senlejā 15:00 un 19:00 un 23.maijā urbānajā VEF kvartāla kamerzālē. Koncertā skanēs Lindas autordziesmas no jaunākā albuma "Digital Church" un jau klasiskajiem "Chameleon", "Divi. Labākie dueti", "Let's Go Insane" un to atdzejojumi, kā arī jaunākais Lindas un ģitārista Riharda Lībieša sacerējums Becна un Uzar mani kā zemi.