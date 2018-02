Rīt sākas pirmais pavasara mēnesis - ko daba saka par laiku martā?

Laika zīmju vērotājs Vilis Bukšs dalījies ar prognozēm, kāds laiks gaidāms martā, kas jau iestājas rīt.

1. marts - Evdokija. Tā ir pirmā pavasara mēneša pirmā diena. Šī un turpmākās trīs dienas līdz 4. martam ir Pavasara vēju dienas. Kāds 1. marts, tāds lielākoties pavasaris. 2. marts prognozē vasaru. 3. marts - rudeni un 4. marts nākamo ziemu. Ticējumi. Ja jauka Evdokija - būs jauks pavasaris. Ja vistiņa padzersies, tad Jegorā (6. maijs) aitiņa zālīti paēdīs.

6. marts svarīga diena laika vērojumiem. No šīs dienas sākas sulu laiks kļavam. Ticējums saka, ka šajā dienā pavasaris stāv pie durvīm un tās tikai jāatver un jāielaiž pavasaris istabā...

12. marts - Gregors. Diena, kad āpsis izlien no alas, bet - ja laiks vēl nešķiet pietiekami silts, lien alā atpakaļ un guļ vēl divas nedēļas. Ja atlidojuši gājputni, tad būs bagāts labības gads. Ja līst lietus - būs laba vasara. Ticējumi. Ja pūpoli atveras, vai atvērušies vairāk no galotnes - laba būs agrā sēja. Ja nav atvērušies (šogad daļēji), tad laba būs vidēja sēja.

14. marts - Jevdokija (Evdokija). Kāds laiks Jevdokijā - tāds visā vasarā. Šajā dienā sievietēm - grūtniecēm, jāiet vērot saullēkts, lai bērni dzimtu stipri un veseli. Ticējumi. Ja dienvidu vējš - būs silta un mitra vasara. Ja salst un ziemeļu vējš - būs auksta vasara. Ja Jevdokijā snieg - būs labas ražas, ja līst - būs sliktas. Ja šajā dienā pavasaris smaida, tad tam ticēt nevar, tas vēl raudās.

17. martā ir Ģērdacis, Ģertrūdes diena. Diena veltīta Svētajai Ģertrūdei no Nivelles. Viena no galvenajām Kustoņu dienām. Bišu pamošanās diena. Dravnieki izslauka bišu stropus un gatavojas medus vasarai.

Ticējumi. Ja ligzdās atgriezušies krauķi, pēc trīs nedēļām varēs sēt. Ja krauķi vēl nesteidz atjaunot ligzdas, pavasaris būs garš un auksts.

19. martā Jāzepa diena. Ja Jāzepa dienā dzenis kaļ, būs vēls pavasaris. Lai pasteidzinātu pavasara atnākšanu, apkārt vecai priedei vai ozolam velk melnu āzi un blēj līdz ar to.

21. martā - Benedikts jeb Bindus. Dzīvnieki, kas Ģērdacī nav pamodušies, mostas Bindus dienā.

Ticējumi. Ja Bindus dienā sniegs mijas ar lietu, tāds tas būs arī Lieldienās. Silta Bindus diena uz siltu pavasari.

25. martā - Pavasara Māra. Diena, kad koki jūt sāpes, tāpēc cirvi šai dienā necilā. Šajā dienā pamostas arī meža valdnieks lācis. Uguni vakaros vairs nededz un pirmo reizi pavakariņo ar Saules gaismu.

Ticējumi. Ja Māras nakts silta un miglaina - būs auglīgs gads. Ja salst, tad līdz īstajai vasarai būs 40 salnas.

31. marts - Klusā sestdiena. Kad Klusā nedēļa pagājusi, tad aukstums aiziet un iestājas silts laiks. Ticējumi. Klusajā sestdienā nevajag neko nest mājā no meža, jo kad nesot, tad nākot čūskas mājā.

Lai arī marts ir kalendārā pavasara pirmais mēnesis, tas pēc savas būtības vēl nav īsts pavasaris, bet gan vairāk pirmspavasaris. Ticējums saka, ja janvārī ir marts, tad martā janvāris. Pagājušā janvāra pirmajā pusē un daļēji arī mēneša beigās bija laika apstākļi, kas vairāk raksturīgi martam, nekā ziemas galvenajam mēnesim janvārim. Tā ir zīme, ka marta sākumā un tāpat arī mēneša otrajā pusē var būt ziemai atbilstoši laika apstākļi. Savukārt ticējums, ja februāris auksts, tad marts silts, norāda uz to, ka sērsnu mēneša beigās var būt arī īsti pavasarīgs laiks. 1. decembris, kas rāda, kāda būs ziema, ziemas beigas pareģoja nokrišņiem bagātas, bet bez barga sala. Par pavasari atbildīgais 31. janvāris, kas prognozē pavasari, vēstī, ka pavasara sākums būs sniegains, tas ieilgs un īsts siltums būs tikai aprīļa otrajā pusē. Mana vecmāmuļa teica: Ja marta sākumā pūpolvītols no aukstuma (sarma) zied, tad mēneša beigās ar sudrabu (balti pūpoli) laistīsies...

Kopumā sērsnu mēnesis marts temperatūru ziņā būs tuvu vidējiem mēneša rādījumiem un ar nokrišņiem vairāk par mēneša normu. Marta pirmajā pusē laika apstākļi mainīgi. Ja mēneša sākumā mērens sals, tad laikā ap 8. martu daudzviet iespējams arī atkusnis. Laikā ap Gregoru (12. marts) nakts temperatūra dažviet var nokrist līdz mīnus 15 grādiem. Mēneša vidū vairāk nokrišņu un temperatūras tuvu nullei. Ceļi slideni.

Marta otrajā pusē laika apstākļi mainīgi. Ja laikā ap Ģertrūdi (17. marts) iespējams atkusnis, tad astronomiskā pavasara pirmajā dienā Benediktā (21. marts) un laikā ap to, temperatūra naktīs var pazemināties līdz mīnus 10 un zemāk grādiem. Vēlāk, ap Pavasara Māru (25. marts) vējaināks, vairāk dažāda veida nokrišņu un temperatūras tuvu nulles atzīmei. Naktīs iespējams sals, bet dienās līdz plus 5 grādi. Siltāks laiks būs marta beigās un laikā pirms Lieldienām (1. aprīlis) sals pakāpeniski atkāpsies. Šajā laikā biežāk nokrišņi lietus veidā un saulainajās pēcpusdienās temperatūras pakāpsies līdz plus 10 un vairāk grādiem. Tad arī Austrumlatvijā sāksies strauja sniega kušana un ledus iešana upēs. Paredzama arī masveida pirmo gājputnu atgriešanās. Aprīļa pirmajā pusē laika apstākļi atkal mainīgi, kad lietus mīsies ar slapju sniegu un aprīļa sākums var būt vēss.

