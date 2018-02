Noskaidroti Jelgavas Ledus skulptūru festivāla uzvarētāji

Ir atklāts Baltijas vērienīgākais ziemas notikums – 20. Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls.

Šogad ledus mākslas darbus par tēmu “Sapņi” veidoja 33 profesionāli tēlnieki no desmit valstīm: Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Īrijas, Portugāles, Norvēģijas, Nīderlandes, Ukrainas, Bulgārijas un Ķīnas. 9. februārī, festivāla atklāšanas ceremonijā, tika noskaidroti ledus skulptūru konkursa laureāti:

Individuālā skulptūra - 1. vieta

Zīle Ozoliņa-Šneidere / Latvija

Izlaid savus sapņus / Let you dreams free!

Palaid sapņus brīvībā, lai paši atrod mirkli, kad tiem jātop īstiem

Individuālā skulptūra - 2. vieta

Martynas Gaubas/ Lietuva

Izsapņo sevi / Dream yourself

Sapņojot par sevi, tu ieraugi sevi citu acīm

Individuālā skulptūra - 3. vieta

Irina Alimurzaeva / Krievija

Iztēle / Imagination

Sapņi ir īpašs iztēles paveids…

Komandas skulptūras - 1.vieta

Zīle Ozoliņa-Šneidere un Roman Petrov / Latvija un Krievija

Noķert sapni / Catching a dream

Ziemeļnieka tēls, kurš, vēloties sasildīties, noķer sauli meitenes tēlā.

Komandas skulptūras - 2.vieta

Elena Smirnova un Ivan Smirnov / Latvija un Krievija

Realitāte / Reality

Sapnis un realitāte

Komandas skulptūras - 3.vieta

Niall Magee, Pedro Mira / Īrija un Portugāle

Izpratne / Inside Insight

Zigmunds Freids bija slavens ar to, ka izmantoja sapņu simboliku personību skaidrošanā, palīdzot cilvēkiem labāk izprast sevi.

ŽŪRIJAS VEICINĀŠANAS BALVA

Elisabeth Kristensen / Norvēģija

Atver savu sirdi / Open your heart

Es piedzimu ar vieglu sirdskaiti, bērnībā tiku brīdināts izvairīties no aktivitātēm, kas liek sirdij sisties straujāk. Biju dzirdējis, ka iemīlēšanās liek sirdij sisties straujāk un stiprāk, tāpēc es domāju, ka nomiršu, ja iemīlēšos. Tādēļ gan mani saldākie sapņi, gan tumšākie murgi bija saistīti ar manas sirds sišanos.

ŽŪRIJAS VEICINAŠANAS BALVA

Ruslan Korovkov/ Bulgārija

Mūsdienu laiks/ Present-day

Mēs sapņojam, ka esam brīvi, bet mums traucē reliģijas pieņemtie likumi, zinātnieki un mentalitāte, kā arī citas cilvēces dogmas. Un mēs meklējam izeju.

ŽŪRIJAS VEICINĀŠANAS BALVA

Pedro Mira / Portugāle

Prāta mežģis / Mind twist

Sapņos mēs cenšamies atšķetināt savu samudžināto prātu.

ŽŪRIJAS SIMPĀTIJU BALVA

Mariia Vavaeva un Matvey Vavaev / Krievija

Un lai visa pasaule gaida/ And let the whole world wait

Sapņot… lidot… domāt par skaistumu.

Tiecieties pēc zvaigznēm un mākoņiem.

ŽŪRIJAS SIMPĀTIJU BALVA

Martynas Gaubas un Tautvilas Povilionis/ Lietuva

Slapjie sapņi/ Wet dreams

Slapjie sapņi ziemas laikā ir bīstami, jo viss var sasalt.

Jelgavas viesi aicināti visu nedēļas nogali apskatīt kopumā 65 ledus objektus, baudīt festivāla atmosfēru un plašo atpūtas un izklaides programmu - 10. februārī no plkst. 10.00 līdz 23.00 un 11. februārī no plkst. 10.00 līdz 22.00.

Sestdien, 10. februārī apmeklētājus priecēs Samanta Tina un Tadas Rimgaila, tādi X faktora dalībnieki, kā Adriana Miglāne, Līga Rīdere, Alise Haijima, Nadežda Mankeviča, Aivo Oskis un Edgars Kreilis. Savukārt svētdien, 11. februārī festivāla laikā koncertēs “Mesa” un “Bermudu Divstūris”. Hercoga Jēkaba laukumā darbosies ledus slidkalniņi, ledus labirints, ledus darbnīca un daudz kas cits.

10. un 11. februārī uz festivāla galvenās skatuves Jāņa Čakstes bulvārī notiks ledus skulptūru veidošanas paraugdemonstrējumu dueļi, kurus varēs vērot arī tiešsaistē LMT Straumē.

Festivālu organizē Jelgavas pilsēta ar “SEB banka” un AS „Ramirent” atbalstu.

Vairāk informācijas: www.festivali.jelgava.lv vai www.jelgava.lv.