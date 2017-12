Noskaidrots, kā Latvijas iedzīvotāji sagaidīs 2018.gadu

Kantar TNS nesen publicēja pētījuma datus par to, ka vairākums (80%) Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 60 gadiem Jaunajā gadā vēlētos labu veselību sev un tuvajiem. Lai šī un arī citas vēlēšanās piepildītos un lai būtu labklājības pilns gads, cilvēki mēdz ievērot dažādus rituālus. Tāpēc Kantar TNS noskaidroja ne tikai to, kā cilvēki sagaidīs Jauno gadu, bet arī to, vai viņi piekops kādus īpašus rituālus šajā naktī.

Jaunākā Kantar TNS pētījuma dati par to, kā Latvijas iedzīvotāji sagaidīs 2018.gadu, atklāj, ka vairākums iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 60 gadiem Jauno gadu sagaidīs mājās - 67% savās mājās, ģimenes lokā, un vēl 16% respondentu - ar draugiem pie kāda mājās.

4% iedzīvotāju Jauno gadu sagaidīs kādā ballītē, bet 3% - kādā pašvaldības organizētajā Jaunā gada sagaidīšanas pasākumā (piemēram, Rīgā 11.novembra krastmalā, Jaungada ballē Jūras vārtos Ventspilī u.tml.). 3% iedzīvotāju Jauno gadu sagaidīs ārpus Latvijas.

2% Latvijas iedzīvotāju Jaunā gada naktī strādās, savukārt 7% nekādā īpašā veidā nesagaidīs Jauno gadu.

Ir paruna, ka Jaunā gada nakts ir brīnumu nakts, kad ar mums var notikt kaut kas labs un kad piepildās mūsu vēlēšanās. Kantar TNS noskaidroja arī to, vai mūsu cilvēki veic kādus īpašus rituālus Jaunā gada sagaidīšanai, lai piesaistītu laimi un labklājību.

Gandrīz puse (46%) Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 60 gadiem norādīja, ka neievēro nekādus Jaunā gada sagaidīšanas rituālus.

Savukārt citi 46% Latvijas iedzīvotāju ievēro vismaz vienu no rituāliem, tostarp 18% ieliek makā karpas (vai kādas citas zivs) zvīņas, lai visu nākamo gadu būtu nauda. 16% iedzīvotāju Vecgada vakarā zīlē, lejot laimītes. 10% uzraksta vēlēšanos uz papīrīša, to sadedzina un līdz ar pusnakts iestāšanos izdzer to kopā ar šampanieti.

10% iedzīvotāju Jaunā gada sagaidīšanai uzģērbj noteiktās krāsas apģērbu atbilstoši jaunajam astroloģiskajam gadam. Savukārt 7% uzklāj galdu, ievērojot ēdienkarti atbilstošu šim jaunajam astroloģiskajam gadam.

Interesanti, ka sievietes zīmīgi vairāk nekā vīrieši ievēro rituālu ar papīrīša sadedzināšanu un tā pelnu izdzeršanu kopā ar šampanieti. Tāpat arī dati liecina, ka vīrieši zīmīgi vairāk nekā sievietes neievēro nekādus rituālus Jaunā gada sagaidīšanai.

Latvieši zīmīgi vairāk nekā citu tautību Latvijas iedzīvotāji Vecgada naktī lej laimītes. Savukārt citu tautību iedzīvotāji vairāk ievēro rituālu uzvilkt apģērbu krāsā, kas atbilst jaunajam astroloģiskajam gadam.

Rīdzinieki salīdzinoši vismazāk ievēro kādu no rituāliem, savukārt laimītes iedzīvotāji biežāk lej Pierīgā un Vidzemē.

Kantar TNS pētījumu dati liecina par to, ka horoskopiem ir zināma ietekme uz cilvēku rīcību, sagaidot Jauno gadu. Vairums (61%) Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 60 gadiem skatās vai lasa horoskopus jaunajam gadam. Tomēr tikai 3% no viņiem horoskopiem arī tic, jo 31% iedzīvotāju horoskopus skatās vai lasa, bet vairāk intereses, nevis ticēšanas dēļ, un vēl 27% horoskopus noskatās vai izlasa tikai tad, ja netīšam sanāk tos kaut kur ieraudzīt.

39% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 60 gadiem aptaujā norādīja, ka neskatās vai nelasa horoskopus, jo tiem netic.

Tāpat kā Jaungada rituālus nepiekopj, arī horoskopiem biežāk netic vīrieši, kā arī iedzīvotāji 30-39 gadu vecumā un rīdzinieki.

Par aptauju

Aptauju veica pētījumu kompānija Kantar TNS laikā no 2017. gada 19. līdz 21. decembrim, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 808 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 60 gadiem.