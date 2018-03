Bijušais SAB darbinieks Arnolds Babris: Politiķi jāsūdz tiesā par nacionālo interešu neaizstāvēšanu

Bijušais Satversmes aizsardzības biroja Valsts ekonomiskās drošības un organizētās noziedzības apkarošanas nodaļas vadītājs, tagad uzņēmējs Arnolds Babris intervijā Neatkarīgajai vērtē nesenos notikumus no nacionālās drošības viedokļa.

- Pilnīgi visi Nacionālās drošības padomes locekļi, gandrīz visas Saeimas frakcijas ir paudušas pārliecinošu atbalstu Jāņa Maizīša pārvēlēšanai uz otro termiņu SAB direktora amatā. Kādēļ tāda vienprātība? Nav cita kandidāta?

- No visiem ļaunumiem jāizvēlas mazākais. Baumu līmenī bija minēta arī ārlietu ministra Edgara Rinkēviča kandidatūra. Uz šā fona Maizīša kungs ir briljanta kandidatūra. Pirmā termiņa laikā viņš arī nekādas lielas kļūdas nav pieļāvis, protams, arī varoņdarbus nav veicis. Kad Maizīša kungs pirmo reizi tika virzīts uz šo amatu, es publiski viņu kritizēju. Paudu šaubas, vai bijušais ģenerālprokurors varēs vadīt drošības iestādi, kur bieži jāpieņem lēmumi ne pēc likuma normām, bet pēc būtības - atbilstoši valsts nacionālās drošības interesēm. Sabiedrībai jāsaprot, ka ir tiesībsargājošās iestādes un ir drošības iestādes, kurām jārūpējas par nacionālo drošību. Valstis, kuras mūs nemitīgi māca, ka ļoti jāievēro šādi un tādi tiesiskuma principi, pašas šos principus nemitīgi ignorē, kolīdz tiek skartas viņu nacionālās intereses. Mūsu politiķiem sen bija jāsāk domāt nacionālās drošības un nacionālo interešu mērogos.

- SAB direktora izvēlē būtiskāko vārdu parasti saka mūsu stratēģiskie partneri. Vai jūs varat modelēt viņu domugājienu, kādēļ viņi teikuši, ka Maizīša kandidatūra viņiem ir gana laba?

- Stratēģiskam partnerim pašam pēdējā laikā mainās interešu vektori. Ja stratēģiskais partneris kļūst sūdīgs un nerēķinās ar mūsu interesēm, tad varbūt ir laiks padomāt par stratēģisko partneru maiņu. Pasaulē globālā valsts vairs nav ASV, bet gan Ķīna, un tāpēc varbūt jāsāk domāt par to, ka mums pašiem ir pienācis laiks parūpēties par savām interesēm. Pasaulē nav nekādas sabiedrībai deklarētās politikas - ir tikai intereses. Kur ir mūsu nacionālās intereses? Jautājums mūsu politiķiem: kāpēc viņi skrien vilcienam pa priekšu svešu interešu vārdā, nerēķinoties ar mūsu interesēm? Kā piemērs, ļoti cienu somus - /Karls Gustavs/ Mannerheims nodemonstrēja, kā jāaizstāv Somijas intereses. Es ļoti cienu Singapūras ģēniju Ļī Kuan Jū, kurš arī nemitīgi domāja par savas valsts nacionālajām interesēm. Ja mūsu politiķi aizstāv svešas intereses, tad kāpēc mums jāuztur šādi politiķi? Publiski aicināju Aivaru Lembergu celt civilprasību pret Edgaru Rinkēviču, kurš pieņēma Ventspilij un valstij zaudējumus nesošu lēmumu saistībā ar Nordstream-2 projektu. Rinkēviča darbību dēļ šis projekts netika apturēts - tas tika pārcelts uz Zviedriju. Bet mēs zaudējām miljonus. Kāpēc mums ir vajadzīgi politiķi un ierēdņi, kuri neaizstāv mūsu valsts nacionālās intereses?

- Zīmīgi, ka Maizīša kandidatūra politiskajās aprindās tika gandrīz vienbalsīgi atbalstīta pēc tam, kad atklājās milzu problēmas Latvijas finanšu sektorā. Vai tad uzpasēt šādus apdraudējumus nav SAB funkcija?

- Līdz pēdējam brīdim nekas neliecināja par to, ka AB.LV banka saņems liktenīgo vēstuli no ASV. Banka aktīvi gāja uz sadarbību un strikti pildīja tai izvirzītās prasības. Tas, kas notika, bija sitiens zem jostasvietas. Banka ar šo vēstuli tika klasificēta kā toksiska un tika nokauta. Banka tika pieskaitīta pie tām bankām, kuras piedalās naudas atmazgāšanas operācijās. Tas nozīmē, ka arī citas bankas, kuras sadarbosies ar AB.LV, var kļūt inficētas un nokļūt zem šīs aizdomu ēnas. Tādējādi, nesagaidot šīs 60 dienas /atbildes un paskaidrojumu sniegšanai/, banka tika nokauta. Tas bija paraugdemonstrējums tam, ka ASV var Eiropā nokaut bankas, kuras atrodas zem Eiropas Centrālās bankas uzraudzības. Eleganti! Trijās dienās pēc ASV paziņojuma no bankas tika izņemti 600 miljoni. Tagad ļoti svarīgi, lai notiktu veiksmīga AB.LV pašlikvidācija, lai banka pati norēķinātos ar visiem kreditoriem, nodemonstrētu, ka, neraugoties uz to, ka banka likvidēta, tā norēķinās ar visiem saviem klientiem un pilnībā izpilda pret tiem uzņemtās saistības. Tas būtu labs signāls pasaulei: varat ieguldīt Latvijas bankās, un pat gadījumā, ja kāds tās likvidēs, jūs savu naudiņu dabūsiet atpakaļ.

- Bagātajai ASV ir savs specdienests finanšu jomas uzraudzīšanai, Latvija tādu nevar atļauties. Vai šīs funkcijas nebūtu jāuzņemas galvenajam specdienestam valstī - SAB?

