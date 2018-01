Bijušais Latvijas premjers atgriezies aktīvajā politikā

Latvijas Republikas bijušais Ministru prezidents un Eiropas Parlamenta deputāts Guntars Krasts pagājušo piektdien pievienojies Latvijas Reģionu Apvienībai (LRA), iestājoties vienā no apvienību veidojošām partijām "Reģionu Alianse".

Nellija Kleinberga, LRA valdes priekšsēdētāja: "LRA aktīvi gatavojas vēlēšanām un nostiprina savas pozīcijas, kas gan daudzām politiskām organizācijām, gan atsevišķiem cilvēkiem liek uz mums skatīties kā uz konkurētspējīgu spēku nākamajās Saeimas vēlēšanās. Mums ir liels gandarījums, ka LRA kā savas "politiskās mājas" izvēlas tik daudz cilvēku, kuri vēlas darboties Latvijas politikā, lai strādātu mūsu valsts iedzīvotāju labā. Tāpēc uzņemt savās rindās Guntaru Krastu, politiķi ar lielu pieredzi, mums ir ieguvums."

Guntars Krasts, politiskās partijas "Reģionu Alianse" biedrs: "LRA ir politiskā partija, kas ir veidojusies un darbojas ievērojami atšķirīgi no citām Latvijas politiskajām partijām. Apvienību veido dažādu valsts reģionu politiskās partijas, kas ir guvušas vēlētāju atbalstu savā pagastā, pilsētā un novadā. Tas programmatiski nosaka LRA izpratni par sabalansētu valsts teritoriālo attīstību un pamato LRA organizācijas un lēmumu pieņemšanas demokrātismu. Es uzskatu, ka cilvēkiem Latvijā ir jābūt politiski aktīviem, un viens no veidiem, kā savu aktivitāti realizēt, ir darbība politiskā partijā. Es pievienojos LRA tāpēc, ka atbalstu visos Latvijas reģionos dzīvojošo cilvēku intereses valsts sabalansētā attīstībā un ticu, ka, realizējot LRA programmu, ir iespējams nodrošināt valstī pozitīvas pārmaiņas. LRA ir partija ar atvērtu, demokrātisku struktūru un noteikti ir viena no tām iespējām, kuru es aicinu apsvērt tiem cilvēkiem, kuri vēlas iesaistīties valsts politiskās dzīves procesos."

Politiskajam spēkam, kas gatavojas parlamenta vēlēšanām, viens no būtiskākajiem faktoriem, kas norāda uz tā spēju augt un attīstīties, ir jaunu biedru piesaiste. Pēdējos mēnešos, kad Latvijas politiskās organizācijas jau aktīvi sāk gatavoties 13.Saeimas vēlēšanām, LRA spēki arvien pieaug. Pagājušajā gadā ar partiju apvienību līgumu noslēdza tādas politiskās organizācijas kā 12.Saeimas deputāta Edvarda Smiltēna vadītā "Sabiedrība Centriskai Politikai" un Liepājas domes deputāta Jāņa Vilnīša vadītā "Liepājniekiem". Tāpat LRA iestājušies arī Saeimas deputāti Arvīds Platpers un Silvija Šimfa.