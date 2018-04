Kannu kinofestivālā izrādīs latviešu režisora filmu  

Jaunā režisora Kristiana Riekstiņa eksperimentālā spēlfilma "Eva", kas top studijā "Mistrus Media" ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu, ieguvusi ceļazīmi uz Kannu festivāla tirgus skates speciālseansu, informēja Nacionālajā Kino centrā (NKC).

Marta beigās vairāk nekā 100 kino profesionāļu no visas Eiropas satikās Viļņas starptautiskā kinofestivāla "Kino pavasaris" industrijas programmā "Meeting Point" un tika iepazīstināti ar 23 filmu projektiem no Eiropas, kas atlasīti debijas filmu programmā "Coming Soon New Talents".

Topošo filmu prezentācijas vērtēja starptautiska žūrija, un galveno balvu - demonstrēšanas iespējas 2018.gada maijā Kannu kinofestivāla ietvaros notiekošajā tirgus skatē "Marché du Film" - saņēma trīs projekti, starp kuriem bija arī filmu studijā "Mistrus Media" veidotā jaunā latviešu režisora debijas spēlfilma "Eva". Spēlfilma ir psiholoģisks trilleris ar mistikas elementiem, tā ir jaunā režisora debijas filma pēc Latvijas Kultūras akadēmijas Kinorežijas apakšnodaļas absolvēšanas.

Filma vēsta par to, kā pēc ugunsnelaimes un gāzes eksplozijas dzīvoklī jauna sieviete Eva pārceļas uz nomaļu brīvdienu māju kopā ar eksplozijā cietušo kopjamo vīru Robertu, lai atgūtos un ārstētos no negadījumā gūtajām traumām. Drīzumā mājā sāk notikt dīvainas lietas - pazūd Evas mantas, uzrodas noslēpumainas draudu zīmes, Eva nonāk konfliktā ar vīramāti Helēnu, medmāsu Ingu un citiem retajiem mājas apmeklētājiem. Pakāpeniski Eva gūst pārliecību, ka aiz notiekošā stāv viņas vīrs Roberts.

Filmā lomas atveido aktieri Ieva Segliņa, Lilita Ozoliņa, Marija Bērziņa, Toms Liepājnieks. Filmas operators ir Mārtiņš Jurevics, montāžas režisors - Toms Krauklis, izpildproducente Annija Korpa, filmas producents ir Gints Grūbe. Filma Eva veidota filmu studijā "Mistrus Media" kā eksperimentāls spēlfilmas projekts ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas atbalstu.

Filmu tirgus "Marché du Film" ietvaros 14.maijā Kannās notiks speciālais seanss "Vilnius IFF Goes to Cannes", kam starptautiskā žūrija izvēlējās Riekstiņa spēlfilmu, dokumentālo filmu "Russia Today" un jauno lietuviešu spēlfilmu "Isaac".

Latvijā filmu plānots demonstrēt rudenī.