Seniores pieprasa krūts veselības pārbaudes  

Valsts apmaksā krūts vēza profilaktiskās pārbaudes sievietēm tikai līdz 69 gadu vecumam, arī dzemdes kakla vēža skrīnings no valsts puses apmaksāts ir tikai sievietēm vecumā līdz 67 gadiem. «Vai labs pensionārs mūsu valdībai ir beigts pensionārs?» sarkastiski jautā seniore Astrīda Babāne, kura pie Veselības ministrijas pirmdien sarīkoja zibakciju.

Seniores izpētījušas, ka krūts vēzis tiek atklāts visa vecuma sievietēm, tāpēc nevar apgalvot, ka skrīningu jeb valsts organizēto krūts veselības pārbaudi jāveic tikai sievietēm līdz 69 gadiem, kā tas pašlaik notiek. Reizi divos gados uzaicinājumu veikt valsts apmaksātu mamogrāfiju saņem sievietes vecumā no 50 līdz 69 gadiem. «Mēs nevaram apgalvot, ka krūts vēzis galvenokārt tiek atklāts sievietēm vecumā līdz 69 gadiem,» norāda A. Babāne. «Pēdējā publiski pieejamā statistika liecina, ka 2016. gadā vecumā pēc 70 gadiem uzskaitē reģistrētas vairāk nekā 600 krūts vēža pacientes, bet vecumā no 50 līdz 69 gadiem to skaits ir 750. Vecuma grupā no 50 līdz 69 gadiem saslimstības rādītāji ir no 159 līdz 204 jauni gadījumi uz 100 000 sieviešu, bet pēc 70 gadiem tie ir no 174 līdz 218 gadījumi uz 100 000 sieviešu, kas apliecina, ka sievietēm pēc 70 gadiem ir augsts risks saslimt ar krūts vēzi.» Kopumā pirmreizēji onkoloģiska saslimšana visbiežāk tiek diagnosticēta sievietēm virs 60 gadiem.

2016. gadā ļaundabīgs audzējs atklāts 3468 sievietēm vecumā no 65 gadiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati.

Zibakcijā pie Veselības ministrijas seniores ar plakātiem rokās aicināja veselības ministru atcelt vecuma ierobežojumus valsts apmaksātā vēža skrīningā. «Mēs prasām vienlīdzīgu un taisnīgu valsts attieksmi pret senioriem, atceļot vecuma ierobežojumus bezmaksas vēža skrīninga saņemšanai,» teica seniores. Turklāt, kāpēc nedot iespēju sievietēm, kuras vēlas rūpēties par savu veselību, veikt šīs pārbaudes, ja zināms, ka kopumā atsaucība gan krūts, gan dzemdes kakla skrīningam ir zema - 2017. gada laikā krūts vēža pārbaudes veica 44 procenti no uzaicināto sieviešu skaita, bet dzemdes kakla vēža skrīningu - 39 procenti sieviešu.

«Mums tomēr rodas sajūta, ka valsts politika tiek veidota ar lozungu «labs pensionārs ir beigts pensionārs»,» saka A. Babāne. «Tas pārkāpj iedzīvotāju tiesības demokrātiskā valstī uz valsts apmaksātu veselības aprūpi. Katrs trešais seniors ir pakļauts nabadzībai - tā vietā, lai no valsts puses tiktu uzlabota viņu dzīves kvalitāte, tā tiek ar visiem līdzekļiem grauta.»

Atbildot senioru akcijai, Veselības ministrija norāda, ka «regulāra vēža profilaktisko pārbaužu veikšana ir ļoti būtiska, jo pirmsvēža izmaiņas nerada sūdzības, un tām nav simptomu.» Tātad Veselības ministrija aicina laikus rūpēties par veselību, taču pieeju skrīningam ierobežo. Veselības ministrija atsaucas uz ārstu profesionālo asociāciju, kā arī Eiropas Komisijas rekomendācijām, kurās ieteiktas tieši tādas vecuma grupas, kādām arī uzaicinājuma vēstules pašlaik tiek sūtītas. «Katrai dalībvalstij ieteicams ieviest valsts organizētu vēža skrīningprogrammu, kuras ietvaros vēlams veikt mamogrāfijas izmeklējumu sievietēm vecumā no 50 līdz 69 gadiem,» saka ministrijā. Tādu datu, cik sieviešu veic pārbaudes par savu naudu un cik nedara to, jo līdzekļu nepietiek, diemžēl nav.

***

UZZIŅAI

Pirmreizēji reģistrēta onkoloģiska saslimšana sievietēm seniorēm

65 - 69 gadi 719

70 - 74 gadi 719

75 - 79 gadi 853

80 - 84 gadi 648

85 un vairāk gadu 529

Avots: Slimību profilakses un kontroles centrs, 2016. gads