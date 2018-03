NRA skaidro, cik daudz jāmaksā par valsts veselības "polisi"

Izskatīšanai Ministru kabinetā Veselības ministrija sagatavojusi kārtību, kādā veicamas veselības apdrošināšanas iemaksas. Cilvēkiem, kuri neveic sociālās iemaksas un nav valsts apdrošināti veselībai, šogad būs jāmaksā 51,60 eiro, bet nākamgad 154,80 eiro, taču jārēķinās ar šādu noteikumu: ja valsts apmaksātos veselības pakalpojumus persona vēlēsies saņemt 2019. gadā, uzreiz būs jāšķiras no abām šīm summām.

Taču uzreiz jāpaskaidro, ka visi strādājošie, kuri saņem vismaz minimālo algu un maksā nodokļus, tiek apdrošināti arī veselībai. Tāpat saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likumu apdrošinātas ir sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupas (piemēram, pensionāri, bērni līdz 18 gadiem, pirmās un otrās grupas invalīdi, reģistrēti bezdarbnieki). Šis likums paredz ieviest valsts obligāto veselības apdrošināšanu, tajā skaitā nosakot sasaisti starp veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām veselības apdrošināšanai, veselības apdrošināšanas iemaksām kā brīvprātīgu maksājumu un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu. Saskaņā ar likumu apdrošinātās personas statusam atbilst sociāli apdrošinātās personas (darba ņēmēji, pašnodarbinātie), personas, kuras brīvprātīgi veikušas veselības apdrošināšanas iemaksas, un jau minētās iedzīvotāju grupas, kuras apdrošina valsts. Likums ļauj tiem cilvēkiem, kas neveic sociālās iemaksas un nav automātiski apdrošinātas, brīvprātīgi veikt veselības apdrošināšanas iemaksas.

Veselības ministrija nosacījumus veselības apdrošināšanai personām, kuras neveic sociālās iemaksas un nav automātiski apdrošinātas, sauc par izdevīgiem, jo 2018. gadā veselības apdrošināšanas apmērs būs tikai viens procents no minimālās mēnešalgas jeb 51,60 eiro gadā, bet 2019. gadā - trīs procenti no minimālās algas jeb 154,80 eiro gadā. Veselības obligātā apdrošināšana stājas spēkā no nākamā gada, un, lai persona būtu apdrošināta jau 2019. gadam, tai jāveic ne tikai 2018. gada, bet arī 2019. gada maksājums, proti, divi maksājumi uzreiz. Noteikumos sacīts, ka «iemaksas būs veicamas par kārtējo kalendāro gadu un diviem iepriekšējiem kalendāra gadiem, ja veselības apdrošināšanas iemaksas par tiem nav maksātas». Tā kā līdz šim šādas iemaksas, protams, nav maksājis neviens, tad jābūt gatavam maksāt uzreiz 207 eiro. 2020. gadā iemaksu apmērs noteikts jau piecu procentu apmērā no minimālās algas, un tas ir 258 eiro.

Iemaksas būs veicamas reizi gadā, un pēc to veikšanas personas varēs saņemt pilno veselības aprūpes pakalpojumu grozu attiecīgā kalendārā gada ietvaros. Noteikumi paredz, ka jāmaksā būs Valsts kasē, to varēs darīt, ieejot eveselībā, kur būšot saite uz maksājumu, Nacionālajā veselības dienestā ar maksājumu karti, kā arī ar kredīta pārvedumu. Informācija par personas iekļaušanu veselības aprūpes saņēmēju datubāzē pēc iemaksu veikšanas tiks nosūtīta uz personas elektronisko adresi vai deklarētās dzīvesvietas adresi tajā dienā, kad persona tiks iekļauta šajā datubāzē. Uz Neatkarīgās jautājumu, cik ilgā laikā tas notiks, Veselības ministrijas speciālists Oskars Šneiders atbild: tam vajadzētu notikt tajā pašā dienā, kad samaksāts. Veselības sagatavotie grozījumi būs spēkā no šā gada septembra, un tad arī iedzīvotajiem būs iespējams sākt maksāt par veselības apdrošināšanu.

Par šiem noteikumiem Veselības ministrijai bija jārīko sabiedrības apspriešana, tas arī pieminēts noteikumu anotācijā, tajā teikts, ka pavisam nesen tāda arī rīkota - 9. martā, taču neviens neesot ieradies, kā arī neesot saņemti nekādi priekšlikumi vai ieteikumi. Vai tā bijusi pamanāma, un vai kāds vispār zināja, ka tāda notiek? O. Šneiders Neatkarīgajai saka: sabiedriskā apspriešana bijusi izsludināta, taču tikai ministrijas mājaslapā. Viņš arī apgalvo, ka nekas neesot nokavēts, tā kā noteikumi vēl nav apstiprināti, būs iespējams izteikt viedokli un priekšlikumus.

***

UZZIŅAI

Cik jāmaksā, lai būtu apdrošināts valsts finansētai veselības aprūpei?

• 2018. gadā 51,60 eiro

• 2019. gadā 154,80 eiro

• 2020. gadā 258 eiro

Šie maksājumi nav jāveic sociāli apdrošinātām personām un valsts apdrošinātajām grupām (pensionāriem, bērniem u. c.)

Avots: Veselības ministrija