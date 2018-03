Igauņi zāles apmaksā, latvieši – domā

Igaunijā pašlaik pacientiem kompensējamo zāļu sistēmā ir pieejami 66 dažādi jaunākās paaudzes medikamenti, Lietuvā – 62, bet Latvijā – 31. Turklāt Igaunija pusgada laikā ir spējusi iekļaut kompensējamo zāļu sarakstā astoņus medikamentus, kamēr Latvija – tikai vienu.

Zāļu kompensācijas izdevumi uz vienu iedzīvotāju Latvijā 2016. gadā bija 66 eiro, Lietuvā - 75 eiro, bet Igaunijā - 106 eiro. Šīs krasās atšķirības izskaidrojamas ar kompensējamo zāļu budžetam atvēlēto naudu, kas ļauj vairāk tērēt Igaunijā, bet liek taupīt Latvijā. Tas izskaidro arī praksi un tempus, kādā Igaunijā izskata jaunu, inovatīvu zāļu iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā. Pērn septembrī Igaunijā valsts kompensēja pacientiem 58 tā sauktos inovatīvos medikamentus, bet šogad februārī - jau 66, savukārt Latvijā pērn sarakstā bija 30, bet šogad tikai par vienu medikamentu vairāk. Arī Lietuvā kompensē divkārt vairāk šādu medikamentu.

Ekrānšāviņš no avīzes

Ierobežots kompensējamo zāļu budžets, zāļu izvērtēšanas procesa caurskatāmības problēmas, nepietiekamā apmērā pieejami reālās dzīves dati (pacientu skaits, zāļu lietošana un efektivitāte), šādus iemeslus inovatīvo zāļu vājai pieejamībai nosauc Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA). Latvijā ir aktuāls jautājums gan par kompensējamo zāļu pieejamību, gan par šo zāļu cenu. Saeimas Sabiedrības veselības apakškomisijas deputāti norāda, ka zāļu ražotājiem jābūt pretimnākošiem jauno kompensējamo medikamentu izmaksu samazināšanā, savukārt zāļu ražotāji aicina saprast, ka zāļu ražotājiem jaunas, inovatīvas zāles «nerodas no gaisa», ka to izpētē tiek ieguldīti lieli līdzekļi. Ražotāji arī norāda uz nesamērīgu finansiālā riska slogu, kas tiekot uzlikts zāļu ražotājiem bez iespējas pārskatīt līgumu. SIFFA rosina pārskatīt pievienotās vērtības nodokļa atcelšanu visām kompensējamo zāļu sarakstā iekļautajām zālēm. Kompensācijas sistēmā iekļauto zāļu patēriņš 2017. gadā bija 188 miljoni eiro, no kā PVN bija 20,1 miljons eiro. SIFFA aprēķinājusi, ka kompensējamo zāļu budžetā atbrīvotos 15,8 miljoni eiro un par to būs iespējams palielināt inovatīvo zāļu pieejamību pacientiem, iekļaujot jaunus medikamentus, ārstējot vairāk pacientu un samazinot mirstību. Savukārt par 4,3 miljoniem eiro samazināsies pacientu līdzmaksājumi par kompensējamo zāļu sarakstā iekļautiem medikamentiem.