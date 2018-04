VAKARA ZIŅAS: Skandāls pirms dziesmu svētkiem. "Sūda koris 3 mēnešus traucē dzīvot"

Jauktais koris «Lōja», kas ir izvēlējies līvu kora mūzikas, valodas un tradīciju izpēti un popularizēšanu, šobrīd Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem gatavojas mazā telpā, kas drīzāk atgādina garāžu.

Jaunais Salaspils kultūras nama direktors Valdis Škutāns, ko plašāka sabiedrība iepazina TV ekrānos kā dejotāju un pasniedzēju, korim pēkšņi uzteicis sadarbību, un sākusies arī asāka vārdu apmaiņa.

Kora diriģentam pilna sirds, un viņš neklusē

Salaspils jauktā kora «Lōja» diriģents Ģirts Gailītis ir sašutis par Valda Škutāna rīcību: «Telpu īres līgums, lai cik tas nebūtu dīvaini, mums ir. Mēs kā biedrība noslēdzām telpu nomas līgumu ar kultūras namu. Šī situācija ir izvērtusies nelikumīga, jo pašvaldībai būtu jānodrošina korim telpas, balstoties uz valsts dotācijām attiecībā uz dziesmu svētkiem. Par Salaspils kultūras nama direktoru ir iecelts dejotājs Valdis Škutāns, kuram nav nekādas saprašanas, kur viņš ir nonācis.

Viņam nav pieredzes iestāžu vadībā. Valdim Škutānam ir bijuši tikai šovi un sporta dejas, kas ar kultūras nama pārvaldi nav īsti saistāmi. Valdis Škutāns tika ielikts šajā vietā, un bija tikai ilūzija par amata kandidātu konkursu. Jau pērnā gada vasarā bija zināms, ka viņu plāno iecelt šajā amatā. Pērn 30. novembrī notika likvidācijas process un darbiniekiem tika paziņots, ka viņus atlaidīs līdz ar 2018. gada 31. janvāri. Valdis Škutāns šajā konkursā uzvarēja, neraugoties uz to, ka citi pretendenti bija krietni kvalitatīvāki un piemērotāki.

Tūlīt būs beidzies viņa trīs mēnešu ilgais pārbaudes laiks. Viņš, protams, veido savu vietnieku komandu, kas sastāv no jogas skolotājām un bijušajām deju partnerēm. Viss šis nekompetentais bars mēģina tikt vaļā no cilvēkiem, kas kaut ko dara un saprot. Piemēram, no darba tika atlaista novada dziesmu svētku koordinatore. Škutāns droši vien uzskatīja, ka vislabāk to ir izdarīt tieši dziesmu svētku un Latvijas simtgades gadā.»

