Olimpisko spēļu snovborda trasi Dienvidkorejā būvēs latvieši

Dienvidkorejas 2018. gada Ziemas Olimpiskajās spēlēs par snovborda trases būvniekiem ir izvēlēti speciālisti no latviešu uzņēmuma We Build Parks (WBP) sadarbībā ar ilggadējo vācu partneri Schneestern. WBP grupas komanda no Baltic Snowpark Agency dodas ceļā 11. janvārī, uzsākot iespaidīgus snovparka būvniecības darbus.

Baltic Snowpark Agency grupa ir strauji augoša ziemas sportu nozarē, nesot Latvijas vārdu un izbūvējot sniega trases ne tikai Baltijas, bet arī starptautiskos, globāla mēroga projektos. Lielākais sasniegums noteikti ir dalība šī gada Ziemas Olimpiskajās spēlēs, kas notiks no 2018. gada 9. līdz 25. februārim.

Latviešu entuziasmu un profesionālo darbu Dienvidkorejas Olimpiskā komiteja novērtēja jau 2016. gadā. BSA komanda piedalījās Pasaules kausa trases izbūvē, pārvarot sarežģītus laika apstākļus - vētras un pēkšņu apledojumu. Tomēr trīs nedēļu darbs beidzās trīs stundas pirms oficiālajiem treniņiem. Gan Komitejas pārstāvji, gan atlēti no visas pasaules atzina, ka tā esot labākā trase kāda jebkad ir tikusi uzbūvēta, tāpēc piedāvāja slēgt sadarbības līgumu 2018. gada Olimpisko spēļu snovborda trases būvniecībai.

BSA virzītājspēks un komandas motivācijas avots neapšaubāmi ir uzņēmuma vadītājs Jānis Jansons, kurš iespēju pierādīt latviešu konkurētspēju un darba kvalitāti Olimpisko spēļu būvniecības laukumā sauc par sapņu piepildījumu, kaut gan tas ir bijis vairāku gadu smags un mērķtiecīgs darbs: “Savu darbību sākām darot dažādus palīgdarbus Cēsīs, Žagarkalnā. Ar lielu enerģiju un darba sparu nu jau esam strādājuši pie pasaules nozīmīgākajiem pasākumiem. Olimpiskās spēles tos visus sasummē izcilā sasniegumā. Esam priecīgi pārstāvēt Cēsis un visu Latviju Korejā.”

Uzņēmuma panākumus ir palīdzējis virzīt Vācijas uzņēmums Schneestern, kas šobrīd ir oficiālais sadarbības partneris. Schneestern ar gandrīz 20 gadu bagāto pieredzi un BSA ar latviešu neatlaidību un profesionālo komandu kopīgi ir izbūvējuši ceļu uz Olimpiskajām spēlēm. Sadarbība starp uzņēmumiem ir bijusi arī tādos projektos kā Pasaules Kausa sacensības, X Games, Nine Knights, Nine Queens, Nike Chosen Sessions, Air&Style un citi.

Baltic Snowpark Agency ir daļa no We Build Parks grupas, kas projektē un būvē arī veikborda, velo un citus aktīvās atpūtas parkus. Mājaslapā (webuildparks.com) ir iespējams uzzināt plašāku informāciju par to darbību, projektiem un turpmākajiem attīstības plāniem.