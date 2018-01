Leons Taivāns: Putins Krievijā valdīs pa vecam

Krievijā 2018. gada 18. martā notiks prezidenta vēlēšanas. Lai arī šīs vēlēšanas par vēlēšanām var saukt tikai nosacīti, jo to rezultāts politiskajiem novērotājiem visā pasaulē nerada ne mazākās šaubas, tas ir iemesls, lai parunātu par Krievijas vietu pasaulē un tās nākotnes perspektīvām. Tāpēc uz sarunu aicināju Latvijas Universitātes profesoru Leonu Taivānu, kurš ir mācījies Maskavā, tur daudz strādājis, un tagad Krievijā ir iznākusi pazīstamā vēsturnieka Andreja Zubova sastādīta grāmata, kurā ir arī viņa sarakstīta nodaļa.

- Pastāstiet nedaudz par šo grāmatu.

- Grāmata ir trijos sējumos. Saucas Krievijas vēsture 20. gadsimts. Tur ir Ļeņina periods, Staļina periods un jaunākais periods. Grāmatas idejas autors esmu es. Mēs ar profesoru Zubovu to ideju izperējām, un viņš uzņēmās to darbu darīt. Zubovs ir vecs mans draugs. Viņš bija Maskavas Starptautisko sakaru institūta profesors, bet pēc raksta publicēšanas, kurā Krimas anšlusu pielīdzināja Hitlera 1938. gadā veiktajam Austrijas anšlusam, viņu no institūta padzina. Tagad viņš ir nesistēmiskās opozīcijas partijas PARNAS līdzpriekšsēdētājs. Grāmatai ir diezgan daudz autoru, es esmu viens no viņiem. Mana joma bija - Krievijas koloniālās nomales.

- Tātad Krievijas vēsture jums nav sveša. Par Krievijā notiekošo, saistībā ar Putina valdīšanas nākamo sešgadi, ir dažādi viedokļi. Lūk, ko portālā echo.msk.ru raksta pazīstamais ekonomikas zinātņu doktors Vladislavs Inozemcevs: «Nospiedošais Krievijas iedzīvotāju vairākums neredz un, galvenais, negrib redzēt notiekošo procesu ilgtermiņa dinamiku. Politiķu retorika un ekonomistu prognozes balstās uz pieņēmumu, ka tagad esam sasnieguši kārtējo dibenu un tūlīt kļūs labāk. Jājautā, uz kāda pamata? Kas vēl nav skaidrs? Vai tas, ka Krievija pārvēršas par kooperatīva Ozero (deviņdesmitajos gados dibināts kooperatīvs, kurā apvienojušies Putina bērnības draugi, ar kuriem viņš kopā trenējies džudo) privātīpašumu? Vai tas, ka demokrātijas un vārda brīvības jautājumos virzāmies tikai vienā virzienā? Kārtējā katastrofa ir neizbēgama, un tās tuvošanās nav atkarīga no prezidenta vēlēšanām un skaitļiem, kas būs uzrakstīti kā to rezultāti.» Kā jūs komentētu šīs drūmās prognozes?

- Es teiktu tā - nekādas katastrofas nebūs. Akadēmiķiem, pētniekiem, žurnālistiem ir tāds niķis piesaukt krīzi. Krievijai nemaz tik slikti neiet. Cita lieta, ka ekonomiskie rādītāji ir zemi, bet kad tie Krievijas iedzīvotāju vairākumam ir bijuši augsti? Nomināli Krievija it kā neskaitās pie trūcīgajām valstīm, bet vairākums iedzīvotāju dzīvo stipri pieticīgi.

- Inozemcevs runā par tendencēm. Civilizētā pasaule iet vienā virzienā, bet Krievija pretējā virzienā. Tas rada arvien pieaugošu kognitīvo disonansi, jo Krievija sevi pieskaita pie civilizētās pasaules, bet arvien vairāk savā uzvedībā iet no tās prom.

- Krievijas vēsturē ir pastāvējusi tā dēvētā Maskavas Krievija un Pēterburgas Krievija. Maskavas Krievija ir vairāk bijusi tradicionāla, Pēterburgas Krievija - vesternizēta. Notiek nemitīga deķa vilkšana - vieni grib Krieviju vesternizēt, citi velk deķi atpakaļ un grib to Krievijas savdabību. Krievija mētājas starp Eiropu un Āziju. Krievijas elite, arī jau pieminētās grāmatas redaktors Zubovs, apgalvo, ka Krievija pieder Eiropai. Mums par to vienmēr ar viņu ir strīdi. Nu, jā, Pēterburgas Krievija ir piederējusi Eiropai, Krievijas cars ir veidojis un piedalījies Eiropas koalīcijās, bet Krievijas iedzīvotāju masas Eiropai ir visai tālas.

- Krievi ļoti apvainojas, ja viņus pieskaita pie aziātiem.

- Jā, bet mēs iesākām ar vēlēšanām. Kādreiz, gadu tūkstošu mijā, pasaulē valdīja priekšstats, ka ir lietas, kuras ir nedalāmas. Piemēram, demokrātija un attīstība ir nedalāmas lietas. Teiksim, nevar attīstīties ekonomika un būt despotiska vara. Šodien mums no šā priekšstata ir jāatsakās. To pierāda Ķīna, kura Komunistiskās partijas despotiskās varas vadībā uzrāda ļoti labus ekonomiskos rādītājus. Despotiska vara pastāvēja Taivānā, Singapūrā nekādas demokrātijas eiropeiskā izpratnē nav, bet turienes ekonomisko attīstību mēs varam tikai apskaust. Ir dažādas Āzijas. Tā Āzija, kura piedzīvo ļoti dinamisku attīstību, ir konfuciāniskā Āzija. Ķīna, Vjetnama, ķīniešu anklāvi Dienvidaustrumāzijā. Ir Indijas fenomens, par ko maz runā. Indija tradicionāli ir ļoti spēcīga matemātikā. Mēs sakām arābu cipari, bet tie nav arābu, tie ir indiešu cipari, kuri pie mums ir ienākuši caur arābiem. Indieši ir ļoti talantīgi IT jomā. Tā ir viena Āzija, kurai Krievija nepieder. Krievija pieder musulmaņu Āzijai. Tai Āzijai, kas neko nav parādījusi. Zinātnē - viena Nobela prēmija Pakistānas fiziķim. Vienīgā. Vairāk nav. Krievija vēsturiski pieder šai kultūrai. Tā nepieder ne konfuciāniskajai, ne indiešu kultūrai.

- Krieviju sasaistīt ar musulmaņu kultūru…?

- Krievija attīstījās mijiedarbībā ar migrējošām kultūrām, tādām kā Čingizhana valsts un citas tjurku valstis. Kazaņas ieņemšana jau nebija nekāda iekarošana. Tas bija darījums. Daudzi tatāru augstmaņi pārcēlās uz Maskavu, kas lielā mērā vienmēr ir bijusi tatāru pilsēta. Arī pareizticība ir aizgūta tajā laikā, kad šis kristietības atzars darbojās musulmaņu ielenkumā un darbojās pēc musulmaņu noteikumiem. Tā nav tikai reliģija, tā ir vesela ideoloģiska sistēma, kas gadu simtiem ir veidojusi Krievijas vidi.

- Ko jūsu draugs Zubovs un citi Krievijas vēsturnieki saka par šo versiju, ka Krievija ir islāma pasaulei piederīga?

