Lozes līķis atrasts Saulkrastu kāpās; policijas versija - slepkavība mantkārīgā nolūkā

13. aprīlī Valsts policijas Kriminālizmeklēšanas pārvaldes darbinieki atrada iepriekš meklēšanā izsludināto bijušo totalitāro režīmu noziegumu izmeklēšanas prokurori Birutu Lozi mirušu ar vardarbīgas nāves pazīmēm, apraktu Saulkrastu novadā, kāpu zonā. Aizdomās par noziedzumu ir aizturēts 1967. gadā dzimis vīrietis, kuram tiesa piemērojusi drošības līdzekli – apcietinājumu. Izmeklējamā nozieguma viena no galvenajām versijām – slepkavība izdarīta mantkārīgā nolūkā.

Izmeklējot kriminālprocesu par bijušās prokurores Birutas Lozes iespējamo slepkavību, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes (GKrPP KIP) darbinieki 2018. gada 11. aprīlī aizdomās par to aizturēja 1967. gadā dzimušu vīrieti. Aizdomās turētais ir bijis pazīstams ar Birutu Lozi un iepriekš nav sodīts.

Turpinot izmeklēšanu un veicot apjomīgus operatīvos pasākumus un speciālās izmeklēšanas darbības, jau pēc divām dienām, 13. aprīlī, likumsargi atrada Birutas Lozes līķi ar vardarbīgas nāves pazīmēm. Līķis bija aprakts Saulkrastu novadā, kāpu zonā. Izmeklējamā nozieguma viena no galvenajām versijām - slepkavība izdarīta mantkārīgā nolūkā.

Jau ziņots, ka 2018. gada 15. martā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirknī tika saņemts iesniegums par to, ka 1932. gadā dzimusī Biruta Loze laikā posmā no 13. marta pulksten 21 līdz 14. marta pulksten 9.30 izgājusi no savas dzīvesvietas un bezvēsts pazudusi.

2018. gada 23. martā kriminālprocess par Birutas Lozes pazušanu tika nodots Valsts policijas GKrPP KIP lietvedībā tālākai izmeklēšanai. Izmeklēšanas laikā tika izvirzītas un pārbaudītas vairākas versijas, veikto izmeklēšanas un operatīvo darbību rezultātā tika noskaidrota aizdomās turētā persona, kā arī iespējamais nozieguma motīvs.

Šobrīd turpinās izmeklēšana noziedzīga nodarījuma apstākļu noskaidrošanai.

Pret aizdomās turēto vīrieti ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 117. panta 9. punkta - par slepkavību, ja tā izdarīta mantkārīgā nolūkā. Par šādu noziegumu likumā paredzēts mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no desmit līdz 20 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Aizdomās turētajam vīrietim ir piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums.