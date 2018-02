IZM bijusī ierēdne Evija Papule atklāj skolu reformu zemūdens akmeņus

Šobrīd izglītībā notiek virkne reformu – gan attiecībā uz mācību saturu, gan vecumu, kad sākamas skolas gaitas, gan arī uz valsts valodas lietojumu visās Latvijas skolās. Par to saruna ar bijušo Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības departamenta direktori Eviju Papuli, kura patlaban ir Rīgas domes priekšsēdētāja Nila Ušakova padomniece izglītības reformas jautājumos.

- Jau pagājuši vairāk nekā trīs mēneši, kopš vairs nestrādājat IZM. Vai šobrīd nenožēlojat, ka aizgājāt?

- Tā ir iznācis, ka es ik pa pieciem gadiem mainu savu amata pozīciju vai darbavietu. Nav jau tā, ka 22 gadi ir pagājuši, tikai vadot Izglītības departamentu. Ir bijis darbs Valsts izglītības satura centrā (VISC), Valsts Izglītības kvalitātes novērtēšanas aģentūrā. Jā, arī divreiz IZM Izglītības departamentā - vispirms gan vairāk saistībā ar sabiedrības integrācijas jomu. Nenožēloju savu lēmumu aiziet no IZM. Jo, skatoties uz drudžaino politisko darbību, kas vairāk saistīta ar partijām un mazāk ar izglītības politiku, es sapratu, ka vairs nevaru uzņemties atbildību par konvulsīvo darbību īstenošanu. Patlaban vispārējā izglītībā ir atvērtas vismaz 15 reformas, un pat pieredzējušiem nozares darbiniekiem ir grūti aptvert, kādas būs sekas steigā pieņemtajiem lēmumiem. Varbūt pēc Saeimas vēlēšanām oktobrī atkal būs iespējams profesionāls darbs, tajā skaitā kolēģiem IZM.

- Vai neesat pati apsvērusi iespēju iet politikā?

- Labs un domājams jautājums. Patlaban gan neesmu izvirzījusi tādu mērķi.

- Viena no galvenajām nozares aktualitātēm ir jaunā mācību satura ieviešana. Cik gatavs ir šis projekts?

- Šī reforma nes līdzi virkni citu izmaiņu. Jaunā standarta ieviešana prasa milzīgu darbu - sākot ar pedagogu slodžu pareizu rēķināšanu, kas nozīmē arī citu naudas plūsmas sistēmas izstrādāšanu. Strādājot ar vairākām pašvaldībām, skolām un skolotāju grupām un piedaloties apspriešanās, izskatās, ka pedagogi ir gatavāki tam visam, nekā tas no malas izskatās. Jo viņi saprot, ka izmaiņas ir vajadzīgas. Un tam nav saistības ar vecumu - arī mana, piecdesmitgadnieku paaudze, kurai jau nācies saskarties ar pārmaiņām, ir atvērta jaunajam. Arī IZM iesūtītie priekšlikumi un apspriešanās dzirdētais rāda, ka nav runas par to, vai vajag vai nevajag pārmaiņas, bet gan par to - kā tās jeb jauno saturu ieviest? Tas vieš cerību, ka, ja ar skolotājiem runās, nevis tikai kritizēs, tad jaunais saturs un metodiskā pieeja «ieies» katrā klasē, katrā stundā.

- Vai šīs reformas ieviešana nav pārāk sasteigta? Daudzi nozarē strādājošie izteikuši vēlmi vairāk izrunāt dažādus tās aspektus.

- Jāatceras, ka projekta ieviešana kavējas vairāk nekā gadu, un tas ir svarīgi, ja runājam par attieksmes veidošanu. Diemžēl tāda ir birokrātija. Tas nozīmē, ka jauno noteikumu apstiprināšanai valdībā laika ir pamaz. Gribu atgādināt, ka šobrīd tas, ko apsprieda, nav standarts. Dokuments vēl tikai taps. Katrā ziņā novēlētu pedagogiem nestāvēt malā un nekritizēt, bet nākt talkā VISC un pievienot savu profesionālo redzējumu un varēšanu. Ja projekta veidotāji nedzird vienreiz, tad jārunā vēl un vēlreiz, bet neatkāpties.

- Vai IZM pietiek kapacitātes to visu «pavilkt»? Ir atvērtas teju 15 reformas.

- Ar resursiem ir tā, kā ir. IZM kapacitāte nav pietiekama, un tas arī saprotams, jo ambīcijas ir milzīgas - arī attiecībā uz jauno saturu. Noteikti būtu jādomā - kā iesaistīt vecākus. Viņu attieksme ir būtiska, lai arī sabiedrībā notiktu pozitīvas izmaiņas.

Reformu, objektīvi skatoties un saprotot, ka skola ir atbildīgā ieviesējinstitūcija, ir par daudz, tāpēc IZM ir jāizvirza prioritātes. Un te nu būtu jāpasaka skaidri - kas ir svarīgākais: skolu tīkla sakārtošana vai satura atjaunotne, pedagogu atalgojuma paaugstināšana vai mācībvalodas izmaiņas, atbalsts skolotāju profesionālajai kompetencei vai viņu kontrole utt.? Domāju, ka satura apguves pieejas maiņa tomēr ir svarīgākā un galvenais uzdevums, jo acīmredzami tieši rezultāts - izglītības kvalitātes, skolēnu mācību motivācijas un sasniegumu paaugstināšanās - ir nepieciešamais izglītībā šobrīd. Tagad, nevis rīt. Ieviest: sagatavot un vienlaikus jau pāriet septiņās klašu grupās - izmaiņas gada laikā attiecībā uz latviešu valodas lietojumu mazākumtautību programmās - nav reāli, ja domājam par kvalitatīvu procesu un rezultātu. Patlaban tas tiek virzīts politiski kā politisko partiju vēlme, bet par to, vai tas ir praktiski izdarāms, netiek runāts. Ir tikai lozungs un - uz priekšu, jo ir simtgade! Domāju, ka vidusskolā (10.-12. klase) tiešām nebūs nepārvaramu problēmu to ieviest, un to apliecina arī mazākumtautību skolu direktori. Un tas nebūtu attiecināms uz latviešu valodu vien, bet vispār uz valodām, kurām ir arvien lielāka vieta un nozīme mācībās un izglītības sistēmā kopumā, tostarp domājot par studijām Latvijas augstākajās izglītības iestādēs. Šobrīd, 21. gadsimtā, nevar moderna izglītība būt tikai vienā valodā. Runājot par pamatskolu, kur 1. līdz 6. klasē būs jāapgūst 50% satura latviešu valodā, bet 7. līdz 9. klasē - 80%, uzskatu, ka pārejas periods ir, ja reāli vēlamies šīs izmaiņas skolā, vienkārši par īsu. Turklāt - ja dzimtajā valodā paliek tikai 20%, tad uzskatīt izglītību par bilingvālu var visai nosacīti, īpaši tad, ja skatāmies no bilingvālās izglītības metodoloģijas aspektiem.

- Daudzi mazākumtautību skolu direktori vērš uzmanību uz to, ka trūkst latviešu valodas skolotāju.

- Tas bija arī man zināms pārsteigums, strādājot ar Rīgas un Pierīgas, kā arī Latgales puses pašvaldībām, jo vidējie pedagogu skaita rādītāji it kā nav satraucoši. Arī slodze vairākumam nav pilna - vien 0,7 līdz 0,8. Šobrīd trūkst 40 latviešu valodas skolotāju Rīgā. Tā nu tas ir: valsts vidējā temperatūra ir viena informācija, bet tā, kas ir kādā konkrētā vietā, ir pavisam cita. Jāsaprot arī, ka cilvēki jau nav vienkārši pārceļami no vietas, kur viņi dzīvo un ir «palikuši pāri», uz citurieni. Pārcelšanās uz citu dzīvesvietu ir dārgs process.

- It kā jau ik gadu dažādās programmās tiek sagatavoti ap 1000 jauno pedagogu. Kur viņi paliek?

- Ja kādreiz tie, kas pabeidza pedagoģijas studiju programmu, zināja, ka viņu darbavieta būs skola, tad šobrīd tā nav. To varu droši apgalvot, jo vismaz 26 gadus esmu mācījusi šos studentus. Arī tie, kas aiziet uz izglītības iestādi, nereti ilgi neaizkavējas tur. Iemesli var būt dažādi. Ja jau pirmajā gadā viņiem uzliek «pilnu 40 stundu» slodzi un vēl virkni pienākumu kā pieredzes bagātajiem skolotājiem, bet alga nebūt nav tāda kā bijušajam grupas biedram, kurš, piemēram, strādā bankā un uzreiz var saņemt 1000 eiro uz rokas, tad lielas motivācijas palikt skolā nav. Tas gan attiecas ne tikai uz jaunajiem pedagogiem, bet arī jaunajiem zinātniekiem, kas it kā strādā prioritārajā dabaszinātņu jomā - ja tev ir 500 eiro uz papīra, tad par ko var būt runa?

- Vai nevajadzēja jau tagad augstskolu beigt pedagogiem, kuri būtu sagatavoti «pa jaunam» - ņemot vērā jauno mācību saturu? Augstskolas šobrīd vēl tikai izstrādā jaunās programmas.

