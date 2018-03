Zbigņevs Stankevičs: Mēs nevēlamies, lai Eiropas kuģis nogrimst  

Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs intervijā Neatkarīgajai raksturo mūsdienu Eiropu, tās vērtības un riskus.

- Mūsu sarunu iniciēja Parīzes deklarācija. Tāpēc pirmāk sakiet - ko vērts šis dokuments?

- Šis dokuments interesants tajā ziņā, ka Eiropas konservatīvie domātāji, intelektuāļi, zinātnieki, kuri tikās 2017. gada maijā, nonāca pie slēdziena, ka vajag kaut ko darīt, lai saglābtu Eiropu. Viņi konstatēja, ka Eiropa stūrē virzienā, kas draud tai ar nogrimšanu. Tad viņi salika galvas kopā un uzrakstīja tekstu uz14 lapām, kurā analizē to, kas notiek… Pirmām kārtām - kāda ir tā Eiropa, kurai mēs ticam? Kādu vēlamies to redzēt? Kādai tai vajadzētu būt? Lielākā daļa šo intelektuāļu ir no rietumvalstīm, īpaši no Francijas. Jo viņi ir visdziļāk šajos Eiropas procesos, kurus identificē kā bīstamus. Deklarācijas teksts ir pārtulkots 20 valodās.

Viņi konstatēja, ka Eiropa šobrīd ir aizrāvusies ar idejām, kuras izskalo tās pamatus. To viņi sauc par Eiropas viltus pašizpratni. Bet - Eiropas patiesā identitāte ir bijusi nacionālo valstu sadraudzība. Taču tas, kas tiek mēģināts darīt tagad, ir - nojaukt robežas… Autori to sauc pat par imperiālām ambīcijām. Tiek mēģināts radīt jaunu impēriju. Tiek mēģināts it kā pārkāpt pāri nacionālajām identitātēm. Radīt kaut kādu jaunu superstruktūru.

Tas ir viens. Otrs - tiek uzsvērts, ka jāatgriežas pie patiesa liberālisma. Patiess liberālisms ir tāds, kurš ļauj pastāvēt līdzās dažādiem uzskatiem. Un - nav nekāda ideoloģiska spiediena, kurš diktē, kādi uzskati ir pareizie, kādi - nepareizie. Tas liberālisma veids, kāds ir šobrīd, lieto vārdus «politkorektie uzskati»… Latviešu valodā ienācis vārds meinstrīms… Un to, kas nav politkorekts, kas nesakrīt ar meinstrīmu, uzreiz norej, nomētā ar dubļiem… Kāds tur liberālisms? Tas pārvēršas par totalitārismu. Tāpēc arī tiek piedāvāts atgriezties pie patiesa liberālisma, kurš, neskatoties uz to, ka bijuši kari un viss kaut kas, daudzu gadsimtu gaitā tomēr ir saglabājis Eiropā kopīgu pašizpratni. Impulsu, kurš, neskatoties uz atsevišķu valstu dažādību, tomēr novedis pie vienojošām vērtībām… Tas bijis kristietības impulss. Kristietība ir novedusi pie tā, ka mums ir kopīgs tas, ko šodien saucam par Eiropas vērtībām. Cilvēka cieņa, cilvēka tiesības, sieviešu vienlīdzība… Rezultātā ir sanācis tas, ko redzam - Eiropas civilizācija. Un - ir jāskatās, lai mēs šo viengabalainību neizjaucam…

- Deklarācijā piesaukti «Eiropas viltus patroni» un teikts, ka tie - «ignorē un pat cenšas apklusināt Eiropas kristīgo sirdsbalsi». Bet vai tad viņiem ir kāds savs vienojošs faktors, ideoloģija? Jo vairāk - ja viņi grib redzēt Eiropu kā impēriju?

- Te jājautā - kādas ir viņu patiesās intereses? Kādi ir viņu mērķi? Vai reāla Eiropas vienotība, vai tas, lai Eiropa ilgtermiņā zeļ un plaukst? Vai arī viņu intereses ir gauži merkantilas? Respektīvi - nauda un ietekme… Un tad, ja kristīgās vērtības pabīdīt malā, tauta kļūst vieglāk manipulējama. Tad vieglāk sasniegt savus mērķus. Kristīgiem cilvēkiem ir asāka redze, viņi vieglāk atšķir īsto liberālismu no viltus liberālisma, no ideoloģizētā liberālisma, kuram nav nekā kopīga ar iecietību. Mēs šodien arvien vairāk redzam, ka tā sauktie iecietības sludinātāji, tie, kuri vēršas pret vardarbību, ir pret to ar vienu izņēmumu. Vardarbība ir pieļaujama attiecībā pret tiem, kuri neatbalsta viņu ideoloģiju.

- Tad viņi baznīcu vairs redz tik vien kā varas, izmantošanas kategorijās.

- Viņi redz baznīcu politiskās kategorijās. Viņi to vērtē pēc sava mēra… Viss ir tikai nauda, vara, ietekme un dominēšana… Viņi redz baznīcu kā vienu no ideoloģiskiem strāvojumiem, kā viena ideoloģiska strāvojuma pārstāvi un apkaro to ar politiskiem un ideoloģiskiem līdzekļiem. Līdzīgi, kā to savulaik darīja komunisti. Jo arī šis ideoloģiskais strāvojums, kurš tagad pārņem Eiropu, visu mēra ar savu mēru, visu redz tikai savās kategorijās.

Es tikos ar kādu Eiropas parlamentārieti, vienu no Parīzes deklarācijas parakstītājiem. Viņš saka: viņi ir tiktāl pārņemti ar to savu ideoloģiju, ka es pat teiktu - viņi dzīvo virtuālā pasaulē, kuru paši ir radījuši… Līdzīgi kā komunisti, arī viņi ir svēti pārliecināti, ka tā ir vienīgā pareizā izvēle un ka visiem tā ir jādzīvo. Tas ir jāuzspiež. Viņi to panāks, un tad pasaulē sāksies Leiputrija. Tad uz zemes būs debesu valstība. Patiesībā marksisms ir Evaņģēlija sekularizēts variants. Jo Markss bija paņēmis Dieva valstības ideju, atņēmis tai transcendenci un mēģinājis konstruēt to Dieva, to laimes valstību ar cilvēciskiem spēkiem.

Diemžēl šobrīd tāpat rīkojas vismaz tas Eiropas elites noteicošais slānis, kas ir pie stūres. Viņi ir tikpat pārņemti kā komunisti. Lūk - tas ir tas vienīgais pareizais. Un mums ir jāvēršas pret tiem, kas pretojas, kas traucē mums darīt visus laimīgus. Šobrīd tas nenotiek ar fiziskas iznīcināšanas līdzekļiem. Tas notiek caur diskreditāciju, izsmiešanu, apgalvojot, ka tā ir tumsonība, atpalicība, ka tas nav moderni utt. Viss tas pats, tikai mehānismi smalkāki.

- Parīzes deklarāciju varētu saprast Jāņa Pāvila Otrā piesauktā «vērtību sabiedrība». Kur to tagad Eiropā meklēt? Bez tās deklarācija paliek saucēja balss tuksnesī. Vēstījums atsevišķiem dinozauriem. Nevis tautām…

