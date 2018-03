Jānis Streičs: Ikvienai tautai ir valdība, kādu tā pelnījusi  

«Latvietis ir jūtu cilvēks. Bet vajadzētu vairāk sakņoties prātā,» uzskata Jānis Streičs, kas savās filmās ir parādījis tieši šo – jūtu cilvēku, kas ir gan humorpilns, gan eleganti latvisks, gan apmīļojams un uz līdzjušanu aicinošs. Bet visam pāri ir jūtas, sirdsskaidrība, labestība un iekšējās pasaules kautrais skaistums.

Vai mūsdienu latvietis ir atbilstīgs Streiča pasaules latvietim? Tieši šodien, kad visa pasaule pārvēršas savā pretmetā? Un nav pat pasaule jālūko, paskatīsimies, kas notiek tepat, mūsu Dievzemītē.

Jānis Streičs: - Pirms desmit gadiem savā referātā Latvieša nacionālais raksturs, ko lasīju Letonikas kongresā, es kā pirmo mūsu peļamo īpašību nosaucu mazvērtības kompleksu. Nesen gadījās to pārlasīt, un es biju pārsteigts, jo šodien tā vairs nerakstītu. Nu ir paaugusies jaunā maiņa, kurai ir cits skats uz pasauli. Kārlis Ulmanis kādreiz teica: «Neviena valsts, kas robežojas ar jūru, nav maza, jo tai ir atvērta visa pasaule.» To pašu gribu teikt par internetu. Ieejot tajā, jaunieši nejūt nedz mazvērtību, nedz dziesmas Mazs bij’ tēva novadiņš provinciālo dižmanību. Cilvēks internetā jūtas kā jūras krastā, no kura tam atvērta visa pasaule.

Agrāk bija tā: nedod, Dievs, sevi kaut kā apliecināt, tev teiks - tu esi iedomīgs un lecīgs, tev jāstāv malā un jābūt kautrīgam, lai citi tevi vērtē! Pašu mājās mūs sāka atzīt tikai tad, ja bijām guvuši panākumus citur. Tāpēc negaidīts pārsteigums manā jubilejā bija kino zinātnieces Dairas Āboliņas grāmata, kas izbrīnīja ar to, ka latviete raksta par režisoru latvieti un redz viņa darba mūžu labu esam. Jo vēl nesen viss ievērības cienīgais dzīvoja aiz Latvijas robežām. Arī tā ir laba zīme, par kuru socioloģijas doktore Dagmāra Beitnere teica: «Re, latvieši beidzot sāk atbrīvoties no koloniālās domāšanas.»

Mani nesen intervēja populārais krievu dzejnieks un publicists Dmitrijs Bikovs. Ļoti gaišs vīrs, Putina opozicionārs, bet ar nostalģiju pēc Padomju Savienības. Viņš jautāja: vai tad nebija labi piederēt kaut kam lielam un varenam? Ar to domājot PSRS... Nē, es atbildēju. Ir labi dzīvot pārliecībā, ka esi brīvs un ka tev atvērta visa pasaule. Mūsu mājas Lietuvā atrodas 18 kilometrus no Polijas robežas. Kad ieradās ciemos draugs Bērtulis Pizičs, es nākamajā dienā teicu: «Braucam uz Poliju iedzert kafiju!» Prieka pēc! Ja padomju laikos man par brīnumu atļautu apciemot draugus Augustovas pilsētiņā Polijā, tad vajadzētu lidot uz Maskavu, no turienes - uz Varšavu, tad no Varšavas ar autobusu līdz Augustovai, no kurienes līdz mūsu mājai tikai 60 kilometri. Vai pēc tāda prieka mums tagad vajadzētu ilgoties un skumt par dzīvi PSRS lāģerī?

Es ticu, ka nākotnes latvietis vairs nerunās: mēs - maza valsts, maza tauta. Kad savu pārsteigumu par latvieša mazvērtības kompleksa mazināšanos uzticēju LZA prezidentam Ojāram Spārītim, viņš man jautāja: «Un kāda no latvieša peļamajām īpašībām šodien būtu liekama pirmajā vietā?» Es teicu, ka valstiskās apziņas trūkums. Viņš tam piekrita.

- Bet ne jau pilsoņi paši pie tā vainīgi...

- Kas tad cits? Tas laikam ir maigs mājiens uz varas eliti? Bet arī viņi ir pilsoņi. Deputāti, ministri, ierēdņi, žurnālisti. Protams, tieši no viņu puses gribētos sadzirdēt valstisko rūpi, un brīžiem cauri informācijas skaļajam haosam arī saklausu. Varas gaiteņos man ir ne tikai paziņas, bet arī domubiedri, kuru valstiskā rūpe tiek noslāpēta troksnī, kāds valda tā dēvētajā publiskajā telpā. Šis termins ir absurds, jo telpa ir kaut kas ierobežots, kas prasa konkrētību. Kas tā par publisko telpu? Stacija, teātris, veikals, tualete vai publiskais nams, ko tautā dēvē par bardaku? Man ir draugi un domubiedri Latgales pašvaldībās, es pazīstu daudzus sekmīgus un pārtikušus latviešu uzņēmējus un zemes saimniekus citos novados. Uz zinu, ka ārpus Rīgas valoda ir konkrēta par konkrētiem darbiem un šķēršļiem, ko ar valdības palīdzību vajadzētu pārvarēt. Tā ir īstā darba Latvija. Diemžēl nedzirdamā. Toties tā dēvētajā informācijas telpā valda citas prioritātes, kas tālas no īstas valsts un pilsoņu vitālajām interesēm. Te dzirdam tikai partiju taures un bungas un viedo speciālistu pareģojumus par laimi sološām partiju kombinācijām, koalīcijām un sarkanajām līnijām. Bet valsts aiz šī balagāna zūd un zaudē...

- Pērnruden - kamēr vēl bija iespējas - saradās daudzas sīkpartijas, kuras, izrādās, arī grib startēt Saeimas vēlēšanās. Kas dzen šos cilvēkus iet politikā?

- Lielākoties labdabīga prāta un krietnas dvēseles pilsonis redz, ka valstī notiek nekārtības. Viņš ir pārliecināts, ka rīkotos «citādi», un tāpēc ar cēliem nodomiem metas cīņā, pat nezinot, ko tieši darīt. Apvienot protestā pret nebūšanām ir vieglāk par vieglu. Un tā rodas partijas viendienītes. Es piekrītu senajai patiesībai, ka ikvienai tautai ir valdība, kādu tā pelnījusi. O, cik daudzi mani te apstrīdēs un jutīsies aizvainoti! Lūdzu, nomierinieties un atzīstieties sev, vai Latvijas Satversmi esat lasījuši? Diez vai. Cita lieta, kad jākliedz: «Man vajag, man pienākas, dodiet!» Jau vairāk nekā gadsimta ceturksni esam brīvā valstī, bet vai mums skolās pasniedz valsts mācību? Man atbild: mums līdz kaklam šī politika! Bet, mīļie, valsts apsaimniekošana nav politika. Valsts ir darbs!

- Latvietis ir darba cilvēks, jūs to esat apgalvojis ne reizi vien, tad kāpēc viņš neuzrota piedurknes?

- Jā, darba cilvēks, taču latvietis joprojām ir māņticīgs un tic brīnumiem. To pirms simt deviņdesmit gadiem atzīmēja divi Kurzemes mācītāji: Lindes - Birzgales draudzes mācītājs Konrads Šulcs un Lestenes - Struteles draudzes gans Kārlis Fridrihs Vatsons, uzskaitot latvieša peļamās un krietnās rakstura īpašības. Izrādās, latvietis arī šodien ir māņticīgs. Jo kas tad ir visi bijušie un jaunie partiju vadoņi, ja ne «laimes lāči»? Par brīnumu, mums ilgi un stabili turas zemnieku partija. Kāpēc? Partiju uztur tās vārda maģija. No laika gala latvietis ir bijis zemnieks, un varbūt viņš pat ir juties vairāk zemnieks nekā latvietis. Gadsimtos zemnieka kārta tika saliedēta kopā ar latvietību. Un cilvēki turas pie šīs vārda maģijas. Tic tai.

- Kad filmējāt Rūdolfa mantojumu, tad arī domājāt par šo maģiju?

