Ingūna Rībena: Ja neievēro morāles likumus, tas noved pie valsts sabrukuma

Saruna ar Saeimas deputāti, bijušo kultūras ministri Ingūnu Rībenu par morāli ētisko bagāžu, ar kādu sagaidām valsts simtgadi un iesoļojam nākamajā Latvijas simtgadē.

- Lai arī mūsu sarunas tēma - Latvijas morāli ētiskais satvars - ir tāda kā pārlaicīga, nevaru nepieskarties šodienas karstajai tēmai - situācijai banku sistēmā. Kā to redzat, skatoties caur morāli ētisko prizmu un Latvijas šodienas reālijām?

- Uz šīm lietām attiecas absolūti visas tās morāli ētiskās kategorijas, par kurām esmu runājusi ilgstoši. Es paskatījos, kāds bija mans uzstādījums 2002. gadā, ienākot lielajā politikā un nokļūstot Saeimā. Toreiz kultūras ministres uzrunā es rakstīju, ka cinisms, visatļautība, morāles un ētikas normu ignorēšana, kas šobrīd valda pasaulē, skaidri uzrāda, ka nekādas augstās tehnoloģijas, nekādas likumu grēdas vairs nespēj neko glābt un nosargāt. Aizsardzība var nākt tikai no cilvēka paša, no sirds, un sirdi uzrunā kultūra, izglītība un ticība.

- Atļaušos pārtraukt. Skan jau ļoti skaisti. Problēma tikai tā, ka cilvēki, kuri iesaistīti visās šajās nesmukajās lietās, arī ir augstu izglītoti, kulturāli, droši vien operu apmeklē, teātri un skaitās ļoti inteliģenti. Arī viņi tikpat smukiem vārdiem prot izteikties.

- Te ir jājautā, ko mēs īsti saprotam ar vārdu inteliģence un cik dziļi uz to skatāmies? Ticīgiem cilvēkiem ir vieglāk. Viņiem ir atskaite vismaz Dieva priekšā. Darvinistiem, kuri tic, ka mēs esam cēlušies no pērtiķiem, nav atskaites ne Dieva, ne pērtiķa priekšā.

- Viņiem ir atskaite savas sirdsapziņas priekšā.

- Ja tāda ir. Sirdsapziņa jau arī ir tāds rudiments, kurš ar laiku, ja to ilgi nelieto, atrofējas. Šis ir ļoti plašs un sarežģīts jautājums. Indijā pastāv kastu sistēma: ir viszemākie (šūdras), ir tirgotāji (vaišjas), valdnieki (kšatriji) un pravieši (brahmaņi). Kādreiz Saeimā neilgu laiku sēžot prezidijā, no rīta skatījos uz to pusmandalu - simt cilvēkiem savā priekšā, un tur skaidri parādījās, ka arī šeit mēs dzīvojam dažādos apziņas evolūcijas līmeņos. Ir cilvēki, kuri iet otrajā klasē, trešajā klasē. Ir cilvēki, kuri iet piektajā, pa kādam varbūt septītajā klasē. Kad runā septītklasnieki, tad otrklasniekiem ir grūti un garlaicīgi tam sekot. Balsojumi to pierāda. Manuprāt, mēs pārāk ilgi esam dzīvojuši tajā x, y pašā zemākajā, materiālās eksistences fizioloģisko vajadzību līmenī. Ir vēl otrs - emocionālais, dvēseles līmenis un trešais - garīgais līmenis. Man liekas, ka, dzīvojot tikai šajā pirmajā līmenī, esam izsmēluši iespējas virzīties uz priekšu. Nezinu, kādam jānāk triecienam, lai attaptos. Par to runāju jau krietni ilgi. Jau tad, kad piedzīvojām materiālo krīzi. Tur jau tā lieta, ka garīgu krīzi pamanīt ir daudz grūtāk nekā ekonomisku. Naudas trūkumu savā maciņā pamana ikviens; bet ideālu trūkums, kauna trūkums, prāta trūkums diemžēl ir pamanāms tikai no malas... Ja neievēro fizikas likumus, tas noved pie ēkas sabrukšanas, bet, ja neievēro garīgos un morāles likumus, tad tas noved pie valsts sabrukuma.

- Tuvojas Latvijas simtgades svinības. Šīm svinībām ir atvēlēta milzu nauda. Cik lietderīgi, jūsuprāt, šī nauda tiks izlietota, un ko tieši jūs gribētu no šiem svētkiem sagaidīt?

- Sākšu ar otro. Jau trīs vai četrus gadus es runāju par to, ka gribētu Latvijas Radio pirmajā programmā no rīta dzirdēt kādu skaistu latviešu kora vai tautas dziesmu, absolūti harmonizējošu un uzlādējošu visai dienai. Mēs sevi saucam par tautu, kas dzied, un patiesībā tieši dziesmā ir ieprogrammēta mūsu identitāte. Nekad, stāvot pie izcilākajiem mūsu identitāti raksturojošiem kultūras pieminekļiem (Brīvības pieminekļa, Brāļu kapiem, Doma baznīcas), man nav tā skrējušas skudriņas pār kauliem kā padomju laikā, kad reiz Dailes teātrī mēs piecēlāmies kājās un dziedājām Pūt, vējiņi!. Manuprāt, tam ir objektīvs iemesls, jo svešu varu pakļautībā mēs no paaudzes paaudzē vairāk esam varējuši iznest to, ko varējām nodot no mutes mutē. Tās ir mūsu tautasdziesmas. Tieši tādēļ man tik ļoti gribētos no rīta Latvijā - vienīgajā vietā pasaulē - dzirdēt kādu skaistu mūsu kora dziesmu. Mums taču ir tik bezgala bagāts pūrs. Mediņš un Dārziņš, Jurjāns un Melngailis, Vītols un Norvilis - varētu skaitīt un skaitīt. Vai simtgades gaidas nebūtu īstais brīdis, kad visam šim pūram varētu iet cauri? Esmu to stāstījusi gan Kultūras ministrijai, gan Latvijas institūtam, gan Latvijas simtgades birojam, gan Latvijas radio Klasikai, bet izrādās, ka tas ir neiespējami. Tā vietā vairākus gadus klausāmies Arta Volfa pamatā globalizēto Dienas dziesmu. To atskaņo divreiz dienā, un tam nez kāpēc līdzekļi atrodas.

- Vai jums ir sajūta, ka mūsu identitāte ir apdraudēta?

