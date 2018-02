Rimšēvičs "Norvik bankas" īpašnieku vaino afēras īstenošanā

"Norvik bankas" lielākā īpašnieka Grigorija Guseļņikova, kurš vērsies Starptautiskajā investīciju strīdu izskatīšanas centrā (International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)) ar prasību piedzīt no Latvijas 200 miljonus eiro, darbība Latvijā ir labi izplānota afēra, otrdien žurnālistiem sacīja Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs.

"Cilvēki, kuri ir pieredzējuši šādas tiesvedības, saka, ka šī ir labi izplānota afēra jau kopš 2013.gada," teica Rimšēvičs.

Viņš apgalvoja, ka Guseļņikovs nav "Norvik bankas" patiesais īpašnieks, jo naudu bankas iegādei ir aizņēmies.

"Skumjš stāsts. Cilvēks ar aizņemtu naudu, iegādājas Latvijā banku, apmāna uzraugu [Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK)], sāk biznesu, solot Latvijā ieguldīt 100 miljonus, solot attīstīt šeit jaunus maksājumu produktus, vienvārdsakot, sākt dzīvi no nulles ar ļoti skaistām un labām iecerēm. Tajā pašā mirklī aizmuguriski 2014.gada laikā kārto darījumus, kas slēpj naudas patiesos īpašniekus," teica Rimšēvičs, piebilstot, tas, kā šāda situācija varēja notikt, un kāpēc tas tika palaists garām, ir cits stāsts.

Rimšēvičs arī stāstīja, ka Guseļņikovs mēģinājis tikties ar viņu, lai lūgtu palīdzību situācijas risināšanai. "Viņš mēģina aplinkus, slepus tikties ar mani, lai izstāstītu, cik viņam ir grūti šajā valstī strādāt, ka neviens viņu nemīl, ka visi esot korumpēti, ka visi viņa aktīvi saistībā ar "Winergy" ir arestēti, lai es viņam palīdzu. Viņš lūdz mani, lai es zvanu ģenerālprokuroram, viņš lūdz, lai es zvanu Augstākās tiesas priekšsēdētājam, Ministru prezidentam. Man esot liela ietekme, es to varot izdarīt," klāstīja Rimšēvičs. Viņš uzsvēra, ka nav atsaucies lūgumam, taču nav arī par to informējis tiesībsargājošās iestādes.

Tāpat viņš norādīja, ka situācija "Norvik bankā" pasliktinājās praktiski ar katru dienu, tostarp bankai tika aizvērts ASV dolāru konts, kā arī tās zaudējumu apmērs pieauga.

Rimšēvičs atzīmēja, ka "Norvik banka" centās iegādāties banku "Citadele", kā arī Ukrainas "Sberbank", taču Ukrainas centrālās bankas vadītāja paziņojusi, ka šāds darījums netiks pieļauts. "Vašingtonā, tiekoties ar mani, viņa [Ukrainas centrālās bankas vadītāja] kliedza uz mani un teica: "Vai jūs latvieši esat galīgi izkūkojuši prātu, ka jūs ļaujat savai "Norvik bankai" pirkt mūsu "Sberbank". Mēs to nekad neļausim, tas ir mūsu īpašums. Mēs jau zinām visu šo shēmu, kādā viņi taisās to iegādāties. Aizmirstiet par to!"," viņš sacīja.

Tāpat Rimšēvičs informēja, ka Guseļņikovs lūdzis viņa palīdzību "Norvik bankas" pārdošanā. "Viņš nāk pie manis, lai es viņam palīdzu pārdot šo banku. [..] Es protams viņam pasaku, ka es nepārdodu Latvijā komercbankas. Un tad viņš saka: "Nu tad man nekas cits neatliks, kā droši vien tiesāties ar Latvijas valsti, jo jūs visi šeit esat man ilgi un ļoti traucējuši attīstīt manu biznesu, kā rezultātā man ir radušies zaudējumi"," teica Latvijas Bankas prezidents.

Rimšēvičs piebilda, ka starplaikā Guseļņikovs sakārtoja arī pilsonības lietu, proti, viņš vairs nav Krievijas pilsonis, bet ir arī Lielbritānijas pilsonis. "Neesmu pētījis, nezinu, kā viņš to ir dabūjis, bet es saprotu, ka arī apspēlējot Angliju," sacīja Rimšēvičs.

"Cilvēks ir ienācis Latvijā ar aizņemtu banku, viņš nav šīs bankas īstais īpašnieks, viņam kādam būs jāatskaitās, kā viņš ir šo banku vadījis, kā ir nācies, ka šī banka faktiski ir sodīta, konti ir ciet, situācija ar katru dienu pasliktinās, un ir iespējams, ka šai bankai varētu tikt atņemta arī licence. Gadās tā, ka vēl starplaikā FKTK viņu soda saistībā ar šiem manis pieminētajiem naudas atmazgāšanas darījumiem. Tas ir pēdējais punkts, kad Guseļņikovs saprot, ka vairāk šeit nav ko gaidīt un sāk gatavoties starptautiskajai arbitrāžas tiesai," klāstīja Rimšēvičs.

Viņš arī norādīja, ka Latvijas Bankai "Norvik bankas" prasībā tiek "pierakstītas" lietas, kuras tā nevar izdarīt, jo Latvijas Banka neuzrauga banku darbību un nevar ietekmēt arī FKTK darbību, kas ir neatkarīga institūcija ar neatkarīgu padomi piecu cilvēku sastāvā. "Tad man būtu jāpārliecina katrs no šiem cilvēkiem individuāli, ko es neesmu darījis," sacīja Rimšēvičs.

"Pats svarīgākais, lai šo visu stāstu par regulatoru, par nepamatotajam prasībām padarītu košāku un krāšņāku, ir apmelot un pateikt, ka viņam ir licies, ka no viņa kaut kas tiek spiests," teica Rimšēvičs.

Pēc Rimšēviča teiktā, "Norvik banka" tika arī īpaši pieskatīta, jo sākotnēji bijušas aizdomas par bankas īpašnieka saistību ar "Latvijas krājbankas" kādreizējo akcionāru.

Tāpat Rimšēvičs norādīja, ka viņa bijušais vietnieks Andris Ruselis konkursa kārtībā tika iecelts "Norvik bankas" padomē. "Mans vietnieks aizgāja strādāt uz šo banku, ja nemaldos 2014.gada vasarā, konkursa kārtībā. Guseļņikova kungam patīk piesaistīt odiozus cilvēkus. Viņš piedāvāja darbu [Ruselim], man to nezinot," teica Rimšēvičš, piebilstot, ka par Ruseļa darbu "Norvik bankā" uzzinājis no preses.

Rimšēvičs pauda viedokli, ka Ruselis pieņemts darbā "Norvik bankā", lai nodrošinātos pret Latvijas Bankas negatīvu attieksmi.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka "Norvik banka" un tās īpašnieku prasību par šķīrējtiesas procesa sākšanu ICSID reģistrēja pērn 28.decembrī. Prasību iesniegusi "Norvik banka", Aglaja Guseļņikova, Aleksandrs Guseļņikovs, Grigorijs Guseļņikovs, Pjotrs Guseļņikovs un Jūlija Guseļņikova. Prasītājus lietā pārstāv Apvienotās Karalistes "Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan".

Banka un tās kontrolējošie akcionāri vērsušies šķīrējtiesā, sūdzoties par negodīgu, patvaļīgu, nepareizi motivētu un nepamatotu regulatīvu pieeju, ko attiecībā pret banku īstenojušas Latvijas iestādes pretēji Latvijas pienākumiem saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.

Šķīrējtiesas prasības iesniegšana esot notikusi pēc neveiksmīgajām sarunām starp Latvijas valdību un banku, kuru laikā no bankas puses piedāvāti vairāki risinājumi, lai panāktu savstarpēju vienošanos un, kas neprasītu finansiālus izdevumus.

Guseļņikovs kopā ar citiem bankas akcionāriem pieteikumā starptautiskai šķīrējtiesai apgalvoja, ka bijušais maksātnespējas administrators Māris Sprūds un augsta amatpersona finanšu sektorā no viņa izspieduši kukuļus, lai Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) neizdarītu spiedienu pret banku.

Tāpat Guseļņikovs intervijā aģentūrai AP paziņoja, ka Rimšēvičs gadiem ilgi izspiedis kukuļus no viņa vadītās kredītiestādes. Savukārt "Norvik bankas" valdes priekšsēdētājs Olivers Bramvels AP apliecinājis, ka prasībā minētā amatpersona esot Rimšēvičs.

Valsts policija (VP) sākusi kriminālprocesu pēc "Norvik bankas" iesnieguma par to, ka augsta amatpersona finanšu sektorā no bankas lielākā akcionāra izspiedusi kukuļus, pirmdien žurnālistiem paziņoja Kriminālpolicijas priekšnieks Andrejs Grišins.

Pēc aktīvu apmēra "Norvik banka" 2017.gada septembra beigās bija astotā lielākā banka Latvijā, liecina Latvijas Komercbanku asociācijas dati. "Norvik bankas" akciju kontrolpaketes īpašnieks ir Guseļņikovs.