SVINAM SIMTGADI. Brīvības stāsti simtgades kontekstā izmaksās vismaz 180 000 eiro

Deviņās Latvijas lielākajās pilsētās notiks simtgades iniciatīva No Brīvības līdz brīvībai. Brīvības ielu stāsts. Šo pasākumu laikā pilsētās tiks veidots Brīvības ielu stāsts un uzklausītas idejas par pilsētas un reģiona turpmāko attīstību. Iniciatīvas rīkotāji teic, ka ir gatavi dzirdēt iedzīvotāju idejas turpmākajiem 100 gadiem. Brīvības ielu stāstam var pievienoties arī citas pilsētas.

Iniciatīvas mērķis ir simtgades gadā akcentēt republikas pilsētu lomu Latvijas valsts tapšanas procesos un turpmākajā reģionu attīstībā. Katra no deviņām pilsētām - Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Valmiera un Ventspils - šā projekta īstenošanai saņems nepilnus 20 000 eiro. Pārējos līdzekļus piešķirs pašvaldības, ja būs nepieciešams. No pašlaik aplēstās izdevumu summas valsts dotais finansējums ir ap 40 procentu no šīs simtgades iniciatīvas kopējā nepieciešamā finansējuma.

Pilsētas savu simtgades iniciatīvu veidos kā vēstījumu par cilvēkiem un notikumiem, kas veidojuši Latvijas brīvību, kā arī tie būs stāsti par šodienu un diskusijas par nākotnes attīstību. Nenoliedzami, ka šos stāstus un pieredzi varēs izmantot lokālpatriotisma veidošanā. Iedzīvotāju idejas turpmākajiem 100 gadiem tikšot apkopotas un tās respektēšot, solīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Un ar ideju banku varēšot iepazīties ikviens. Cerams. Jo tādējādi varēs pārbaudīt, kuras no vietējo iedzīvotāju izteiktajām vēlmēm vai priekšlikumiem ir liktas lietā.

Latvijā ir vairāk nekā 60 ielas, bulvāri un laukumi, kam dots Brīvības vārds. Šogad pie Brīvības vārda tiks skvēriņš Jēkabpilī un Daugavpilī. Jēkabpilieši uzstādīs arī dizaina objektu Cita bilde, tādējādi radot jaunus tūrisma objektus. Savukārt Daugavpilī Brīvības iela ir neliela, bet galvenā pilsētas iela ir 18. novembra iela. Turpmāk Brīvības skvērs būs vieta netālu no Daugavpils centra. Arī Valmierā Brīvības iela ir nomaļā privātmāju ciematiņā, ko dēvē par Burkānciemu. Tāpēc Valmierā brīvības stāsti tiks stāstīti daudzviet pilsētā. Valmiera arī ir vienīgā pilsēta, kurā par brīvības ieguvumiem tiks diskutēts kopā ar kaimiņiem - igauņiem. Bet Rēzeknē brīvības stāsti tiks vēstīti Atbrīvošanas alejā. Un šogad uz ēkas Atbrīvošanas alejā parādīsies vislielākais gleznojums pilsētā, kā arī rēzeknieši varēs priecāties par izgaismotām ēkām. Ventspilī paredzēts katram no 100 gadiem (1918-2018) veltīt īpašu notikumu no vēstures vai sadzīves un to varēs aplūkot izstādē 100 gadi Ventspilī.

Katrā no deviņām republikas pilsētām tiks īstenoti vienoti Brīvības ielu stāsta pasākumi: izstāde Brīvības stāsti atmiņu lietās, kur tiks apzinātas saglabātās atmiņas un vēstures liecības fotogrāfijās, lietās un stāstos; notiks Brīvības forums, kurā kopā ar katras pilsētas un reģiona izcilākajām personībām visdažādākajās jomās notiks diskusijas par Latvijas valsts attīstību nākamajā simtgadē. Būs arī ekskursijas, to skaitā interaktīvas, sporta pasākumi, Rēzeknē taps videofilma, bet Rīgā - teātra izrāde par Latvijas nākotni, savukārt Valmierā - jauno zinātnieku lasījumi.

Šo iniciatīvu īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra un Latvijas Lielo pilsētu asociācija sadarbībā ar deviņām republikas pilsētām.