Demogrāfs Pēteris Zvidriņš: 2037. gadā Latvijā vajadzētu sākties iedzīvotāju pieaugumam

Nupat Latvija skaļi izskanēja pasaulē pēc žurnāla Politico publikācijas, kurā apgalvots, ka Latvija ir «izzūdoša» valsts un tās iedzīvotāju samazinājums kopš 2000. gada ir lielākais pasaulē. Šī publikācija nav radusies tukšā vietā, jo arī mūsu pašmāju demogrāfijas mīļotāji jau sen rībina trauksmes bungas un sacenšas ar pēc iespējas drausmīgākiem Latvijas nākotnes scenārijiem.

Lai noskaidrotu, cik šīs bažas pamatotas un kad Latvija «izzudīs», uz sarunu aicināju ilggadēju demogrāfu, LU profesoru, Ministru kabineta Demogrāfijas padomes locekli Pēteri Zvidriņu.

- Cik pamatoti ir šie apgalvojumi, ka Latvija izzūd un 2050. gadā Latvijā būs vairs tikai pusotra miljona iedzīvotāju, bet vēl pēc piecdesmit gadiem tikai miljons?

- Tie pārmērīgi pesimistiskie skaitļi rodas no vienkāršas ekstrapolācijas. Ja pēdējā laikā iedzīvotāju skaits sarūk par aptuveni 1% gadā, tas ir, ap 19 000 - 20 000, tad viegli izrēķināt, kad iedzīvotāju nebūs vispār. Taču tas nav zinātnisks piegājiens, jo, prognozējot gaidāmo mūža ilgumu (pieņemot, ka tas nesamazināsies un drīzāk pieaugs), jau tagad dzimst cilvēki, kuri dzīvos šā gadsimta beigās. Jau šobrīd mēs varam diezgan precīzi izrēķināt cilvēku skaitu, kāds Latvijā dzīvos 2050. gadā, jo liela viņu daļa jau ir piedzimuši. Balstoties uz zinātnisku procesu analīzi, ieskaitot dzimstības intensitātes maiņu, mirstības intensitāti, migrāciju, mēs varam samērā droši prognozēt gaidāmo iedzīvotāju skaitu līdz 2080. gadam. Tāpēc es neesmu tik liels pesimists. Mums gadā dzimst ap 20 000 jaunu pilsoņu. Šis skaitlis mums ir minimāls, jo astoņdesmito gadu beigās tas bija ap 40 000. Līdz ar to dzimstības rādītāji varētu paaugstināties. Arī Eurostat dati nav tik pesimistiski, lai arī ES statistikas biroja prognozes par Latviju ir mums visnelabvēlīgākās. Piemēram, ANO Demogrāfiskais departaments ir optimistiskāks un baltiešus tik ļoti negremdē.

- Vai varat minēt kādus konkrētus skaitļus?

- Mēs gatavojām materiālu enciklopēdijai, un aprēķini liecina, ka 2080. gadā Latvijas iedzīvotāju skaits varētu būt samazinājies līdz 1,3-1,4 miljoniem. Tas ir tas mazākais skaitlis. Ja runājam par reālistiskām prognozēm, tad pieņemu, ka jau pēc 15-20 gadiem iedzīvotāju skaits varētu stabilizēties. Ir aplēses, kuras rāda, ka 2037. gadā vajadzētu sākties iedzīvotāju pieaugumam. Nevis mīnusi vai nulles, bet pieaugums, jo mirstības dinamika ir diezgan labvēlīga. Es domāju šeit mirstības intensitāti, nevis mirušo skaitu. Labs indikators ir gaidāmais vidējais mūža ilgums, ko nodzīvos jaundzimušie. Nav tādu ekspertu, kas prognozētu šī gaidāmā mūža ilguma samazinājumu. Jau tagad tas ir rekordaugsts. Uzreiz pēc neatkarības atjaunošanas tas (īpaši vīriešiem) bija ļoti zems. Deviņdesmito gadu vidū mūža ilgums vīriešiem bija 61 gads, kas ir jaunattīstības valstu vidējs rādītājs. Arī dzimstības līmenis paaugstinās. Pagaidām labvēlīgākais ir bijis 2016. gads, kad dzimstības summārais koeficients bija 1,74.

- Precizēsim terminus. Kas ir šis koeficients, jo agrāk (un arī vēl tagad dažkārt) bieži lietoja citu indikatoru - dzimušo skaitu uz 1000 iedzīvotājiem?

- Vispārējais dzimstības koeficients uz 1000 iedzīvotājiem var mainīties arī mainīgās iedzīvotāju vecuma struktūras dēļ. Tas attiecas arī uz mirstības koeficientu, un, piemēram, Uzbekistānā tas ir būtiski zemāks nekā Latvijā, bet tas nenozīmē, ka Latvijā ir sliktāka veselības aprūpe, zīdaiņu mirstība utt. Tas tikai parāda mūsu nelabvēlīgo vecuma struktūru. Tas pats attiecināms uz dzimstību, un, lai izslēgtu vecuma struktūras ietekmi, tiek lietots summārais dzimstības koeficients, kas ir vidējais bērnu skaits, kuri varētu piedzimt vienai sievietei viņas dzīves laikā, ja dzimstība katrā vecuma grupā saglabātos aprēķina gada līmenī. Tas ir intensitātes rādītājs, kurš daudz precīzāk raksturo reālo dzimstības līmeni.

- 2016. gadā šis koeficients bija 1,74. Kādam tam jābūt, lai notiktu sekmīga paaudžu nomaiņa un tauta skaitliski pieaugtu?

- Lai paaudze sekmīgi nomainītos, sieviešu skaitam reproduktīvajā vecumā pēc vienas paaudzes, tas ir, pēc 30 gadiem, jābūt ne mazākam kā tagad. Zēni dzimst biežāk - uz 100 meitenēm 106 zēni. Ne visi jaundzimušie nodzīvos līdz reproduktivitātes gadiem. Šajā grupā mirstība nav īpaši augsta, bet 5-7% ir, kuri jāatņem. Līdz ar to 2,1-2,2 bērniem ir jādzimst, lai nodrošinātu pilnīgu paaudžu nomaiņu. Eiropā tikai Īrija un Francija ir tuvu tam - ap 1,9-2,0, bet visur citur zemāk, taču daudzās valstīs ir pozitīvs migrācijas neto un iedzīvotāju sastāvs atjauninās.

- Kādas ir demogrāfu prognozes attiecībā uz bērnu prestiža izmaiņām, jo dzimstību lielā mērā ietekmē bērnu prestižs sabiedrībā?

- Bērnu skaits [ģimenē] pasaulē ir nokrities ļoti zemu. Ekonomiski attīstītās valstīs tas ir no 1,2 līdz 2,0. Arī Ķīnā šobrīd - 1,6. Demogrāfi veic arī aptaujas, kāds ir vēlamais bērnu skaits. Tas ir augstāks. Latvijā vēlamais bērnu skaits ir robežās starp 2,1 un 2,4. Šeit gan svarīgi, kā uzdod jautājumu, jo viena atbilde ir, ja jautā, cik bērnus jūs gribētu esošajā ekonomiskajā situācijā, un cita, ja būtu radīti ideāli apstākļi. Līdz ar to respondenti, zinot mūsu demogrāfiskās problēmas, uzdod augstāku vēlamo bērnu skaitu nekā var atļauties realitātē. Savukārt Indijā šobrīd dzimstība strauji krīt un arī vēlamais bērnu skaits samazinās.

- Jūs minējāt, ka pēc 20 gadiem demogrāfiskā situācija varētu stabilizēties un pat sākties pieaugums. Uz kāda pamata?

- Dzimstība ir ievērojami palielinājusies, salīdzinot ar to, kāda tā bija pirms 20 gadiem. Padomju perioda beigās dzimstības koeficients bija 2,15. Sākot ar 1990. gadu, dzimstība katru gadu krita. 1998. gadā dzimstības summārais koeficients sasniedza zemāko līmeni - 1,1. Tad valstī sāka īstenot aktīvāku demogrāfisko politiku un arī kopējais ekonomiskais stāvoklis uzlabojās, kas atspoguļojās arī dzimstības pieaugumā. Šie pasākumi sekmēja dzimstības pieaugumu 2016. gadā līdz 1,74 pēc pirmo neatkarības gadu ilgstošā iekritiena. Pēdējos gados dzimstība ir gājusi uz augšu, un jautājums ir - vai šī tendence turpināsies? Diemžēl 2017. gadā šis pieaugums vairs nav vērojams un 2017. gadā dzimstība bija mazāka nekā 2016. gadā. Datus par decembri mēs uzzināsim šajās dienās, bet pagājušā gada 11 mēnešos piedzima par 1100 bērniem mazāk nekā 2016. gada 11 mēnešos. Uz 20 000 dzimušajiem vairāk nekā tūkstotis mazāk ir diezgan daudz. Tas ir liels kritums, un, visticamāk, šī tendence turpināsies, jo tie bērni, kas dzims, jau ir ieņemti. Tie pasākumi, kurus īsteno Labklājības ministrija, var nest rezultātus tikai gada otrajā pusē. Pēc manām aplēsēm, aizvadītajā gadā dzimstības koeficients nokrita līdz 1,67-1,68 un šogad tas būs līdzīgs. Tā tomēr ir liela starpība no vēlamā 2,15. Tas nozīmē, ka dzimstības intensitāte ir par zemu, lai varētu runāt par iedzīvotāju skaita stabilizāciju. Kas attiecas uz mirstību, tad te ir vērojams progress un mirstība ir ar tendenci samazināties. Kas attiecas uz mirušo skaitu, tad tas pagājušajā gadā faktiski nav mainījies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Kas attiecas uz migrāciju, tad tur aizvadītais gads ir vēl sliktāks nekā iepriekšējais. Gaidāms, ka CSP dati par 2017. gadu būs apmēram mīnus 15 000 cilvēku. Tas ir vairāk nekā iepriekšējos divus gadus. Vienu brīdi jau šķita, ka tas emigrācijas vilnis ir noplacis, bet tagad atkal redzam pieaugumu. Līdz ar to aizvadītais gads no demogrāfijas viedokļa ir noslēdzies nelabvēlīgi.

- Man tomēr nav skaidrs. Mums jau 70 gadus ir dzimstības koeficients zem 2,1. Kas ļauj domāt, ka pēc 20 gadiem dzimušo un mirušo skaits līdzsvarosies?

