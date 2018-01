Kāpēc Čakšas prombūtnē vajadzīgi pieci padomnieki?

Bezprecedenta gadījums nav tikai tas, ka pirmoreiz Latvijā ministre gaida mazuli un faktiski devusies atvaļinājumā, bet arī tas, ka šīs prombūtnes laikā ministrei padomus sniedz četri padomnieki un viņu skaits pēdējā brīdī papildināts vēl par vienu.

Veselības ministre Anda Čakša kopš pagājušā gada 22. decembra atrodas pirmsdzemdību atvaļinājumā un viņas pienākumus pilda premjerministrs Māris Kučinskis. Taču, pašķetinot šo situāciju, pavisam nav skaidrs, kas vada veselības nozari un kam prasīt atbildību, arī politisko, par dažādiem jautājumiem, piemēram, par e-veselībā notiekošo. Situācija kļūst vēl interesantāka, paskatoties, cik daudz dažādu padomnieku strādā veselības ministres birojā arī laikā, kad viņa nemaz nepilda savus ministres pienākumus. Turklāt šo padomnieku štats, ministrei aizejot atvaļinājumā, papildinājies.

Nozares ministriem ir padomnieki, to skaits nav noteikts, proti, cik ministrs vēlas, tik gudru cilvēku viņš var piesaistīt sev padomu sniegšanai. Padomnieki parasti tiek pieņemti uz ministra kā politiskas figūras darbības laiku, taču pirmoreiz ir tāda situācija, ka ministrs ir prombūtnē, lai arī īslaicīgā, bet padomnieki turpina sniegt padomus. Līdzīgi kā skaidrošanos, kāda bija brīdī, kad premjerministrs tika informēts, ka veselības ministre gaida mazuli, tā arī pašreizējo situāciju visi sauc par «bezprecenta», jo līdz šim tāda nekad nav bijusi. Tomēr visi padomnieki savu darbu saglabājuši un nekādā atvaļinājumā nav devušies, protams, turpinot saņemt atalgojumu. Formāli viss ir pareizi, Neatkarīgajai saka Veselības ministrijā, taču, vai tas ir pareizi, ka ministra prombūtnē turpina strādāt pieci padomnieki, turklāt neuzņemoties nekādu atbildību, piemēram, kaut vai par to pašu e-veselības projekta norisi, skaidrošanu sabiedrībai, lai gan neapmierinātība aug augumā un tiek prasīta pat prokuratūras iejaukšanās.

Uz laiku darbu pārtraukušajai veselības ministrei Anda Čakšai padomus turpina sniegt nu jau pieci padomnieki. Ministres padomniece e-veselības projekta jautājumos ir Ilze Āboliņa, padomniece kvalitātes sistēmas un pacientu drošības jautājumos ir Natālija Bolbate, padomniecēm Inesei Dābolai un Marinai Truhanovai nav precizēts «padomniecības lauks», tāpat arī piektajam padomniekam Sergejam Ancupovam. Viņš ir jaunpienācējs šajā kompānijā, un, lai gan par viņa pieņemšanu darbā Veselības ministrijā sabiedrība uzzināja tikai šonedēļ, ministre viņu sev par padomnieku apstiprinājusi jau 11. decembrī, īsi pirms došanās atvaļinājumā. Ministrijas mājaslapā par viņu nav pateikts faktiski nekas, bet pašā ministrijā skaidro, ka viņš ir padomnieks sabiedrisko attiecību jautājumos. Tieši kādus padomus viņš sniegs un kā veidos sabiedriskās attiecības atvaļinājumā esošai ministrei, to noskaidrot pagaidām neizdevās. Viņš ir pilnas slodzes darbinieks, kura alga ir 1382 eiro pirms nodokļu nomaksas. Ministres biroju vada Andrejs Panteļejevs, kuru, kā Neatkarīgajai stāsta politikas jomas pārzinātāji, ar Ancupovu vieno draudzīgas saites kopš darbošanās politikā.

Padomnieku skaits ministriem ir dažāds - sākot no diviem līdz pat sešiem. Labklājības ministram Jānim Reiram ir tikai divi padomnieki, ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam - arī divi, viens no tiem padomnieks komunikācijas jautājumos, satiksmes ministram Uldim Augulim - trīs padomnieki, tikpat iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim, tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam - četri padomnieki, bet viens no tiem strādā pusslodzi, bet vēl viens - 0,2 slodzes. Zemkopības ministram Jānim Dūklavam - viens padomnieks, turklāt tieši bijušais Zemkopības ministrijas valsts sekretārs uzņēmies arī vadīt pašlaik Veselības ministriju. Vislielākais skaits padomnieku ir vides un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam - seši.