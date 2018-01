Raimonds Pauls: Būsim sanaidojušies līdz simtgadei

«Cik tad man īsti gadu? Astoņdesmit divi vai trīs? Man vienmēr jārēķina tas skaitlis,» spriež Raimonds Pauls. Vienojamies tomēr par astoņdesmit diviem. Maestro apskaužamā enerģija neliecina par tik lielu gadu skaitu. Runājam – kā vienmēr – par visu aktuālo. Bet, aplūkojot laika lokus un tajos ierakstīto, tomēr apstājamies pie šodien svarīgākā: lai priecīga dzimšanas diena, Maestro!

- Šobrīd karstākais temats: čekas maisi. Ko ar tiem darīt?

- Nu taču vienreiz jābeidz tā kaķa vilkšana aiz astes! Vai nu atveriet, vai sadedziniet! Cik tad gadu jau pagājuši kopš neatkarīgas valsts atjaunošanas? Drīz būs trīsdesmit? Un mēs aizvien ņemamies ar tiem maisiem. Tiešām valstī nav citu problēmu, ko risināt? Ko mēs panāksim, atverot tos maisus? Piemēram, tāds Rokpeļņa variants. Vai kāds cits cilvēks, vienalga, kas. Aizies viņa mazbērni uz skolu, visi rādīs ar pirkstiem, re, tavs vectēvs bija čekas stukačs! Tas kādam ir vajadzīgs? Tie taču nav ne slepkavojuši, ne šāvuši. Apstājieties! Tagad arī lietuviešu aktieris Donāts Baņonis tiek izvilkts no maisiem... Ziniet, mani tas galīgi neinteresē. Es zinu tikai to, ka viņš bija izcils aktieris, un man neko vairāk nevajag. Latvijas simtgade taču tuvojas, bet mēs visi līdz tam brīdim jau būsim sanaidojušies. Nu tad celiet ārā vēsturi par latviešu sarkanajiem strēlniekiem, celiet ārā visu to, kas saistās ar sarkanarmiju, ar tiem, kas cīnījās otrajā pusē! Visa mūsu vēsture ir tāda, ka esam dalījušies un šāvuši cits citu. Tādai mazai tautiņai, cik nu mēs esam te palikuši, vajadzētu apstāties pašiznīcināšanas maratonā. Vajadzētu sākt domāt, kā mums tikt ārā no pēdējām vietām ekonomikā, demogrāfijā... Tie ir galvenie jautājumi, bet vēsturi lai pēta vēsturnieki, kuri, protams, pierādīs katrs sev izdevīgu vēstures versiju. Izlasīju Ineša Feldmaņa interviju jūsu avīzē. Viņš taču visu mūsu vēsturi apgāza! Tagad jāķeras pie Ziemassvētku kauju aplūkošanas. Un ko mēs vispār zinām, kas noticis pirms simt gadiem... Bet, runājot par čekistiem: krieviem ir viens labs seriāls - saucas Gostiņica «Rossija» (Viesnīca «Rossija» - krievu val.). Tajā ir viens krievu čekists - labais, blakus viņam sliktais čekists - latvietis. Seriālā par Trocki - viss čekas pamatkodols sastāv no latviešu uzvārdiem. Un par ko mēs tad runājam, mīļie tautieši? Visi taču savulaik zināja, kurš ir kurš. Un tagad visi izliekas par ļoti pārsteigtiem. Līdzīgi kā tajā pasaules skandālā par kinovečiem, kas it kā uzmācas sievietēm... Nu tik iet vaļā! Kā tas saucas? MeeToo? Tāpat ar čekas ziņotājiem: tūdaļ visi kliegs MeeToo! Nu jau ir līdz kaklam. Bet ir vēl viena lieta, par ko jāparunā.

- Un par ko?

- Par jubilejas koncertiem. Viens otrs, dabūjis naudu, nu tik taisa pasākumus. Kad paklausos tās programmas, manī rodas tikai viens jautājums: vai tiešām mūsu valsts un mūsu pašu pamatā ir tikai vienas vienīgas ciešanas? Ir daži skaisti gabali, bet ciešanas - pāri visam! Nedod, Dievs, pasmaidīt, kur nu vēl - pajokoties un pasmieties. Arī valsts svētkos - tikai ciešanas vien. Nē, ir datumi un notikumi, kurus nedrīkst nepieminēt, bet jābūt taču līdzsvaram starp nopietnību un vieglumu. Ziniet, kā man visvairāk žēl? Ka Jānis Peters nav uzrakstījis grāmatu par Atmodas laiku un par savu darbību Krievijā, kur viņš bija Latvijas sūtnis. Viņam būtu daudz, ko pateikt. Retu reizi viņš kaut kur nopublicē savus prātojumus. Viņš taču bija politisko cīņu centrā tajā laikā. Saprotu, negribas neko aktīvi darīt... Es jau arī daru tikai to, ko protu - koncertēju. Cik nu vēl varēšu... Prieks par mazmeitu, kas atbraukusi no Amerikas. Viņa būs kinorežisore. Patlaban viņa Rīgā filmēs kursadarbu. Diploms viņai būs tāds, par kādu var tikai sapņot. Tikai - ko viņa ar to varēs iesākt Latvijā? Amerikā ir tā: tu uzņem filmu tad, kad tev ir nauda. Nevis otrādi - kā pie mums. Tu sāc uzņemt filmu un tad tikai meklē naudu. Amerikā nekas par velti nenāk. Mūsējie sūdzas, ka skolās ir pārslodze, bet tur, Amerikā, tev mācībās jābūt jau astoņos no rīta, vaļā studenti tiek desmitos vakarā. Pamēģini neaiziet uz kādām nodarbībām: vienreiz tu vari atļauties to izdarīt, otrreiz tu izlidosi ārā. Bet pie mums? Kas tās par skolām, kurās nav disciplīnas? Tas tāpat kā simfoniskajā orķestrī vai teātrī: katrs mūziķis vai aktieris pasūtīs diriģentu vai režisoru? To jūs gribat panākt? Nekur pasaulē tā nav. Uzdrošināsies pretim pateikt kādu vārdu? Ej un meklē sev citu orķestri!

- Krājbankas lietā nekā jauna nav? Varbūt kāds mīkstas sirds administrators jums atdevis jūsu nopelnīto miljonu?

- Kā tad. Krājbanka bankrotēja 2011. gadā. Vai kāda tiesa par šo jautājumu ir bijusi? Nav bijusi. Mēs, zaudētāji, pieklusām: nav nekādu cerību, gali ūdenī. Gluži nesen sāka nākt gaismā interesanti fakti, kas liecināja, ka tas nemaz nebija bankrots, bet gan labi apdomāta bankas izzagšana. Un kas tajā laikā bija valdībā? Premjers Valdis Dombrovskis, ministri Andris Vilks un Gundars Bērziņš. Viņi šai lietai stāvēja vistuvāk. Varbūt šodien viņi varētu kaut ko paskaidrot? Mēs te mēnešiem meklējam kaut kādus oligarhus, viņiem jātaisnojas kaut kādā parlamentārās izmeklēšanas komisijā - kam tas viss vajadzīgs? Varbūt labāk beidzot uzzināt, kas tad īsti notika ar Krājbanku? Un bija tāds tiesnesis Ungurs, kas ātri pasludināja bankas maksātnespēju. Varbūt viņam pajautāt, kas īsti notika? Un cik jauki Satversmes tiesā notika mūsu iznešana cauri, kur mēs mēģinājām pierādīt, ka no bankas izzagtā tomēr ir mūsu nauda, kas turklāt bija godīgi pelnīta? Par to vislabāk varētu pastāstīt cilvēks, kas sēž Saeimas prezidijā, jo tolaik viņš bija Satversmes tiesas priekšsēdētājs, un tas ir Gunārs Kūtris. Lūdzu, es gribu, lai šie cilvēki publiski parunā par to visu!

- Jūs velti gribat.

