Jānis Vanags: Ja iedzīvotāji pamet valsti, tas nozīmē, ka valsts ir slima

Ekonomikas doktors, Rīgas Tehniskās universitātes profesors Jānis Vanags intervijā Neatkarīgajai pamato, kāpēc jaunā emigrācija un vieglprātīga, nepārdomāta «durvju atvēršana» imigrācijai kopā ar citām politekonomiskām problēmām rada draudus Latvijas valsts pastāvēšanai.

- Jūs esat pieredzējis politiku plašā spektrā un ilgā laikā. Esat strādājis Saeimā, biznesā. Raksturojiet to, kas notiek, plašā spektrā.

- Arī man deviņdesmitajos gados nācās pārkārtoties. Kļuvu no inženiera par ekonomistu. Bet katras paaudzes situāciju raksturo tā saucamie sociālās sistēmas pamatelementi, kurus saīsināti apzīmē ar STEPE. Sociālais, tehniskais, ekonomiskais, pārvaldības, politiskais, protams, apkārtējā vide… Un, ja runājam, piemēram, par sociālo aspektu, tad valsts lielākā bagātība, protams, ir iedzīvotāji. Valsti tiešām veido tās iedzīvotāji, un valsts veido iedzīvotāju attieksmi pret to. Ja iedzīvotāji pamet valsti, tad tas nozīmē, ka valsts, runājot medicīniskā terminoloģijā, ir slima. Tas nozīmē, ka kaut kas šeit nav kārtībā, ka ir radusies neatbilstība - iedzīvotāju vajadzības neatbilst tam, ko iedzīvotāji no savas valsts gaida. Ja iedzīvotāji, turklāt arī pamatiedzīvotāji, pamet valsti, tas nozīmē, ka valsts pamazītēm iet bojā vārda tiešā nozīmē.

- Vai varat definēt šī procesa diagnozi?

- Diagnozi definēt ir grūti. Domāju, ka pamatdiagnoze, ja skatāmies no pašas augšas, meklējama pašos iedzīvotājos. Mēs paši šo valsti esam izveidojuši tieši tādu, kāda tā ir. Ja mums tas nepatīk, tad nonākam pie atziņas, ka neprotam pārvaldīt savu valsti. Neprotam izveidot tādu valsti, kurā pašiem gribētos dzīvot. Vai nekļūst skumji, nonākot pie šādas atziņas? Mūsu tiesiskā apziņa, pašorganizētība un morāles standarti neatbilst valsts pārvaldes formai. Diemžēl neesam izauguši līdz tādam līmenim, lai prastu pārvaldīt savu valsti. Tāpēc nereti gadās ieraudzīt āzi dārznieka amatā.

Kas par to liecina? Līdzko Saeimas vēlēšanas pagājušas, jau pēc mēneša runājam - ko esam ievēlējuši? Bet - ievēlējuši esam tikai tos, ko esam spējīgi ievēlēt. Citiem vārdiem sakot, mūsu Saeima ir tautas radīts valsts pašpārvaldes auglis. Latviešu valodā ir teiciens: kāds putns, tāda dziesma.

Taču - neviena teorija neder visiem gadījumiem. Praksē viss ir sarežģītāk. Kāpēc? Vispirms tāpēc, ka vēlēšanu likums liedz tautai izvēlēties sev vēlamākos deputātu kandidātus - balsots tiek pēc partiju sarakstiem. Nevis par personībām, kurām ir atbilstošas rakstura iezīmes un nepieciešamais intelektuālais potenciāls augstajam deputāta statusam. Ar politisko reklāmu palīdzību vēlētājiem tiek uzspiesti partijām un to finansētājiem (nevis vēlētājiem) vēlamie deputātu kandidāti. Atcerēsimies - kas maksā, tas pasūta mūziku!

- Tas, ja piesaucam demokrātiju un vēlēšanas, gan ir tikai tāds sevis, balsotāja attaisnošanas teiciens. Neviens tev neliek klausīt tos, kas maksā, ja tev rūp valsts.

- Taisnība. Bet, ja zinām, ko nozīmē reklāma, ja zinām, ar kādu spēku tā ietekmē cilvēku apziņu, tad mums ir jādomā par to, par ko arī pati Saeima ir domājusi. Proti - par reklāmu finansējuma samazināšanu. Jo reklāma rada iespēju ievēlēt visneiedomājamākos, visnepiemērotākos cilvēkus. Alkatīgus, negodīgus cilvēkus.

- No tā izriet, ka varai izdevīgi attīstīt nevis izglītotu sabiedrību, bet uzturēt pūli. - Tātad - vara kā pašmērķis…

- Pilnīgi pareizi - vara kā pašmērķis un labu ienākumu avots. Tieši tāpēc ir tik daudz konkurentu uz katru deputāta vietu. Un mums, esošiem deputātiem, nav svarīgi, ko esam izdarījuši valsts labā un tautas labā, mums ir svarīgi noturēties pie varas un sagatavoties nākamajām vēlēšanām.

Piemēram, budžeta likums. Tur ir tik daudz svešvārdu. Es varu droši apgalvot, ka ne visi deputāti paši tos saprot. Var gadīties, ka arī es tos nesaprotu… Tātad es nesaprotu, kā tiek sadalīta valsts nauda. Piemēram, parādās teiciens - «fiskālā telpa». Izrādās, ka ar telpu tam nav nekāda sakara. Bet - kāpēc tas tā tiek darīts, runājot par valsts iedzīvotājiem nozīmīgiem jautājumiem?

Šādas rīcības loģisks un sociāli psiholoģisks iemesls ir acīmredzams - panākt, lai cilvēki iespējami mazāk saprot to, kas notiek ar viņu naudu. Jo visi tie svešvārdi, kas tiek lietoti normatīvajos aktos, ir aizstājami ar vienkāršiem, vēlētājiem saprotamiem latviešu valodas vārdiem.

Mēs esam kļuvuši par kapitālisma vergiem. Vārda tiešā nozīmē. Ko es gribu ar to teikt? Ārvalstīs pastāv jēdziens «funkcionālais analfabētisms», kurš Latvijas publiskajā telpā vēl nav parādījies. Būtībā funkcionālais analfabētisms ir dabiska parādība. Katrs no mums ir nezinošs kādā no jomām. Vienās jomās esam augsti profesionāli izglītoti, citās - nē. Bet skumji ir tas, ka esam kapitālisma analfabēti.

- Taču šajos laikos dzimusī paaudze jau ir sasniegusi augstākās izglītības vecumu. Vai tā arī nejēdz kapitālismu? Ja nejēdz, kāpēc?

