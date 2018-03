Rafaēls. Vienas gleznas izstāde  

No šodienas Mākslas muzejā Rīgas birža vienu mēnesi aplūkojama izcilā itāļu renesanses mākslinieka Rafaēla Sancio da Urbīno glezna Svētā Katrīna no Aleksandrijas. Šī ir pirmā reize, kad Latvijā tiek eksponēts kāds no Rafaēla darbiem, turklāt šis darbs ļoti reti tiek eksponēts ārpus Itālijas.

«Rafaēla darbus ļoti reti ved uz citiem muzejiem pasaulē, tāpēc šā darba eksponēšana Latvijā ir ļoti liels kompliments mūsu valstij, īpaša dāvana mūsu valsts simtgadē,» saka Mākslas muzeja Rīgas birža vadītāja Daiga Upeniece. Ideja par viena darba izstādes rīkošanu pieder Itālijas Markes reģionam, un šis darbs izvēlēts tāpēc, ka viena no 15.-16. gadsimta ievērojamākajiem māksliniekiem Rafaēla Sancio da Urbīno (Raffaello Sanzio da Urbino, 1483-1520) dzimtas saknes ir Markes reģionā, Urbīno pilsētā, kur viņš piedzimis, dzīvojis sava mūža pirmos gadus. «Darbs Svētā Katrīna no Aleksandrijas (1500-1503) ir viens no Rafaēla pirmajiem darbiem, tas pieder Markes Nacionālajai galerijai. Žests - atvest to izrādīšanai Latvijā - mūsu publikai ir īpaši jānovērtē, jo Markes Nacionālajai galerijai pieder tikai divi Rafaēla darbi un vēl freska, kas gleznota uz sienas mājās, kur Rafaēls ir dzimis. Šis patiešām ir unikāls notikums ne tikai Latvijas mērogā, jo darbs Svētā Katrīna no Aleksandrijas kopš 1990. gada, kad to iegādājās Itālijas valdība, ir vests izrādīt tikai uz Ņujorku, Londonu un Sofiju,» saka Daiga Upeniece. Nelielais vertikālā formāta darbs ir apgleznots no abām pusēm, tādēļ, iespējams, tapis kā altārgleznas sānu panelis. Gleznas otrā pusē attēlota marmora imitācija un aplis ar ierakstu, kuru skatītājs redzētu brīdī, kad altāris būtu aizvērts. Altāra centrālā daļa līdz mūsdienām nav saglabājusies, bet tā pretējās puses panelis šobrīd atrodas privātkolekcijā ASV. Rafaēls radījis neskaitāmus meistardarbus, kas izceļas ar formas skaidrību, kompozīcijas vieglumu, harmonijas izjūtu un sievietes - īpaši Dievmātes tēla - poētiskumu. Daiga Upeniece nešaubās par publikas interesi redzēt šo darbu, tomēr interesentus aicina ieplānot laiku tā apskatei, jo mēnesis paskrien ļoti ātri.

Līdz 23. martam Latvijā notiek Markes reģiona dienas, kad iespējams padziļinātāk iepazīt šo Itālijas reģionu, bet jau vasarā, kad uz to tiks atklāts jauns avioreiss no Rīgas, būs iespēja tur viegli un ērti nokļūt, lai to iepazītu arī klātienē. Starp citu, Markes Nacionālā galerija, no kuras uz Rīgu atceļojis šis darbs, atrodas Rafaēla dzimtajā pilsētā Urbīno, skaistajā 15. gadsimta Palazzo Ducale, kurā apskatāma 13.-18. gadsimta glezniecība, tēlniecība, keramika, monētas, zīmējumi un atsevišķas mēbeles, bet kolekcijas kodolu veido itāļu renesanses glezniecība.

Mēneša laikā, kamēr Mākslas muzejā Rīgas birža būs aplūkojama Rafaēla glezna, notiks arī izglītojoši pasākumi - jau rīt, 22. martā, uz radošo darbnīcu Renesanses krāsas tiek aicināti bērni un skolēni. Lieldienu nedēļā, 29. martā, notiks Abaronin Ensemble senās mūzikas koncerts, veltīts Lieldienu gaidīšanas laikam un Rafaēla dzimšanas dienai (Rafaēls dzimis Lielajā piektdienā). Savukārt uzreiz pēc Lieldienām, 5. aprīlī, interesenti tiek aicināti uz lekciju Sv. Katrīnas kults viduslaikos un renesansē. Vēsture, māksla, mūzika, ko lasīs Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes Baznīcas un reliģiju vēstures katedras docents, priesteris Dr. hist. eccl. Andris Priede, bet par vakara muzikālo gaisotni renesanses laikmeta noskaņās rūpēsies tenors Jānis Kurševs.