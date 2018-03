Rīga gatavojas Modes nedēļai  

Nākamajā nedēļā, 19. martā, sāksies 28. Rīgas modes nedēļa, kas norisināsies līdz 23. martam. Šajā Modes nedēļā Latvijas un ārvalstu dizaineri izrādīs savas jaunākās 2018./2019. g. rudens/ziemas kolekcijas.

Modes nedēļas oficiālais atklāšanas pasākums norisināsies 20. martā. Pasākuma laikā būs iespēja piedzīvot Baltijas valstu sadraudzību un modes daudzpusību, jo tajā savas kolekcijas prezentēs trīs zīmoli:

Rebellionaires no Igaunijas, LYLI by Lilija Larionova no Lietuvas un QooQoo no Latvijas.

Rebellionaires ir vien pagājušā gadā dibināts unisex apģērbu zīmols jauniešiem, kas balstās uz brīvā laika ielas stilu, nosakot personīgo stilu, pašizpausmi un komfortu par prioritāti. Turpretī Lilija Larionova ir modes māksliniece no Viļņas ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi. Dizaineres jaunās kolekcijas “LYLI” iedvesmas pamatā ir amerikāņu mākslinieka Jeff Koons darbi. Pašmāju zīmols QooQoo nekad nebeidz pārsteigt, radot nepierastas un inovatīvas drēbes drosmīgiem un radošiem cilvēkiem, kas nebaidās izpaust savu personisko individuālo stilu. Šoreiz QooQoo radīs īstu 70. gadu atmosfēru ar savu kolekciju “Galaktiskais Kolhozs”, tādējādi turpinot paust savu ironiju, kas ir viena no zīmola iezīmēm.

Šosezon Rīgas modes nedēļas programma ietvers arī tādu Latvijas dizaineru modes skates kā Bergs Privé, Cinnamon Concept, Katya Katya London, Narciss by Alise Trautmane, Natalija Jansone, Nóló, One Wolf, Public Makes Image, Talented, bērnu, kā arī ārvalstu dizaineru Anna K (Ukraina), Diana Arno (Igaunija) un Morfosis (Itālija) skates viesnīcā Radisson Blu Hotel Latvija.