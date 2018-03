Elektrības tirgū gaidāmi jauni cenu kari

Mājsaimniecības Latvijā šobrīd var izvēlēties sev tīkamāko elektrības pārdevēju starp deviņiem dažādiem uzņēmumiem. Tuvākā gada laikā arī Igaunijas lielākā elektrības ražotāja Eesti Energia meitasuzņēmums Latvijā – SIA Enefit – plāno mājsaimniecībām piedāvāt iespēju pirkt elektrību no viņiem.

SIA Enefit Latvijā darbojas jau kops 2006. gada, savus pakalpojumus piedāvājot biznesa klientiem. Arī atveroties elektrības tirgum mājsaimniecībām 2015. gadā, uzņēmums nesteidzās tajā iekļauties.

Enefit valdes priekšsēdētājs Jānis Bethers atzīst, ka Latvijā elektrības klienti ir visai kūtri meklēt labākus piedāvājumus elektrības tirgū. Pērn tikai divi procenti no visiem elektrības lietotājiem mainīja tirgotāju. Salīdzināšanai - Zviedrijā tādi bija 11 procenti, bet Somijā - 12,5 procenti no visiem klientiem. Latvijas tirgus pasivitāte esot viens no iemesliem, kāpēc uzņēmums sākotnēji elektrību mājsaimniecībām piedāvās Somijas un Zviedrijas tirgū un tikai pēc tam - Latvijas. Tirgos, kuros lietotāji ir atvērtāki jauniem piedāvājumiem un kuros tirgotāju maiņa notiek aktīvāk, ir vieglāk ieiet, atklāj J. Bethers.

Somijā un Zviedrijā Enefit tirdzniecību varētu uzsākt jau tuvāko mēnešu laikā, Latvijā - gada laikā

«Pašlaik ir aizsākts darbs pie piedāvājuma izstrādes, kas tiks balstīts uz Skandināvijas tirgus pieredzi, klientu apkalpošanai izmantojot gan Skandināvijas, gan arī Latvijas tirgum izstrādāto tehnoloģisko platformu. Tādējādi Latvijas patērētāji būs sava veida unikālā situācijā, jo varēs izmantot risinājumus, kas pārnesīs labāko pieredzi no aktīva un attīstīta tirgus,» uzsver J. Bethers.

Enefit, uzsākot elektrības pārdošanu mājsaimniecībām, visticamāk, palielinās konkurenci šajā sektorā un, iespējams, nospiedīs cenas nedaudz uz leju. Vienlaikus J. Bethers brīdina par iespējamu elektrības cenas kāpumu vasaras vidū, jo NordBalt kabeli plānots remontēt, tāpēc uz kādu laiku tiks pārtraukts tā darbs. NordBalt kabelis, kas savieno Zviedrijas un Lietuvas elektrības tirgu, elektrības cenas Latvijā ir pietuvinājis Skandināvijai. «Regulārie darbības pārrāvumi un plānotie apkopes darbi vasarā, kad arī Latvijā ir bezūdens periodi, rada lielu cenu pīķa risku,» prognozē J. Bethers.

Kopš pagājušā gada, atveroties dabasgāzes tirgum Latvijā, Enefit produktu portfelī ir arī gāzes tirdzniecības piedāvājumi. Gāzes tirdzniecība ļāvusi uzņēmumam audzēt peļņu. Finanšu dati liecina, ka Enefit pērn apgrozījis 46,3 miljonus eiro, kas ir par 3% mazāk nekā 2016. gadā, bet nopelnījis 1,12 miljonus eiro, kas ir par 23,5% vairāk nekā gadu iepriekš.