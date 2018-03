Mežaparka estrādes būvnieki atzīti par maksātnespējīgiem; notikušajā vaino ''LNK, RERE''

Viens no Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijas darbos iesaistītajiem apakšuzņēmējiem - SIA "Dankors" - janvārī atzīts par maksātnespējīgu, jo neesot saņēmis 400 000 eiro par padarīto, vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".

Ģenerāluzņēmējs gan pārmetumus noliedz un apgalvo, ka "Dankors" neesot ticis galā ar darba apjomu.

Jau ziņots, ka līgumu par Mežaparka estrādes pārbūvi Rīgas dome parakstīja ar pilnsabiedrība "LNK, RERE", kurā apvienojušies lielie būvuzņēmumi SIA "RERE Būve", SIA "LNK Construction" un AS "LNK Industries". Estrādes pārbūves pirmo kārtu plānots pabeigt īsi pirms šovasar paredzētajiem XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem - 18.jūnijā. Pirmās kārtas izmaksas kopā ar pievienotās vērtības nodokli ir 32 miljoni eiro, savukārt kopējās izmaksas par abām kārtām varētu sasniegt 77 miljonus eiro.

Zemes darbu veikšanai darbu pilnsabiedrība piesaistīja "Dankors", kam bija jānorok un jāizved grunts no uzbēruma, kur līdz šim atradās skatītāju vietas. Firmai nav savas tehnikas un aprīkojuma, tāpēc to īrēja no vairākiem citiem uzņēmumiem, kuri tagad arī palikuši bez samaksas.

"Dankors" vadītājs Vitālijs Dančenko raidījumam skaidrojis, ka saviem biznesa partneriem nav varējis samaksāt, jo viņu "apspēlējis" ģenerāluzņēmējs - pilnsabiedrība "LNK, RERE", kas par to pašu samaksu pieprasīja veikt lielāku darba apjomu, nekā nolīgts.

Papildu darbi esot bijuši celmu rakšana, būvju nojaukšana, materiālu piegāde un zemes blietēšana. Lielākās domstarpības bijušas par izvestās zemes apjomu. Ģenerāluzņēmējs tās rēķinājis kā sablīvētas, "Dankors" - pēc izraktā apjoma.

Dančenko raidījumam teica, ka estrādes uzbērumā apjomi izrādījušies divkārt lielāki. Viņš apgalvo, ka arī pilnsabiedrības pārstāvji paši medijiem stāstījuši, ka izvests divas trīs reizes lielāks apjoms. Lielākā daļa darbu izdarīta, bet ģenerāluzņēmējs neesot maksājis par izdarīto.

Tomēr "Dankors" vadītājs ticējis, ka viņam pēc tam samaksās.

"Viņi ["LNK, RERE"] teica: ja neizdarīsiet darbus līdz galam, tad jūs varat jau tagad braukt prom, mēs ņemam citu firmu un viss, jūs vairs neko nesaņemsiet. Tāpēc mēs ["Dankors"] pabeidzām tos darbus. Tikai tāpēc," skaidroja Dančenko.

Ģenerāluzņēmēja pārstāvis Valdis Koks "Dankora" pārmetumiem raidījumam noliedza. Sadarbība pārtraukta, jo uzņēmējs neesot ticis galā ar darba apjomu. Viņš arī nepiekrīt, ka apakšuzņēmējs paveicis neapmaksātus papildus darbus.

Apakšuzņēmēja kapacitāte bijusi tāda, ka tas temps sācis kavēties. "Protams, mums spieda termiņi, mēs redzējām, ka viņš netiek galā un savu tempu tikai samazina un samazina un beigās pavisam apstājās," raidījumam teica Koks.

Tad pilnsabiedrība piesaistījusi citus apakšuzņēmējus, kas "Dankora" darbu pabeidza. Tomēr visi rēķini, kas no šī uzņēmēja ir saņemti, esot apmaksāti. "Dankoram" pat samaksāts avanss, lai tikai uzņēmums strādātu un tam būtu apgrozāmie līdzekļi. Pilnsabiedrības pārstāvjiem kopš rudens neesot izdevies sazināties ar "Dankora" amatpersonām.

"Nekā personīga" gan guvis apstiprinājumu Dančenko teiktajam par pašas pilnsabiedrības publiskajiem ziņojumiem, ka izvests lielāks apjoms zemes. Pērn 29.jūnijā pašvaldības portālā "Riga.lv" teikts, ka izvesti 32 000 kubikmetru no kopējiem 43 000 kubikmetru zemes, bet trīs mēnešus vēlāk - 29.septembrī - pašvaldības portāls ziņo, ka no kopējā apjoma, kas nu jau pieaudzis līdz 55 000 kubikmetru, izvesti 52 000 kubikmetru zemes.

Koks nav varējis komentēt šo atšķirību pašu ziņotajā.

"Dankora" maksātnespējas administrators raidījumam "Nekā personīga" apliecinājis, ka līdz šim viņam ir iesniegti pierādījumi, ka "RERE, LNK" savam apakšuzņēmējam pēc līguma nav samaksājuši vismaz 100 000 eiro.