Uzņēmēji skeptiski par 11.novembri kā svētku dienu: Vēl viena diena, kad cilvēki nenāks uz darbu

Uzņēmēju organizāciju ieskatā, iecere noteikt 11.novembri par oficiālu svētku dienu būtu jāvērtē arī no tautsaimniecības viedokļa, pauda Latvijas Darba devēju konfederācijā (LDDK) un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā (LTRK).

LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš teica, ka 11.novembra noteikšana par oficiālu svētku dienu ir politiska rakstura jautājums. LTRK vēl neesot lēmusi par šo priekšlikumu. Vienlaikus iecere kādu dienu noteikt par oficiālu svētku dienu ir jāvērtē arī no tautsaimniecības viedokļa.

"Ir virkne sektoru, kas iegūst no tā, ja kādu dienu papildus nosaka par svētku dienu. Tās ir nozares, kas saistītas ar iepirkšanos, atpūtas un izklaides industriju. Savukārt rūpniecības un citu pakalpojumu sektoriem, kas nav saistīti ar atpūtas industriju, tā ir vēl viena diena, kad cilvēki nenāk uz darbu. Tas nozīmē, ka mazāk preces vai pakalpojumus var saražot. Tas, protams, negatīvi ietekmē tautsaimniecību," teica Endziņš.

Vienlaikus viņš piebilda, ka personiski uzskata Lāčplēša dienu par patriotiskiem svētkiem, kuras noteikšana par oficiālu svētku dienu ir vērtējama pozitīvi. "Man Lāčplēša diena ir sirdij tuva, vienmēr šajā dienā ar ģimeni dodamies nolikt pa svecītei. Tā ir tāda patriotiska diena un no šāda viedokļa tautas pašapziņai tas būtu atbilstoši," teica Endziņš.

Arī LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs aģentūrai LETA uzsvēra, ka 11.novembra noteikšana par oficiālu svētku diena ir politiska rakstura jautājums. "Šis jautājums ir tik lielā mērā politisks, ka mēs to vēl neesam skatījuši," teica Gavrilovs, piebilstot, ka LDDK argumenti attiecībā uz šo priekšlikumu nebūtu noteicošais valdošās koalīcijas lēmumam, it sevišķi, priekšvēlēšanu laikā. Vienlaikus viņš teica, ka šis jautājums būtu jāskata arī no darba tirgus, uzņēmējdarbības un darba devēju viedokļa.

LETA jau vēstīja, ka valdošās koalīcijas partneri ir atbalstoši par ieceri noteikt 11.novembri par oficiālu svētku dienu, savukārt par 16.marta noteikšanu par atceres dienu vēl lems Saeimas frakcijas.

"Vienotība" rosina noteikt 11.novembri par oficiālu svētku dienu, kurā godināt latviešu karavīrus. Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) valdes priekšsēdētājs Armands Krauze šodien pēc koalīcijas sanāksmes žurnālistiem sacīja, ka ZZS varētu atbalstīt šo ierosinājumu. Arī nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK priekšsēdētājs Raivis Dzintras pauda, ka VL-TB/LNNK jau sen bija diskusija par šādu ieceri un VL-TB/LNNK to atbalsta.

Tāpat Saeimas šonedēļ skatīs VL-TB/LNNK rosināto likumprojektu, lai 16.martu noteiktu par oficiālo latviešu karavīru atceres dienu.

Ja 11.novembri noteiktu par svētku dienu, tad šajā dienā būtu brīvdiena. Ja 16.marts būtu piemiņas dienas, tad tā nebūtu brīvdiena.