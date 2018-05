Augusts Brigmanis: Zelta kalnus nesolīsim, bet stabilitāti gan

Par Zaļo un zemnieku savienības priekšvēlēšanu kampaņu, melnā PR kampaņām pret ZZS, valdības darbu un pēcvēlēšanu koalīcijām – saruna ar ZZS līderi, Zaļo un zemnieku savienības Saeimas frakcijas priekšsēdētāju, Latvijas Zemnieku savienības priekšsēdētāju Augustu Brigmani.

- Ciktāl ZZS šobrīd ir ar vēlēšanu sarakstu un programmas gatavošanu?

- Vēlēšanu sarakstus un programmu beigsim gatavot jūnijā.

- Kad sāksiet kampaņu? Vai esat jau pieaicinājuši kampaņas vadītāju? Saskaņa, piemēram, izcēlusies, uzaicinot par kampaņas konsultantu ASV prezidenta vēlēšanu kandidāta Makeina kampaņas veidotāju Kristiānu Feriju, bet jūsu pašu savienības partneri - Zaļā partija - apspriedušies ar Tonija Blēra sabiedrisko attiecību vadītāju Alisteru Kempbelu...

- Par ZP man tas bija pārsteigums... Man nav nekāda priekšstata, ko šie cilvēki var piedāvāt kampaņai, bet skaļu vārdu piesaiste laikam ir šodienas aktualitāte. Mums, ZZS, ir pašiem sava kapacitāte, lai kampaņu vadītu. Es saprotu, ka ievērojama ārvalstu konsultanta piesaiste ir Zaļās partijas līdera Edgara Tavara iniciatīva. Mana pieredze rāda, ka var piesaistīt, ko grib, vienalga panākumi ir tikai pašu rokās. Galvenā kampaņā ir tevis paša spēja parādīt, ko esi paveicis, un pierādīt šīs lietas labumu sabiedrībai. Ja darbu nav, tad nekāds konsultants nelīdzēs. Ārvalstu konsultanta piesaistes lietderība ir ļoti neviennozīmīgi atbildams jautājums.

- Kādi būs ZZS kampaņas stūrakmeņi? Ko piedāvāsiet vēlētājiem?

- ZZS ir valdības vadošā partija, un galvenais kampaņas stūrakmens ir valdības darbu parādīšana. Mūsu piedāvājums vēlētājiem ir izsakāms pavisam īsi: stabilitāte, profesionalitāte, prognozējamība. ZZS nesola visu nodokļu samazināšanu un pensiju palielināšanu, bet solīt varam to, ka dzīves līmenis soli pa solim paaugstināsies. Mums ir pamats to teikt, jo Latvijas ekonomika aug, un tas ir arī ievērots starptautiski.

Mēs turpināsim sakārtot veselības aprūpes nozari, lai gan to nevar izdarīt viena gada laikā; būs sociālās garantijas un, protams, palielināts finansējums aizsardzības nozarei. Taču zelta kalnus ZZS nesola, to var pateikt skaidri un gaiši. Visi tie, kas šajā kampaņā zelta kalnus sola, nav nekā pierādījuši, ka ir spējīgi jel ko no solītā paveikt. Vai padarītais darbs ir staigāšana pa desmit partijām turpu šurpu? Vai OIK atļauju dalīšana? Zināms, par ko te ir runa - par visādām kustībām par un pret un Latvijas attīstībai un to jaunizceptiem partiju vadītājiem...

- Vislielākās ķibeles gan ir ar ZZS pārziņā esošo veselības aprūpes nozari. Jūs tiešām to uzskatāt par kampaņu un ZZS popularitāti veicinošu faktoru?

- Uzņemoties veselības nozares vadību, mēs jau apzinājāmies problēmas smagumu. Vienkāršāk, protams, būtu bijis - neuzņemties atbildību par šo nozari. Taču dzīve ir parādījusi, ka nozari var sakārtot tikai tad, ja tandēmā ar veselības ministru darbojas premjers un finanšu ministrs. Vienotībai savulaik bija tāda iespēja, bet viņi to neizmantoja. Andai Čakšai kā veselības ministrei ZZS uzticas un tic tam, ka viņa uzsākto ļoti smago darbu var turpināt - viņa gan kandidēs Rīgas vēlēšanu apgabalā, gan arī būs mūsu veselības ministra amata kandidāte pēc Saeimas vēlēšanām.

- Pret ZZS priekšvēlēšanu laikā tiek vērstas dažādas melnā PR kampaņas. Piemēram, kampaņa «par vecajiem komunistiem» no ZZS vai kampaņa pret zemkopības ministru Jāni Dūklavu, saistībā ar taras depozīta sistēmu. No kurienes aug kājas šīm kampaņām, jūsuprāt?

- Vēlēšanu kampaņas pārsvarā ir līdzīgas, taču ir arī atšķirības. Agrāk vēlēšanu kampaņās viena pret otru vērsās politiskās partijas, vēlēšanu konkurenti. Šī kampaņa no iepriekšējām atšķiras ar to, ka politiskās partijas, kas pret mums cīnās, ir salīdzinoši vājas. Pret mums cīnās konkurenti, un arī es negribētu teikt - ienaidnieki, bet lietosim vārdu - pretinieki. Agrāk politiskajām partijām bija spilgtāki līderi un pretstāve bija izteiktāka politiskā līmenī. Tagad pret mums cīnās tie, kas stāv aiz šīm politiskajām partijām, - tie ir ar lielāku kapacitāti: atsevišķi mediji, piemēram, viens žurnāls, kuram ZZS ir visa ļaunuma sakne Latvijā, vienalga, lai ko arī ZZS darītu; finansētāji, kas stāv aiz konkrētām partijām, - tiem arī līnija iezīmējas ar nebeidzamajiem biznesa kariem Ventspilī. Man nav nekādu ilūziju par šīm melnajām kampaņām - var jau cīnīties par savām idejām un viedokļiem ar politiskajām partijām, bet ar šiem pretiniekiem - cīnīties ir pagrūti.

Pirmais melnās kampaņas vilnis pret ZZS sākās ar tā dēvēto oligarhu lietu - ar to bija iecerēts sildīt veco zupu, ņemties, līdz tā sakarst, un barot visus ar to pa visām malām. Nu, neizdevās. Tad zupas vārītāji sanāk kopā un domā - ko lai tiem zaļajiem zemniekiem vēl lai uzkrauj? Īstu skandālu atrast nevar - tātad jāsāk rakņāties pa bēniņiem, lai nopūstu putekļus no pavisam vecām lietām... Tas nekas, ka bijušie komunisti ir stāvējuši pie Latvijas valsts neatkarības pamatiem, tas nekas, ka viņi kā kompartijas biedri sekmējuši šīs partijas nespēju kritiskos brīžos vērsties pret neatkarības centieniem... Būtu interesanti paskatīties šīs kampaņas rīkotāju pašu ģimeņu vēsturiskās saites - varbūt viņu senči pie Smoļņija stāvēja?

Kampaņas - gan šī, gan pret Dūklavu vērstā - ir ļoti precīzi mērķētas un pārdomātas.

- Vai šajās kampaņās ir arī ZZS šķeļoši elementi, sadalot «labajos» un «sliktajos» zaļajos zemniekos?

