Dombrava brīdina: Latvijā dzīvo tūkstošiem cilvēku, kas ir naidīgi noskaņoti pret valsti

Krievijas orezidenta vēlēšanu rezultāti liecina, ka Latvijā dzīvojošie Krievijas pilsoņi ir nobalsojuši par Latvijai naidīgiem kandidātiem Krievijas prezidenta vēlēšanās. Tādu uzskatu pauda Saeimas deputāts no Nacionālās apvienības Jānis Dombrava.

Dombrava nenosoda faktu par to, ka Krievijas pilsoņi, kuri dzīvo Latvijā aktīvi piedalās Krievijas prezidenta vēlēšanās, bet gan viņu izvēli.

"Nevar nosodīt faktu, ka Krievijas pilsoņi, kuri dzīvo Latvijā, aktīvi piedalās Krievijas prezidenta vēlēšanās. Tomēr var uzdot jautājumu par viņu izvēli - aptuveni 94,4% jeb 19 608 no 20 765 Krievijas pilsoņiem, kuri piedalījās vēlēšanās Rīgā, Liepājā un Daugavpilī nobalsoja par V.Putinu. Šim skaitam var droši piesummēt 480 vēlētājus, kuri balsoja par Komunistiskās partijas kandidātu un 191 vēlētāju, kurš nobalsoja par Žirinovski, kurš ne reizi vien ir aicinājis iznīcināt Baltijas valstis. Tas nozīmē, ka aptuveni 98% no Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem ir nobalsojuši par Latvijai naidīgiem kandidātiem Krievijas prezidenta vēlēšanās. No tā varam secināt, ka Latvijā dzīvo vairāki desmiti tūkstoši cilvēki, kuri ir naidīgi noskaņoti pret Latvijas Republiku," raksta Dombrava.

Politiķis piedāvā arī vairākus risinājumus Latvijai nelabvēlīgajai situācijai.

"Ne reizi vien no pašmāju politiķiem esam dzirdējuši, ka uzturēšanās atļauju programma ļauj daudziem Krievijas opozicionāriem paglābties no Putina. Tad, kur ir tie daudzie tūkstoši Putina opozicionāri, kuri, it kā bēg no Putina un iegūst termiņuzturēšanās atļaujas Latvijā? Kur?

Latvijai būtu jādara sekojošais:

1. Jāpārtrauc termiņuzturēšanās atļauju izsniegšana apmaiņā pret iegādāto īpašumu Latvijā vai noguldījumiem Latvijas bankās.

2. Jāpārskata pastāvīgās uzturēšanas atļaujas Latvijā dzīvojošiem Krievijas Federācijas pilsoņiem.

3. Fundamentāli jāmaina visas trešo valstu pilsoņu integrācijas programmas tsk. jāreformē LTV7 krievu valodas saturs, kurš ir izrādījies pilnīgi nederīgs integrācijas rīks," raksta Dombrava.