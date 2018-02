Kučinskis: Rimšēvičs nebrauks ne uz ECB sēdi, ne turpinās vadīt banku

Par to, kas zināms premjeram un plašākai sabiedrībai par Latvijas Bankas (LB) prezidenta Ilmāra Rimšēviča krimināllietu un cik pamatoti riskēts ar valsts reputāciju, un kā tagad to atjaunot, kā arī par valdības ilgtermiņa darbiem Neatkarīgās intervija ar premjeru Māri Kučinski (ZZS).

Neatkarīgā: - Sākoties banku un Rimšēviča skandālam, sabiedrībai tika pasniegta skopa un pretrunīga informācija, rezultātā vieni tic Rimšēvičam, citi - KNAB, citi - Norvik bankai, vienlaikus uzpeld stāsts par ABLV bankas naudas mazgāšanu - kopā savītas lietas, kas nav tieši saistītas.

Māris Kučinskis: - Bet tīšām tika pludinātas kopā.

- Kas pludināja?

- Norvik banka un arī Rimšēvičs zināmā mērā. Bet es gribētu ļoti stingri nodalīt pārējo no KNAB izmeklētās lietas. Sākot strādāt jaunajam KNAB priekšniekam Jēkabam Straumem, apspriedām arī biroja darbības stratēģiju, tostarp to, kā nevajadzētu strādāt, un viņš to ņem vērā. Straumes kungs pauda, ka šova nebūs par lietām, par kurām nav ticības, ka tās nevar novest līdz tiesai. Etalons ir oligarhu sarunas, no kurām Saeimā var taisīt šovu pusgada garumā un labprāt būtu taisījuši vēl līdz vēlēšanām, lai arī fakts ir tas, ka pierādījumu trūkuma dēļ lietu nevarēja novest līdz tiesai. Kā KNAB pārraugs tiekos ar Straumes kungu pietiekami bieži un esmu lietas kursā par KNAB darbu, bet netaisos tajā iejaukties. KNAB un arī valdības vadītāja attieksmei nevar būt neīstais laiks, neīstais cilvēks aizturēšanai. KNAB dara savu darbu, un, jo mazāk to iespaidosim, jo labāk.

Mums gan vēl jānoskaidro, ko par LB prezidentam piemēroto drošības līdzekli domā Eiropas Centrālā banka (ECB). Tāds precedents gan nav pirmais Eiropā. Te galvenais ir uzsvērt, ka runa nav ne par vienu pašlaik strādājošu banku.

- Sabiedrību interesē nevis tas, par ko nav lieta, bet par ko ir. Nu jau secināms, ka lieta saistīta ar Trasta komercbanku, Māri Martinsonu. Ar tādu pašu pantu, kādu inkriminē Rimšēvičam, par izspiešanu grupā apsūdzēti Trasta komercbankas maksātnespējas administratori Māris Sprūds, Ilmārs Krūms un finansists Jorens Raitums.

- Saeimas deputāts Andrejs Judins nupat iesniedza kārtējos priekšlikumus par to, lai visas krimināllietas, kas ir tā vai citādi beigušās, tiktu publiskotas un būtu pieejamas pilnīgi visiem. Saprotu, ka tas ir interesanti, bet labāk turpināsim lasīt romānus, nevis jaukties tiesībsargājošo iestāžu darbā.

- Sabiedrībai atliek gaidīt līdz tiesai?

- Svarīgs ir rezultāts, kas būs tiesas spriedums, kas pasaka, vai cilvēks ir vainīgs vai nevainīgs.

- Tas var būt ļoti ilgi. Ir iespējams lietu paātrināt, ņemot vērā tās ietekmi uz valsts reputāciju?

- Valsts policija, KNAB, finanšu sektora uzraudzības iestādes ir vienisprātis, ka KNAB jādod viss nepieciešamais atbalsts, lai nav kaut kāda gaidīšana, rindas, ja kaut ko KNAB prasa, tad to saņem, nevis kā reizēm valsts pārvaldē - aizraksti vēstuli blakus esošajai ministrijai un pēc mēneša dabū atbildi.

- Šai lietai būs īpašs statuss?

- Tāds nav noteikts un plānots, bet apstākļi liek to darīt, lai nebūtu tik ilga neziņa.

- Cik detalizēti jums kā KNAB pārraugam dienests sniedzis informāciju? Cik daudz šādos gadījumos premjers jāinformē?

- Ja KNAB atrodas premjera pārraudzībā, domāju, ir tikai korekti, ka premjers zina, ka būs tamlīdzīga aizturēšana, lai tas nebūtu jāuzzina no medijiem. KNAB par to nav obligāti jāinformē, jo, teorētiski, kāds no premjeriem šo informāciju varētu izpaust tālāk.

- Ja jūs tomēr informēja, tas nozīmē, ka starp jums valda liela uzticēšanās?

- Esam runājuši par to, kā izpaužas pārraudzība un kur ir tās robežas. Nezinu nevienu detaļu un citus apstākļus ne par šo, ne citām lietām, bet par to, ka tiks aizturēta kāda augsta amatpersona, KNAB informēja. Šī nav vienkārša lieta, kur var rīkoties pēc principa - kā sanāks, tā sanāks! Arī ģenerālprokurors apstiprina, ka ir pamats šādām KNAB darbībām. Šobrīd tas atgādina spēli, kur visi liek likmes, nezinot, kas ir citiem rokās, līdz kārtis tiek liktas galdā. KNAB likmes pacēlis ļoti augstu, atbildība ir liela. Jebkura lieka informācija, lai cik tā sabiedrībai būtu interesanta, var kaitēt tālākajai darbībai - šādās lietās vienmēr ir stiprākie advokāti un tiek izmantoti visi argumenti.

- Varat droši teikt: Rimšēviča lietai ir tik nopietnos pierādījumos balstīts pamats, ka nav nevajadzīgi riskēts ar Latvijas reputāciju?

- Jā, citādi KNAB to nebūtu darījis. Es šobrīd lieku uz KNAB un prokuratūras apstiprinājumu.

- Vēl vairāk nekā sabiedrība ir informēti tie politiķi, piemēram, finanšu un ekonomikas ministri, Saeimas priekšsēdētāja, Saeimas pretkorupcijas komisijas vadītājs, kas izteikušies, ka Rimšēvičam jāatkāpjas no amata?

- Nē, tas ir viņu viedoklis, kas nav balstīts uz dziļākām zināšanām, drīzāk uz emocijām. Tā kā noteikti vairāki drošības līdzekļi, tostarp liegums izbraukt no valsts un ieņemt amatu, Rimšēvičs nebrauks ne uz ECB sēdi, ne turpinās vadīt banku. Rimšēvičs pašlaik nav LB prezidents.

- Viņš domā citādi. Kādi ir tālākie soļi, lai risinātu šo skandālu?

- KNAB jāturpina strādāt, visi esam ieinteresēti, lai process nebūtu garš. Protams, neviens tagad nevar pateikt, kad viss beigsies, bet visas iestādes apzinās, ka šī neziņa nevar būt ilga, un strādās pastiprināti.

- Raugoties uz oligarhu lietas iznākumu, sabiedrībā valda viedoklis, ka ar šo lietu būs tāpat.

- Zinu...

- Kas šoreiz ir citādi? Pierādījumi, KNAB kapacitāte, cita politiskā konjunktūra?

- KNAB ir palielināti resursi, tajā vairs nevalda iekšējās pretrunas, KNAB ir atbalsts no citām iestādēm, tostarp Iekšlietu ministrijas struktūrām. Kad pagājušonedēļ Saeimā ziņoju par valdības paveikto, deputāti pārmeta Māra Sprūda, Ilmāra Krūma, Jorena Raituma, tagad Rimšēviča aizturēšanu. Negāju atbildēt, kā jau teicu: priekšvēlēšanu tribīne ir deputātu rīcībā. Bet - es vairāk uztrauktos, ja nekā no šī nebūtu, tas nozīmētu, ka viss turpinās.

- Tomēr Latvijas tēls ārvalstīs veidojas ļoti negatīvs. Skatoties uz to, kā dažādi stāsti salikās kopā un radīja sprādzienbīstamu efektu, redzat kļūdas? Kaut ko varēja darīt citādi? Nebija jābūt nopietnam valdības brainstormingam un izsvērtam paziņojumam, kas ir kas, kāds tālākais rīcības plāns?

- Esam to analizējuši. Neuzskatu, ka skopā informācija bija kļūda, turklāt sekoja paziņojums svētdienas rītā. Nedomāju, ka man vajadzēja imitēt milzīgu darbību, teikt, ka personīgi garantēju, ka viss būs kārtībā, vai lauzīt rokas un kopā ar visiem teikt, ka nesaprotu, kas notiek. Sasaucām visas atbildīgās iestādes, pirmdien arī Ministru kabineta ārkārtas sēdi, lai KNAB visus informē. Tas, ko neparedzējām, bija trešo personu darbības, tostarp Norvik bankas publiskais iznāciens, robotiņa izmantošana pasaules informatīvās telpas pārpludināšanā ar 2010. gada bildi. Laikus neatdalot šīs lietas, tās starptautiski saplūda vienā lielā stāstā, no kura tik ātri vēl ārā netiksim.

Esmu sniedzis neskaitāmas intervijas ārvalstu medijiem, Briselē runāju arī ar visiem Eiropas premjeriem Eiropadomē, ECB vadītāju. Galvenā tēze: tam nav nekāda sakara ar mūsu banku un finanšu stabilitāti.

- Tomēr visā šajā apaudzētajā stāstā atklājas diezgan neglīts skats uz mūsu bankām un to uzraudzību. Rimšēviča stāsts par to, cik viņš bijis naivs, aizstāvot Latvijas bankas, kuras aiz muguras mazgā naudu, pārskaita to no valstīm, pret kurām vērstas sankcijas, apmāna banku uzraugu, dibinot banku, slēpj naudas patieso izcelsmi ofšoros, tiek pievērtas acis uz bankas gada audita trūkumu vai sliktiem audita rezultātiem utt. Tas viss nevieš pārliecību, ka ar banku sektoru mums viss būtu kārtībā, turklāt mata galā karājas trešā lielākā Latvijas banka - ABLV banka.

- Pirms Latvijas pievienošanās OECD nerezidentu noguldījumi bankās mums bija visaugstākie starp organizācijas valstīm, tuvu pie 60%. 2014. gadā bija krīze, kura publiski īsti neparādījās, bet tika nomainīts vai labprātīgi aizgāja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) vadītājs Kristaps Zakulis. FKTK nebija sekojusi līdzi visam notiekošajam. Līdz ar iestāšanos OECD tika ieviesti jauni uzraudzības instrumenti visās bankās, kas strādā ar nerezidentiem, nozīmēti pastiprināti auditi un pēc sabiedroto ieteikuma ieviesti arī citi instrumenti. Rezultātā nerezidentu īpatsvars ir samazinājies, bet joprojām palicis pie 40%.

- Banku darbības un uzraudzības problēmas, jūsuprāt, ir jau pagātne?

