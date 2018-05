Brauciet tūlīt – drīz Brīvības iela būs ciet

Brīvības ielas seguma atjaunošana sāksies šonedēļ, visticamāk, nedēļas otrā pusē. Ar sastrēgumiem remontu dēļ būs jāpamokās arī pašā pilsētas centrā – Merķeļa ielā un Kronvalda bulvārī. Savukārt augustā braucēju pacietība tiks pārbaudīta Krasta ielā.

Brauktuves segumu atjaunos Brīvības ielā, posmā no Bruņinieku ielas līdz Gaisa tiltam, Kalpaka bulvārī no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Merķeļa ielā un Krasta ielā posmā no Salu tilta līdz Ogres ielai. Daļa Brīvības ielas tika noasfaltēta jau pērnvasar, pirms tam nomainot apakšzemes komunikācijas. Pērnā gada pieredze liecina, ka ieplānotos darbus nevarēja pabeigt termiņos - gan būvnieku, gan komunikāciju turētāju vainas, gan objektīvu apstākļu dēļ. Uzņēmums Rīgas siltums mainīja siltumtīklu caurules un tikai tad konstatēja, ka daļa no tām ir sliktākā tehniskā stāvoklī, nekā gaidīts. Vietām būvnieki nebija paredzējuši drošu pārvietošanos gājējiem.

Ilgāku laiku, nekā sākotnēji plānots, prasīs sliežu ceļu rekonstrukcija Matīsa un Brīvības ielas krustojumā.

Vienlaikus ar maģistrālo ielu remontiem pilsētā būs satiksmes ierobežojumi arī citviet. No 18. maija līdz 31. maijam saistībā ar tirdzniecības centra Akropole būvniecību tiks ierobežota gājēju plūsma Salaspils ielas posmā no Slāvu ielas līdz sabiedriskā transporta pieturvietai Ķengarags, bet autovadītāji varēs uzelpot - tikai līdz 18. maijam tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Salaspils ielas labajā pusē, posmā un virzienā no Slāvu ielas.

Saistībā ar Ata ielas, Augšielas un Vagonu ielas pārbūves darbiem līdz 30. jūnijam tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Augšielas posmā no Augusta Deglava ielas līdz iebrauktuvei Daugavas stadionā, bet līdz 3. jūnijam tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Vagonu ielas un Pērnavas ielas krustojumā.

Ilgāku laiku, nekā sākotnēji plānots, prasīs sliežu ceļu rekonstrukcija Matīsa un Brīvības ielas krustojumā. Līdz 23. maijam joprojām būs slēgta transportlīdzekļu satiksme (izņemot tramvaju satiksmi) Matīsa ielā, 50 m garā posmā (un virzienā) no Brīvības ielas. Tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Brīvības ielā pirms krustojuma ar Matīsa ielu (slēgts labais un kreisais pagrieziens no Brīvības ielas uz Matīsa ielu).

Īslaicīgi satiksmes ierobežojumi gaidāmi Sīmaņa ielā, posmā no Duntes ielas līdz Alekša ielai, kur no šodienas, 15. maija, līdz 18. maijam tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme.

KUR MEKLĒT INFORMĀCIJU

Plašāka informācija par remontdarbiem un apbraucamajiem ceļiem: https://riga.lv/lv/waze; riga.lv; rdsd.lv.