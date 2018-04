Apkures sezonas vēl nefinišē  

Apkures sezonas noslēgumu vēl nevar prognozēt, jo gaisa temperatūra ir svārstīga – dienā ir pat ļoti silti, bet naktī kļūst vēsi. Turpmākajās nedēļās laikapstākļi būs līdzīgi. Bija pierasts, ka apkures sezona beidzās aprīļa pēdējās dienās, bet iepriekšējā apkures sezona Rīgā noslēdzās tikai 15. maijā un ilga 218 dienu. Arī pašlaik lielāko daļu Latvijas daudzdzīvokļu ēku turpina apkurināt.

Apkures sezona vidēji ir ap 200 dienu gara. Iepriekšējā apkures sezona citviet Latvijā ir bijusi vēl garāka nekā Rīgā, jo ir teritorijas, kurās gaisa temperatūra ir vēl zemāka. Rīgā pāris iepriekšējo apkures sezonu ilga 207 un 206 dienas.

AS Rīgas siltums (RS) informē, ka peļņa no siltumenerģijas pārdošanas, elektroenerģijas pārdošanas un saimnieciskās darbības iepriekšējā finanšu gadā bija 1,82 miljoni eiro. Uzņēmums iepriekšējo finanšu gadu pabeidzis ar 152,3 miljonu eiro lielu apgrozījumu. Tas ir par 6,7 miljoniem eiro jeb 4,6 procentiem lielāks nekā iepriekšējā finanšu gadā un saistīts ar to, ka iepriekšējā apkures sezona bija garākā RS vēsturē, kā arī apgrozījumu nodrošināja jauni klienti.

Arī 2016./2017. gada apkures sezona RS nebija slikta, lai gan ziema bija salīdzinoši silta. Siltumenerģijas apjoms bija par vairāk nekā 10 procentiem lielāks nekā 2015./2016. gada apkures sezonā. Ziemas kļūst siltākas, toties pavasari - vēlāki un aukstāki, tāpēc iedzīvotājiem siltumenerģijas ekonomijas nav, pat ja siltumenerģijas tarifs bijis zemāks par iepriekšējās apkures sezonas tarifu.

Pagaidām apkuri Latvijas galvaspilsētā pārtraucis neliels skaits daudzdzīvokļu namu. Bet ir arī tādas ēkas, kas visu vasaru neatslēdz apkuri, sacīja RS pārstāve Agnete Bušta. Automātiskie siltummezgli ļauj iestatīt tādu temperatūras režīmu, lai justos komfortabli dzīvokļos arī vēsās vasaras dienās. Pagājušā gada Ziemassvētkos Kolkā bija tāda pati gaisa temperatūra kā Jāņu naktī vidēji Latvijā. Tāpēc daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašnieku lēmums par apkures nodrošināšanu visu gadu neizraisa izbrīnu.

Pašlaik Rīgas ēkas netiek kurinātas maksimālā siltuma režīmā. Apkure ēkās tiek atslēgta pēc dzīvokļu īpašnieku iniciatīvas, informējot par savu vēlmi ēku pārvaldniekus, kuri dod uzdevumu RS konkrētu ēku atslēgt no apkures.

Par apkures sezonas sākumu un beigām RS pieņem to datumu, kurā iesniegumu par pieslēgšanos vai atslēgšanos ir iesnieguši vairāk nekā 50 procenti ēku.

Vidējais siltumenerģijas tarifs iepriekšējā finanšu gadā Rīgā bija zemāks nekā gadu iepriekš, un tas ir zemākais Latvijas lielāko pilsētu vidū, kā arī salīdzinot ar citām Baltijas valstu galvaspilsētām. RS akcionāru sapulcē nolemts 3,7 miljonus eiro jeb 48 procentus peļņas novirzīt projektiem, kas samazinās siltuma zudumus siltumapgādē un ļaus efektīvāk ražot siltumenerģiju, attīstot Rīgas centralizēto siltumapgādes sistēmu.

***

2016./2017. GADA APKURES SEZONA

• RS klientiem nodotais siltumenerģijas apjoms bija 2,53 miljoni MWh.

• Iepriekšējā apkures sezona ilga 218 dienas: sākās 2016. gada 10. oktobrī un ilga līdz 2017. gada 15. maijam.

• Apkures sezonas vidējā ārgaisa temperatūra bija 2,2 grādi.

• Iepriekš ilgākā apkures sezona Rīgā bija 2002./2003. gadā - 210 dienas (vidējā ārgaisa temperatūra bija 0,3 grādi).