ATCERIES! Dedzināsi lapas un tiksi pie soda

Rīgā, Zolitūdē, sākušies kaimiņu kari. Vieni privātmāju pagalmos kur ugunskurus un svilina lapas un zarus, citi sauc policiju. Kaimiņiene gatava kaimiņu noslānīt ar slotas kātu un sauc par stukaču, jo šis piezvanījis policijai. Iestājoties pavasarim, jautājums atkal ir aktuāls – ko drīkst dedzināt Rīgas namu pagalmos? Un vai vispār to drīkst darīt?

Ja personiskā nama pagalmā Jāņos gribēsies uzkurt ugunskuru, lūdzu. Tas nav liegts. Protams, ievērojot ugunsdrošības noteikumus - izrakt ap ugunskura vietu grāvīti, atbrīvot vietu no sausās zāles, nodrošināties ar ūdeni, lai varētu apdzēst liesmas, utt. Ja privātmājas sētsvidū sāks dedzināt lapas, zarus un citus dārzā savāktus organiskos atkritumus, tad jāapzinās, ka tā ir nelikumīga rīcība - Rīgā tas nav atļauts. Un sods par šādu rīcību fiziskām personām ir no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskām personām - līdz 1400 eiro.

Privātmāju īpašniekiem šāds ierobežojums varētu izraisīt sašutumu - kā tad tā, mana māja, man pils; ko gribu, to daru. Rīgā ir blīva apbūve, tāpēc organisko atkritumu dedzināšana nav atļauta. Rīgas pašvaldības normatīvajos aktos kritušās lapas tiek pielīdzinātas sadzīves atkritumiem un tās dedzināt ir aizliegts.

Aizliegums saistīts arī ar gaisa piesārņojumu. Lai kā daži klāstītu, cik patīkami nostalģiskas atmiņas raisa dūmu smārds, lielā pilsētā tas rada papildu piesārņojumu. Izņēmums ir slimību vai kaitēkļu invadēti zari vai lapas - tos atļauts sadedzināt.

Reizēm privātmāju īpašnieki aizbildinās, ka viņi dedzina lapas un zāli metāla mucās vai konteineros, nelielā apjomā. Ir pašvaldības, kurās ar saistošajiem noteikumiem ir atļauts dedzināt organiskos atkritumus nelielā daudzumā, bet ne Rīgā. Ir pašvaldības, kurās bioloģisko atkritumu dedzināšana ir atļauta noteiktā laika periodā.

Privātā teritorijā savāktas lapas nedrīkst aizvest uz mežu vai grāvmali un izmest. Ja mežā tiek izbērtas lapas, tad tas tiek uzskatīts par piesārņojumu, un par to var saņemt naudas sodu. Sods par meža piesārņošanu fiziskām personām ir no 70 līdz 700 eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām - no 350 līdz 2900, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.

RĪGĀ SADZĪVES ATKRITUMUS AIZLIEGTS:

dedzināt, tajā skaitā tvertnēs un urnās;

novietot uz ielām, skvēros, parkos, mežos vai citās pilsētas vietās ārpus to savākšanai vai apglabāšanai paredzētajām vietām;

cieši sablīvēt un iesaldēt atkritumu tvertnēs.

Atkritumu tvertnēs aizliegts ievietot kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus priekšmetus, kā arī bīstamos atkritumus, šķidrus un lielgabarīta atkritumus, infekciozos atkritumus, būvgružus un citus remontdarbu un būvju nojaukšanas atkritumus.

Mājsaimniecībā radušies bioloģiski noārdāmie atkritumi ir ievietojami kopējā sadzīves atkritumu tvertnē, ja nekustamajā īpašumā nav nodrošināta iespēja šķirot bioloģiski noārdāmos atkritumus.

Kompostēt kritušās lapas un nopļauto zāli atļauts nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai pārvaldnieka ierādītā vietā.

Avots: Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi