Kas notiek ar Vanšu tiltu? Komentē Rīgas dome

Vakar Vanšu tiltam Rīgā daļēji nobrukušas konstrukcijas, kas saistītas ar kāpnēm, kas no tilta ved uz 11. novembra krastmalu. Nobrukušo konstrukciju dēļ SIA "Rīgas tilti" ir norobežojusi pieeju šīm Vanšu tilta kāpnēm.

2018. gada 5. martā, ap plkst. 16.00 no Vanšu tilta kāpnēm (lejteces pusē, labajā krastā), atdalījās un nokrita kāpņu margu sānu nosedzošais dzelzbetona bloks.

Kā informē Rīgas dome, apsekošanas laikā tika konstatēts, ka kāpņu sānu bloks ar kāpņu konstrukciju ir savienots ar metāla ieliekamajām detaļām un savā starpā sametināts. Ilgstošas ekspluatācijas gaitā mezgls ir korodējis un straujas gaisa temperatūras izmaiņu dēļ (dažu stundu laikā tā mainījās no - 15 C līdz 0 C), mezgls zaudējis savu noturību un lielā pašsvara dēļ atdalījies no kāpņu konstrukcijas.

Lai noteiktu faktisko kāpņu konstrukcijas stāvokli un turpinātu kāpņu ekspluatāciju, steidzamības kārtā Satiksmes departaments veiks kāpņu konstrukcijas tehnisko inspekciju gan Vanšu tilta gājēju kāpnēm, gan Jorģa Zemitāna tilta gājēju kāpnēm.

Līdz slēdziena saņemšanai, abas Vanšu tilta kāpnes Daugavas labajā pusē tiks slēgtas. Gājēju plūsmu pa Vanšu tiltu tiks kā arī drīkst izmantot Vanšu tilta pacēlājus. Līdz slēdziena saņemšanai, arī gājēju plūsmu zem Vanšu tilta, 11.novembra krastmalā tiks daļēji ierobežota.

Vanšu tilta kapitālais remonts paredzēts tuvāko divu gadu laikā, pārbūvējot vanšu ievadus, tīrot stinguma sijas, atjaunojot iekšējo apgaismojumu konstrukcijās, veicot drošības pasākumus pret nesankcionētu cilvēku uzkāpšanu vantīs, kā arī paredzot citus būtiskus pasākumus.