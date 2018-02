LTV: Pieļauj, ka Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs būs jāreorganizē vai jālikvidē

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs (LEBM) nu jau vairāk nekā gadu netiek pie kārtējās akreditācijas. Akreditācijas komisija konstatējusi vairākas nepilnības, ziņo LTV raidījums "Kultūršoks".

Noslēgumam tuvojas atkārtota vērtēšana, bet nav skaidrs, vai muzejs varēs darbu turpināt. KM Muzeju nodaļas vadītājs Jānis Garjānis norāda - ja muzejs pusgada laikā nespēs iesniegt detalizētu plānu, tad muzejs būs jāreorganizē vai jālikvidē.

Jau ziņots, ka viens no iemesliem, kāpēc muzejs netiek pie kārtējās akreditācijas, saistīts ar to, ka jau ilgāku laiku šis valsts muzejs cieš no vadības krīzes.