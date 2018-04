Kārtējā "māja-kuģis"? Pēc papīriem būvē laivu piestātni, realitātē - brangu celtni

"Māja - kuģis" Pāvilostas novada Sakas pagastā izpelnījās lielu rezonansi, proti, cilvēki bez attiecīgas atļaujas uzbūvējuši sev glaunu vasaras namiņu vien divus metrus no jūras, taču, kad to palūgts nojaukt, ir spējuši pierādīt, ka māja nav māja, bet gan peldlīdzeklis. Raidījums "Bez tabu" ziņo par kādu līdzīgu gadījumu - it kā ceļ laivu piestātni, bet vietējie norāda - vairāk izskatās pēc dzīvojamās mājas.

Celtne top Garkalnes novada Upesciemā īpašumā ”Dzīpari” pie lielas ūdenstilpnes (dīķa). Vietējie vaino kaimiņu nelikumīgā būvniecībā: saņēmis būvatļauju laivu novietnes celtniecībai, tomēr, kā novēro iedzīvotāji, pašā krastā būvē dzīvojamo māju, tādējādi pārkāpjot Aizsargjoslu likumā noteikto.