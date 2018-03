Atklāj, ka Iecavas novadā cilvēki dzīvo ekspluatācijā nenodotās mājās

Apsekojot Iecavas novada ēkas, kas nav reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, konstatēti aptuveni 30 mitekļi, kas tiek apdzīvoti, lai arī nav nodoti ekspluatācijā.

Iecavas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas speciālisti kopā ar Bauskas novada būvvaldes būvinspektoru konstatējuši vairākus desmitus dzīvojamo māju, kuras nav reģistrētas sistēmā un nav nodotas ekspluatācijā. Pirmreizējā apsekošanā iegūtā informācija liecina, ka aptuveni 30 ekspluatācijā nenodotās dzīvojamās mājas ir apdzīvotas.

Būvvalde īpašniekiem nosūtīs vēstules ar aicinājumu sakārtot ēku dokumentus. Pašvaldībā apgalvoja, ka tās mērķis nav nereģistrēto ēku īpašniekus sodīt, jo iemesli, kāpēc dokumenti nav sakārtoti, esot dažādi. Reizēm šāds risinājums tiek izvēlēts, lai izvairītos no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas.

"Tomēr jāapzinās, ka būvniecības process jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja būvvalde konstatēs, ka īpašnieks apzināti būves nereģistrē, lai izvairītos no nekustamā īpašuma nodokļa un citu maksājumu veikšanas, tā piemēros attiecīgās soda sankcijas," skaidroja Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Baiba Leitlante.

Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu par būves izmantošanu pirms tās nodošanas ekspluatācijā uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 1400 eiro, bet juridiskajām personām - no 70 līdz 7100 eiro. Savukārt par normatīvajos aktos noteikto dokumentu neiesniegšanu būves vai telpu grupas reģistrēšanai vai kadastra datu aktualizēšanai uzliek naudas sodu 70-210 eiro apmērā fiziskajām personām, bet juridiskajām personām - no 140 līdz 1400 eiro.