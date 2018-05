Bijušais AP deputāts Odisejs Kostanda: Brīvības gars nevar nomirt  

Odisejam ir laimējies: viņš ir spējis sevī saglabāt saikni ar to īpašo degsmi, kāda ir dota tikai un vienīgi jaunībā – degsmi, atdoties brīvības idejai, ierakstot to uz mūžiem savā emocionālajā atmiņā. Odisejs 27 gadu vecumā – 1990. gada 4. maijā –, būdams Augstākās Padomes (AP) deputāts, balsoja par Neatkarības deklarāciju, un vēl šodien viņā ir dzīvs tas aizkustinājums, kas valdīja tajā tālajā dienā. Pēc tam bija barikādes un augusta pučs, bija Latvijas valsts atjaunošana un viss, kas saistās ar šo nozīmīgo procesu, – gan uzvaras, gan kļūdas. Odisejs dzīvo līdzi uzvarām un kļūdām. Līdz sirdssāpēm, līdz bezgala priekam, līdz saknēm un asarām. Nekas nav aizmirsts vai palaists garām. Viss ir kā vienmēr – personiski un dziļi. Šodien saruna ar vēsturnieku, bijušo AP deputātu Odiseju Kostandu.

- Vai atceries to sajūtu, kāda tevī bija 1990. gada 4. maijā? Varbūt norobežojies no tās - kā daudzi dara?

- Ir lietas, kas ir neizdzēšamas no sajūtām un atmiņām. Pazūd tikai nenozīmīgas detaļas. Bet sēdēšana Augstākās Padomes zālē, kad tika nosaukts katra deputāta balsojums, - tas bija kaut kas neaptverams un neaprakstāms. Logs uz āru bija vaļā, cilvēki visu dzirdēja, pēc katra nosauktā «par» balsotāja vārda ārā skanēja gaviles. 138 deputāti nobalsoja par brīvu un neatkarīgu Latviju! Daži pēc tam teica: skaidri bija zināms, ka ir 132 balsis, bet vajag 134, lai pieņemtu Neatkarības deklarāciju, tāpēc bija cerība uz neatkarīgajiem deputātiem. Kāda cerība?! Tāpat taču bija skaidrs, ka Odisejs Kostanda un Imants Ziedonis nobalsos «par»!

- Kaut arī tu biji tautfrontietis, tu Augstākajā Padomē nebiji ievēlēts no Latvijas Tautas frontes saraksta. Kāpēc tā sanāca?

- Kaut kādi apsvērumi jau eksistēja: tik un tik kandidātu uz LTF sarakstu varēja paņemt no LNNK, bija iecirkņi, kuros vajadzēja cīnīties pret interfrontes kandidātiem... Mani uzaicināja kandidēt uz AP no toreizējā Stučkas rajona (tagad Aizkraukles novads), un aicinātāji bija gan tautfrontieši, gan cilvēki no LNNK. Interfrontistu šajā rajonā nebija, bet man pretim stājās Vecbebru sovhoztehnikuma direktors Vilnis Plūme. Viņš bija LTF valdes virzīts kandidāts, savukārt es - Latvijas Kultūras fonda kandidāts, man nebija oficiāla LTF atbalsta. Uzstādījums bija: lai cilvēki izvēlas labāko. Jo tuvāk nāca vēlēšanas, jo vairāk bija skaidrs, ka atbalsts lielāks ir man. Sāku braukāt uz priekšvēlēšanu sapulcēm. Tajās piedalījās arī Vilnis Plūme. Viņu atbalstīt brauca gan Ilmārs Bišers, gan Sandra Kalniete, gan citi domnieki un valdes locekļi. Kārtīga smagā artilērija. Nesapratu, kāpēc tā bija vajadzīga. Tur taču nebija nekāda ārprāta izšķirošā cīņa! Vēlētāji arī uz to visu sāka skatīties ar izbrīnu... Beigās - un tā nebija LTF stratēģijas, bet gan Viļņa Plūmes atbalsta komandas taktiska kļūda - neilgu brīdi pirms AP vēlēšanām Plūmes pārstāvji uzrunāja cilvēkus, kas pēc dievkalpojuma nāca ārā no baznīcas, teikdami, sak, vajag balsot par latviešu cilvēku, ko tad te kaut kāds grieķis, kaut kāds migrants uzstājas! Tas tiešām bija arguments...

- Tevi ievēlēja pārliecinoši.

- Jā. Kad aizgāju uz Augstāko Padomi pēc pagaidu apliecības, dzirdēju sev aiz muguras runājam: «Re, kur tas, kurš mūsu Plūmi izšūpoja...» Es nolēmu, ka neiešu Tautas frontes frakcijā, ja jau esmu tik ļauns un neiederīgs, vēl piedevām - ar grieķu saknēm. Bet tas, protams, nenozīmēja, ka es nepiedalos kopīgajā darbā. Pēc vēlēšanām runāju ar Imantu Ziedoni, viņš teica, ka arī neiešot LTF frakcijā, jo «tad viņi mani gribēs diriģēt». Iespējams, pret mani tā izturējās tāpēc, ka tiku uzskatīts par pārāk radikālu. AP vēlēšanas notika 1990. gada 18. martā, savukārt 16. martā mēs pirmoreiz noorganizējām latviešu leģionāru gājienu. Es toreiz biju Latviešu nacionālo karavīru biedrības priekšsēdētāja vietnieks. Gājiens notika Brāļu kapos, bija mācītāji, bija uzrunas. LTF vadība uztaisīja milzīgu jezgu, sak, Kostanda ir provokators - tieši pirms vēlēšanām leģionāru gājienu speciāli uztaisījis! Protams, tolaik vēl bija dzīvi LTF vadības murgi par «suverēnu Latviju suverēnā Krievijā», tomēr arī tie gāja uz savu dabisko galu... Tika taču gatavota Neatkarības deklarācija, un arī mani aicināja līdzdarboties tās sagatavošanā. Sēdējām Zinātņu akadēmijas zālē, vētījām projektu, visi izteicās, laboja... Tad parādījās viedoklis, ka neiesim Lietuvas ceļu - nenoteiksim, ka atjaunojam neatkarību pilnībā, bet gan daļēji, turklāt nosakot pārejas periodu.

- LTF deputāti bija politiski piesardzīgi?

Pilnu interviju lasiet šīsdienas NRA.