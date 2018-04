Ēriks Dreibants: Neesam jutuši tādus mājienus, ka kaut ko varētu atrisināt ar kukuli

Ēriks Dreibants ir viens no populārākajiem Latvijas pavāriem, redzēts dažādos televīzijas šovos. Taču šajā reizē Neatkarīgās intervija ar viņu nevis par ēdienu receptēm, bet par politiku – par restorānu biznesu ietekmējošiem likumiem un lēmumiem. Ēriks Dreibants ir ne tikai cepējs un vārītājs, bet arī Latvijas Restorānu biedrības dibinātājs un runaspersona.

- Nesen jūs aktīvi uzstājāties pret to, ka valsts un pašvaldību institūcijas aizliedz kafejnīcu āra terases. Jūs teicāt, ka tas kaitē mazajam biznesam. Kāda ar šīm āra terasēm ir situācija pašlaik?

- Situācija ir daļēji atrisinājusies, taču laikam bez trokšņa celšanas tas nebūtu izdevies. Latvijas Restorānu biedrība uzrakstīja atklātu vēstuli Ekonomikas ministrijai un citām instancēm, un visi kļuva pielaidīgāki. Bet pirmajās sarunās dzirdējām tikai «nē» un «nevar». Problēma ir tāda, ka pastāv Ministru kabineta noteikumi par to, ka ugunsdzēsējiem visur pilsētā, tajā skaitā Vecrīgā, ir hidranti, kur viņi ugunsgrēka gadījumā var pieslēgties un dabūt ūdeni dzēšanai. Ministru kabineta noteikumi ir jau sen, bet līdz šim pavasarim neviens tos neievēroja. Rīgas būvvalde, Satiksmes departaments āra kafejnīcām deva parakstu: «Taisiet tik augšā!» Arī mūsu gadījumā, manā kafejnīcā, pirms pāris gadiem uztaisījām terasi, iztērējot tam vairākus tūkstošus eiro.

Mēs, restorāni, un mūsu biedrība esam par to, ka drošība ir pirmajā vietā, taču slikti bija tas, ka vēlme aizliegt terases atnāca pēkšņi. Tad pasakiet to jau pagājušajā sezonā, ka skatīsimies stingrāk un skatīsimies, varēs vai nevarēs atļaut terases. Mēs tad domātu, ko darīt - slēgt ciet kafejnīcu, ieguldīt naudu un kaut ko pārbūvēt. Bet šajā pavasarī bija tā, ka kafejnīcu īpašnieki aizgāja priecīgi iesniegt to pašu pagājušā gada iesniegumu, bet viņiem pasaka, ka terases netiks atļautas. Sezona drīz sāksies, ne mums ir ieplānoti kādi līdzekļi, lai kaut ko darītu - nav nekādas paļāvības principa ievērošanas.

Lai tiktu klāt pie hidrantiem, ugunsdzēsējiem vajag brīvu pieeju trīs metru rādiusā. Arī ielām jābūt, lai var izbraukt ugunsdzēsēju mašīnas. Bet vietām ir tā, ka Rīgas domes Satiksmes departaments uzskata, ka iela ir ar ietvi, bet ugunsdzēsēji - ka bez ietves. Tur arī kafejnīcu īpašnieki nonāk nesaprašanā, kā tad īsti ir. Tāda pieeja traucē mazā biznesa attīstībai, samazina iespējas apkalpot tūristus, kas drīz vien Rīgā sabrauks lielā skaitā. Bet nu tagad ir panākts kaut cik saprātīgs kompromiss.

- Mēdz būt, ka kādreiz ir bijis atļauts turēt galdiņus uz ietves, bet tagad ir aizliegts, jo konstatēts, ka tie traucē gājējiem. Un tad kafejnīcas īpašnieks raud...

- Ir visādi gadījumi. Pēc tagadējiem noteikumiem ir tā, ka ietve jāatstāj brīva. Mūsu restorāna 3 gadījumā ir ietves daļa atstāta brīva, lai var pārvietoties cilvēki, cilvēki ar īpašām vajadzībām. Lai gan Kalēju iela principā ir gājēju iela.

Vecrīgā ir dažādas situācijas - ir vietas, kur ietves un ielas segums ir perfekts un nav vajadzības taisīt paaugstinātu koka grīdu. Un ir vietas, kur bruģis ir nelīdzens un kur bez grīdas nekādi nevar.

- Cik kafejnīcām ir problēmas?

- Vecrīgā apmēram 20 vietas skar hidrantu un ielas šauruma problēmas. Vidēji tādā vienā ēdināšanas uzņēmumā strādā 15-20 cilvēku, līdz ar to apdraudētas ir vismaz 300 darba vietas. Vecpilsētā, ja nav terases, vasarā bizness nesanāk. Ir kafejnīcas, kas ir nokavējušas ar atļauju dabūšanu, un tām būs lieli zaudējumi.

- Varbūt ir kādas institūcijas, kurās gaida, lai kafejnīcas nes viņiem kukuļus?

- Nē, to nu gan ne mirkli nevarēja just. Lai arī par Rīgas domi klīst visādas baumas, politisku pretinieku un ne politisku pretinieku inspirētas, vismaz tas, kas attiecas uz kafejnīcām, Rīgā nav korumpēts. Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs Ingus Vircavs bija pretimnākošs, ieklausījās, meklēja kompromisu. Pirmajā tikšanās reizē visas citas institūcijas bija cieti par to, ka tāds ir likums, un neko negribēja pat dzirdēt, ka kafejnīcu terases šogad varētu atļaut, bet Vircavs bija par kompromisa meklēšanu, par to, ka katra vieta jāskatās atsevišķi un jāmēģina rast risinājumus. Otrajā, trešajā tikšanās reizē visas puses kļuva pielaidīgākas.

- Tomēr vēlreiz pajautāšu par korupciju. Vai jums ir bijuši gadījumi, kādi mājieni, ka problēmas var atrisināt, kādam ierēdnim «sapiķojot», vai arī tā tikai mitoloģija, ka Rīgas domē to vien dara, kā izspiež kukuļus?

