Skolotāja: Esmu NĪN parādniece un klāt jau jauns rēķins 1500 eiro apmērā

Jau vairāk kā 29 000 cilvēku manabalss.lv parakstījušies par ierosinājumu atcelt nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) vienīgajam mājoklim. Kamēr šis ierosinājums vien ir idejas līmenī, cilvēku pastkastītēs „krīt” kārtējie rēķini.

„Esmu skolotāja Rīgā un NĪN parādniece, jo par savu vienīgo īpašumu - dzīvesvietu nespēju samaksāt man aprēķināto NĪN par 2017.gadu. Un nu jau 2018. gada NĪN,” facebook raksta Liāna Hiršsone. Kā viņa pati stāsta, viņas vīrs strādā par apsargu un aptuveni 90% abu kopējo ienākumu aiziet NĪN, mājas kredītam, kas ir līdz 2043. gadam un kredīta apdrošināšanai.

Ieraksts izraisījis milzu dusmu un komentāru vilni citu facebook lietotāju vidū

Piemēram,

Valdis Vītols: Un pie visa klāt ir tas trakums, ka maksājums netiek vienmērīgi sadalīts pa mēnešiem uz visu gadu , bet uzreiz jāsamaksā milzu summa , kas daudziem ir visi mēneša ienākumi.



Ināra Kozlovska: Un vai tie rēķinātāji paši neredz, ka tas nav nomaksājams?! Nelieši! Neieredzu visu to varzu, kas kaut ko tādu izdomāja!



Liene Kaimina: Lūdzu, raksti ES sūdzību un iesniegumu no mums visiem!

Valdis Jurkovskis: Vai Liāna ir vienīgā? Kur ir visi tie, kuriem arī ir lieli, nesaaksājami parādi un vienīgo dzīves vietu draud atņemt? Pats pirmais ko ir nepieciešams darīt, uzmeklēt visus šos ļaudis, izveidot darba grupu. Latvietis, lai cik arī pasīvs būtu, tomēr ja būs reāli draudi pazaudēt vienīgo dzīves vietu, tad spers zemes gaisā un tur būs tāda enerģija, pret kuru nevarēs pretoties nekāda vara. Vai kāds ir mēģinājis uzmeklēt visus šos apdraudētos cilvēkus un izveidot darba grupu ar mērķi vienoties un paveikt reālus darbus, kur var vienoties kopējā rīcībā daudzi, nevis katrs par sevi atsevišķi? Vai nodibinātā biedrība ir ko tādu mēģinājusi organizēt?

Skolotāja ir arī iepriekšminētās iniciatīvas ierosinātāja. „Ņemot vērā pēdējo gadu NĪN straujo kāpumu, kas nu jau ir kļuvis konfiscējošs un reāli sāk apdraudēt mūsu valsts iedzīvotāju Satversmē garantētās tiesības uz īpašumu un mājokli, ierosinu, ņemt par piemēru citu ES dalībvalstu labvēlīgo attieksmi pret saviem iedzīvotājiem un atcelt NĪN vienīgajam īpašumam. Bet par papildus esošajiem īpašumiem, kas kalpo par ienākuma avotu, piemērot nodokļu likmi secībā no 0,1% līdz 1,5%. Lai realizētu minēto priekšlikumu, likumā par NĪN ir nepieciešams noteikt to, ka Latvijas iedzīvotāju vienīgajam īpašumam, kas kalpo par īpašnieka dzīvesvietu, netiek piemērots nekustāmā īpašuma nodoklis, bet ,ja ir divi vai vairāki, tad par katru nākošo piemērot NĪN ar nodokļa likmi no 0,1 % līdz 0,6%. Savukārt, rūpnieciskajiem īpašumiem, tirdzniecības centriem, ofisa ēkām u.c. īpašumiem, kas nes peļņu īpašniekam, piemērot nodokļu likmi no 1,0% līdz 1,5% no kadastrālās vērtības.”