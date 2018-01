Deputāts: Mums jālepojas, ka aizsardzībai tērējam vairāk nekā citas NATO valstis

Deputāts, Saeimas Aizsardzības komisijas vadītājs Ainars Latkovskis mirkļblogošanas vietnē "Twitter" paziņojis, ka Latvijai būtu jālepojas ar to, ka mēs esam viena no nedaudzajām NATO dalībvalstīm, kura valsts aizsardzībai spēj nodrošināt nepieciešamo finansējumu 2% no IKP.

"Mēs varam būt lepni, ka Latvija ir viena no nedaudzajām NATO dalībvalstīm, kura valsts aizsardzībai spēj nodrošināt nepieciešamo finansējumu 2% no IKP," raksta Latkovskis.

Mēs varam būt lepni, ka Latvija ir viena no nedaudzajām NATO dalībvalstīm, kura valsts aizsardzībai spēj nodrošināt nepieciešamo finansējumu 2% no IKP. pic.twitter.com/TQorLubqnt — Ainars Latkovskis (@a_latkovskis) January 12, 2018

Jānorāda, ka ne visi politiķa sekotāji piekrituši paustajam viedoklim.

Atgādināsim, ka 2018. gadā Latvijas aizsardzības jomas budžets sasniegs NATO prasītos 2% no iekšzemes kopprodukta (IKP).