Kas notiek ar mūsu pensijām?

Es centīšos atbildēt uz Barčas k-dzes aicinājumu, rakstīt par pamanītajām kļūdām Sociālajā un darba lietu komisijā, vienlaicīgi par savu neapmierinātību ar pašreizējām darbībām pensiju lietās.

1.kļūda Tas mistiskais gada indekss, kurš nosaka katra topošā pensionāra pensijas iznākumu. Mēs t.s. „Brīvā Latvijā „ esam jau 20 gadu. Šo indeksu paņēmāt atmiņai no „krievu laikiem” un pēc tā tas arī smird... Ja cilvēkam ir galva uz pleciem, tad no šiem katra gada indeksiem, kas ir jūsu rīcībā, var beidzot izrēķināt vidējo, kā arī noteikt progresijas līmeni, kas būtu taisne, nevis nesaprotami līkloči. Jo neviens nav materiāli vainojams par to, kurā gadā ir aizgājis pensijā.Bet jūs joprojām jaucat nesaprotamas kārtis, tieši kā to darīja „gudri vīri”atmodas laikā.

2.kļūda. Mazo pensiju piemaksu noteikšana - kā var zem viena „jumta”- 349 eiro - salikt vecuma, invaliditātes, izdienas u.c.pensijas? Ja 2.grupas invalīdam uz mūžu ir 365 eiro pensija, no tās obligāti ir jāatskaita invaliditātes daļa, kaut vizuāli, jo šāda pensija nesasniedz pat neapliekamo minimumu, kas ir 235+ 154 = 389; no 365-154 = kas ir 211 eiro - zemā līmeņa pensija, kas prasās pēc piemaksas, kā visiem „normāliem”vecuma pensionāriem

3.kļūda. VSAA ir uzskatāma par 2.līmeņa kampšanas likumdošanu.

Kā zināms, 1.tāds līmenis bija tūlīt pēc atmodas un šo ideju jūs , izskatās, ka būsiet aizguvuši no A.Bērziņa k-ga, kurš vajadzīgo sazvejoja „duļķainos ūdenos”un tagad tā daudzi izsmeļ mūsu pensiju fondu, jo nav valsts varā pārskatīt šīs kampšanas lietas un noteikt vecuma pensijai griestus, jo valsts vīri ( t.sk.Saeimas kungi un dāmas) vairāk vai mazāk paši visi ir savā būtībā korumpēti.(Izskatās, ka tāds ir katrs „vienkāršis latvietis”, kad ir ticis pie varas...)

3.1. Kādas iemaksas var veikt jūsu radītajos pensiju līmeņos cilvēki no savām jau tā trūcīgajām algām, kuriem tās ir knapi izdzīvošanas jautājums.

3.2. Kāda atšķirība manam darba stāža 1 gada izcenojumam līdz 1995.gada 31.decembrim no mana kolēģa pensijas t.p.izcenojuma, ja viņš pensionējies „pareizā laikā”, bet es vēl turpināju strādāt nekam nederīgos 17 gadus, taču līdz 1996.gadam mēs abi vienādi „slīgām padomju jūgā”. Šobrīd viņam pie pensijas pieliek 1,50 par gadu, bet man - par šo laiku tikai pa „1”?Taču mēs strādājām vienādu darbu, vienā vietā, šajā valstī un maksājām nodokļus, bet pensijas pēc 1.jūlija būs vienādas gan viņam ar 40 gadu darba stāžu, gan man ar 51 gada darba stāžu ...Vai man griezties pēc taisnības pie Jansona k-ga, vai Briselē?

Kas tā par reformu - pāreja uz VSAA, es to nemanīju ne 1995.,6. 7.ne 8.gadā? Bet tagad es redzu tikai anarhiju pensiju lietās.

Bez tam šīs nenoteiktības, par kurām tiek apžēloti tie 10000 pensionāru, kuri pensionējušies 1996.gadā, turpinājās līdz pat 1998. Gadam, jo VSAA šogad svinot 20 gadu dzimšanas dienu. Kas pienākas senioriem, kuri pensionējušies laikā līdz 1998.gadam?

4.Senioru pensijas par darba stāžu

Šis numurs man ir pamatīgs BLIEZIENS ! Par maniem 51 gada darba stāžu valsts parāda pliku 3 pirkstu kombināciju... Vai es šajā laikā nemaksāju nodokļus? Vai saņēmu lielu algu ( piem. strādājot izglītības sistēmā, kas vēl pat tagad nav sakārtota), varbūt es esmu nepieskaitāma savas pārmērīgi ilgās būšanas dēļ darba attiecībās. Kurš var atbildēt?

5.Atraitņu pensijas - lai jau tiek, ja valstij naudu nav,kur likt un kādam no savējiem līdzgaitniekiem kāds taisās nolikt karoti...Viennozīmīgi - neatzīstu, jo 2 mēnešu pensijas jau vēl saglabājas.

6.Minimālās algas palielināšana - Tikai pasliktina mazo algu un pensionāru stāvokli, jo viss kļūst dārgāks - vai tā ir dzīves līmeņu samēru izlīdzināšanas valsts politika? Uz ko mēs ejam?