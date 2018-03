No Solvitas bēgot, Edgaram rīklē

Pagājušo sestdien notika partijas Latvijas attīstībai kongress, kurš pieņēma lēmumu uz 13. Saeimas vēlēšanām iet kopā ar partijām Kustība PAR! un Izaugsme. Šo sestdien paredzēts partijas Kustība PAR! kongress, kuram jāakceptē šī sadarbība. Sociālajos tīklos ne viens vien ironizē un pat pauž sašutumu, kāpēc žurnālisti piegriež tik lielu vērību partijām, kuru reitings svārstās statistiskās kļūdas robežās. Iepriekšējās Saeimas vēlēšanās 2014. gadā Latvijas attīstībai tā arī nepārvarēja, nē, ne jau 5% barjeru, bet gan 1% barjeru. Pirms četriem gadiem tā ieguva 0,89% balsu.

Interesi par šo spēku apvienošanu var viegli izskaidrot. Sabiedrību vienmēr ir saistījušas neparastas, paradoksālas lietas. Abas partijas ir tik atšķirīgas, ka to mešanās kopā izskatās dīvaini. Turklāt, lai arī šo partiju reitingi patiešām ir nelieli, nevar teikt, ka tajās sapulcējušies mazpazīstami margināļi, kuri vārās savā suliņā un smilšukastē spēlē politiķus. Tur ir politiķi ar visai raibu pagātni. Jautājums vienīgi - vai šiem politiķiem ir nākotne?

Pariešu kodols (pieci Saeimas deputāti) ar lielu troksni pagājušajā vasarā aizgāja no «vecās, sapuvušās» Vienotības un dibināja «citu (īsteno)» Vienotību, bez Āboltiņas un «naudas varas». Tiesa, tagad divi no viņiem (Andrejs Judins un Aleksejs Loskutovs) atgriezušies mātes klēpī un savu vasaras pārsteidzīgo izlēcienu, visticamāk, gribētu aizmirst kā nebijušu. Kustības PAR! situācija ir neapskaužama. Reitingi zem 1% un pilnīgi bezcerīgas izredzes iekļūt nākamajā Saeimā. Tāpēc arī šis izmisuma solis - iet kopā ar Latvijas attīstībai.

Kāpēc šis solis ir izmisuma? Tāpēc, ka politiskajās aprindās Latvijas attīstībai ir īpaša slava. Šo slavu var vērtēt gan pozitīvi, gan negatīvi. Galvenais, no kuras puses paskatās. Latvijas attīstībai ir partija, kurai naudas netrūkst. Līdz ar to, ja skatāmies no resursu viedokļa, tad laulība ar tādu bagātu precinieku kā Latvijas attīstībai noteikti ir izdevīga, taču, ja paskatāmies no reputācijas viedokļa, tad šī «laulība» drīzāk izskatās pēc prostitūcijas.

Gaidāmajā Kustība PAR! kongresā partijas biedriem būs jālemj par smagu izšķiršanos - iet kopā ar bagātu, bet izvirtušu precinieku un iziet tautiņās vai tomēr saglabāt politisko šķīstību un arī turpmāk sēdēt mājās klusumā, veicot izšuvumus krustdūrienā? Kāpēc šāds komunisms - bagātu pielīdzināt izvirtušam, var iebilst kāds īstenticīgs «nauda nesmird» fans. Patiesi, var caur pirkstiem skatīties uz Latvijas attīstībai finansējuma avotiem - spēļu zālēm, ātro kredītu firmām, OIK apguves kompānijām un tamlīdzīgi, taču Kustība PAR! ir īpašs gadījums.

Kad mēs kādā televīzijas kanālā vai radiostacijā redzam un dzirdam runājam redzamākos Latvijas attīstībai runasvīrus Edgaru Jaunupu vai Juri Pūci, mēs zinām, ko viņi pārstāv un par kādu naudu tiek apmaksāts šis raidlaiks. Nekādu pretenziju. Arī tagad, kad partija ir iegādājusies jaunu, skaistu izkārtni - Mārtiņu Bondaru -, pretenziju nav. Tas ir Latvijas attīstībai stils, tās ir viņu vērtības, tā galu galā ir viņu nauda. Kā gribam, tā tērējam.

Taču viss būtiski mainās, kad par šo pašu naudu tajos pašos TV kanālos un radiostacijās sāks runāt Kustība PAR! lāpneši. Tādās reizēs jāatceras šīs partijas ģenēze. Vienkāršā valodā runājot, pariešu kodols aizgāja no Vienotības dēļ Solvitas Āboltiņas. OK. Tiktāl viss skaidrs. Un uz kurieni aizgāja? Pie Edgara Jaunupa. Kādreizējā Āboltiņas rokaspuiša, kuram kā pirtsslotas lapa pie muguras pielipusi partijas kasiera birka, un nav ne mazāko pazīmju, ka viņš šo lapu no muguras vēlētos nokasīt.

Tagad, kad Āboltiņa no Vienotības ir prom, šī pariešu «laulība» izskatās īpaši neloģiska. Tieši šīs absurdās situācijas dēļ tai tiek pievērsta tik liela uzmanība. Kustība PAR! dibināšanas kongresā, kuru vasarā man bija tas gods vērot, galvenās debates izcēlās par partijas finansēšanu. Tai jābūt absolūti godīgai un caurspīdīgai. Ejot vienotā sarakstā ar Latvijas attīstībai, Kustība PAR! biedri var būt droši - finansējums nebūs problēma. Pagaidām nekas neliecina, ka Latvijā kāds grasītos slēgt spēļu zāles un ierobežot ātro kredītu firmas. Līdz ar to nauda, par kuru gaišo nākamību celt, būs. Ja tikai atradīsies cilvēki, kuri būs gatavi atdot savu balsi par šādiem «gaismas nesējiem».

Ielauzums: No reputācijas viedokļa, šī Kustība PAR! «laulība» ar Latvijas attīstībai drīzāk izskatās pēc prostitūcijas