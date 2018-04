PRAKTISKI: Kā izvairīties no sliktas dūšas transportā?  

Pošoties ceļojumam, ir dabiski vairāk domāt par gaidāmo atpūtu un jaunajiem iespaidiem, nevis bažīties par problēmām, kas varētu atgadīties brauciena laikā. Ceļojuma mērķis ir sagādāt prieku. Daži psihologu pētījumi liecina, ka pat tikai doma par tūrisma braucienu uzlabo garastāvokli, tādēļ to ir vērts iecerēt un iztēloties brīžos, kad māc stress, nogurums un skumjas. Taču ceļotprieku krietni var mazināt bažas par to, ka, braucot transportā, varētu uznākt nelabums.

No šīs likstas nav pasargāti ne automašīnu, ne autobusu, ne kuģu un lidmašīnu pasažieri. Slikta dūša, braucot automašīnā, visbiežāk piemeklē bērnus, jo viņu vestibulārā sistēma ir daudz jutīgāka, kā arī grūtnieces un tos cilvēkus, kas cieš no migrēnas. Tomēr nereti no tās cieš arī citi, problēma sagādā nepatīkamus brīžus jebkura garāka ceļojuma laikā vai pat pārvietojoties transportā pilsētas sastrēgumos. Šo problēmu sauc arī par jūras slimību jeb kinetozi.

Kinetozes izpausmes:

• vispārēja slikta pašsajūta

• nelabums

• vemšana

• galvassāpes

• reiboņi

• bālums

• svīšana

• smagākos gadījumos - ģībonis

Problēmas cēloņi

Slikto dūšu transportlīdzekļa kustības laikā var izskaidrot ar pretrunu starp to, ko uztver acis un ausis: iekšējā auss jūt transportlīdzekļa kustību, bet acs to neuztver. Iekšējā ausī esošais līdzsvara aparāts ir pārmērīgi uzbudināts. Tas saistīts ar auss šķidruma - endolimfas - svārstībām, kas, iedarbinot kustību centrus, palīdz ķermenim turēties vertikāli.

Ja cilvēkam ceļošanas laikā regulāri ir minētie simptomi, viņam ieteicams apmeklēt neirologu un LOR speciālistu, kā arī uzzināt, kādus vingrinājumus varētu veikt vestibulārā aparāta treniņam.

Ieteikumi, kā ceļā atvieglot pašsajūtu:

Pirms ceļa ieturiet vieglu maltīti, jo tukšā dūšā nelabums ir grūtāk paciešams. Ēdienam jābūt viegli sagremojamam, nav ieteicams nekas trekns, ass, ar spēcīgu aromātu.

Īsāka brauciena laikā centieties neēst nemaz. Garākā ceļā malkojiet kādu vieglu dzērienu un, ja māc izsalkums, iztieciet ar nelielu uzkodu, piemēram, uzēdiet ne pārāk sāļus un ne pārāk treknus krekerus vai arī sausiņus.

Ne pirms brauciena, ne tā laikā nevajadzētu lietot alkoholu.

Ja vien iespējams, brauciena laikā jāturas tālāk no stipri smaržojošām lietām - kā ēdamām, tā neēdamām.

Lidmašīnā vēlams rezervēt vietas, kas atrodas salona vidusdaļā.

Braucot kuģī, vislabāk ir uzturēties viszemākajā tā daļā, kas ir salīdzinoši mazāk pakļauta svārstībām.

Vilcienā vēlams sēdēt priekšējā vagonā.

Mašīnā vislabāk sēdēt blakus vadītājam.

Nevienā transportlīdzeklī nevajadzētu sēdēt ar muguru pret kustības virzienu.

Pirms brauciena un tā laikā jāatturas no smēķēšanas, jāizvairās arī no vietām, kur smēķē citi. Vēlams svaigs gaiss, jo īpaši - karstā laikā.

Parasti sliktās dūšas epizodi iespējams prognozēt, jo pirms tās sākuma krietni saasinās visas maņas. Ja vien apstākļi atļauj, vislabāk būtu šajā brīdī no transportlīdzekļa uz kādu laiciņu izkāpt.

Pēc iespējas lūkojieties laukā pa logu, nevis uz lietām, kas atrodas transportlīdzekļa iekšienē. Reizēm palīdz skatiena fokusēšana uz kādu nekustīgu objektu tālumā.

Nekādā gadījumā transportlīdzekļa kustības laikā nerakstiet īsziņas, nelietojiet internetu telefonā, neskatieties video un arī nelasiet.

Galvu centieties pēc iespējas turēt mierā. Lietojiet pakavveida spilventiņu, lai galvai būtu stingrs atbalsts.

Mēģiniet sekot, lai paša elpošanas ritms nesakristu ar transportlīdzekļa šūpošanās ritmu. Eksperimentos noskaidrots, ka visvairāk no šūpošanās cieš cilvēki, kuri savu elpošanu pieskaņo šūpošanās ritmam, turklāt ieelpu instinktīvi izdara brīdī, kad notiek sasvēršanās atpakaļ, bet izelpu - kad uz priekšu. Vismazāk kinetoze skar tos, kuriem izdodas savu elpošanas ritmu padarīt pilnīgi neatkarīgu no transportlīdzekļa šūpošanās ritma.

Lai sevi psiholoģiski nenoskaņotu sliktākajam variantam, centieties neuzturēties to cilvēku sabiedrībā, kuriem arī ir tāda pati problēma un kuri par to nepārtraukti nervozē.

Efektīvs un vienkāršs līdzeklis pret nelabumu ir arī miegs. Lieliski, ja braukšanas laikā izdodas iemigt.

Pašsajūtu var atvieglot ingvera tēja, ingvera konfektes vai aptiekā nopērkamie ingvera produkti. Pozitīva iedarbība ir arī piparmētru tējai.

Ņemot vērā, ka nelabuma cēlonis ir vestibulārajai sistēmai radītais stress, novērst nepatīkamos simptomus var palīdzēt arī viegli nomierinoši līdzekļi, piemēram, baldriāna preparāti.

Veģetatīvās sistēmas uzbudinājuma laikā smadzenes prasa saldumu, tāpēc, sākoties nelabuma lēkmei, var pasūkāt saldu konfekti vai košļāt saldu košļājamo gumiju. Košļāšana un sūkāšana nedaudz arī palīdz līdzsvarot vestibulāro aparātu.

Dabisks līdzeklis - ingvera produkts

Augstvērtīgs un Latvijā atzīts dabas produkts, kas palīdz organismam cīnīties ar nelabumu brauciena laikā, ir FUTURA AVIA - tabletes, kuru sastāvā ir ļoti rūpīgi atlasītu ingvera sakneņu pulveris. Tas tiek ražots stingrā farmaceitiskā kontrolē, kas nodrošina un garantē augstu kvalitāti. Ingvers ir viens no visvairāk izmantotajiem augiem Austrumu medicīnā. Ķīniešu jūrnieki ar ingvera palīdzību cīnījās pret cingu un jūras slimību. Arī Karību jūrnieki lietoja ingveru pirms došanās kuģojumā, lai izvairītos no nelabuma, ko izraisa kuģa šūpošanās. Ingvera efektivitāti apstiprina ne tikai gadu tūkstošos uzkrātā empīriskā pieredze, bet arī mūsdienu pētījumi. Ingvers palīdz saglabāt labu pašsajūtu, novērst nelabumu un vemšanu, kas saistīta ar pārvietošanos dažādos transportlīdzekļos. Piedevām tas veicina gremošanu un uztur veselīgu gremošanas sistēmu. Ieteicams lietot 20 minūšu pirms brauciena un vienu divas tabletes ik pa divām stundām tā laikā.

Futura ir Dānijā radīts zīmols. Tā produkti radīti, balstoties uz jaunām un senākām zināšanām par dabas veltēm.

***

Fakti par ingveru:

• Ingvera dzimtene Centrālā Āzija un Dienvidāzija. To audzē tropu un subtropu klimatā. Lielākās ražotājvalstis ir Indija, Ķīna, Indonēzija, Nepāla, Malaizija, Bangladeša, Japāna, Taizeme, Filipīnas, Šrilanka.

• Ingvers iekarojis arī Latvijas patērētāju simpātijas. Citur Eiropā to pazīst jau kopš devītā gadsimta, tā allaž ir viena no visvairāk pieprasītajām ievestajām garšvielām.

• Pievienots ēdienam, ingvers palīdz to ilgāk saglabāt svaigu, jo satur arī vielas, kas iznīcina baktērijas. Senos laikos tam tika piedēvēta pat spēja aizkavēt mēri. Ķīniešu tautas medicīna ingveru lieto jau daudzus gadsimtus.

• Par savu savdabīgo smaržu ingvers var pateikties ēteriskajām eļļām, bet aso garšu piešķir viela, ko sauc par gingerolu.

• Ingveram dažādās valodās ir daudz nosaukumu un apzīmējumu, viens no tiem - ragainā sakne. Sanskritā ingvers nozīmē «universālas zāles». Romiešu aristokrāti lietojuši ingveru pārēšanās un sliktas dūšas gadījumā. Senatnē šo sakni saistīja arī ar potences palielināšanas spēju.