Arodbiedrība vēlas darba grupu, kas spriestu par mediķu algu palielināšanu  

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) vērsusies pie veselības ministres Andas Čakšas (ZZS) ar aicinājumu jau tuvākajā laikā izveidot darba grupu, kas spriestu par darba samaksas paaugstināšanu, informēja arodbiedrībā.

Arodbiedrības priekšsēdētājs Valdis Keris šādu priekšlikumu izteica Saeimas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēdē pirms apmēram mēneša, norādot, ka šogad panāktais palielinājums ir pirmais solis, lai sasniegtu adekvātu mediķu atalgojumu, tomēr mērķis ir sasniegt jau pirms vairākiem gadiem mediķiem apsolīto atalgojumu, kas būtu vienāds ar divām vidējām algām valstī.

LVSADA uzskata, ka darba grupu jāizveido, lai nodrošinātu pārskatāmu politiku cilvēkresursu atjaunošanai veselības aprūpē. "Kā savā jaunākajā ziņojumā par Latviju norādījusi Eiropas Komisija (EK), kvalificēta personāla trūkums ir viens no galvenajiem faktoriem, kas traucē uzlabot veselības aprūpes pieejamību," skaidroja arodbiedrībā, piebilstot, ka Latvija gan ārstu, gan māsu skaita ziņā atpaliek no Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem, un par galveno cilvēkresursu trūkuma cēloni tiek minētas nepamatoti zemās algas.

Keris norādīja, ka bez profesionāla un līdzjūtīga personāla nav iespējama nedz pieejama, nedz kvalitatīva veselības aprūpe, turklāt darbinieku pārslodze apdraud kā vienu, tā otru.

pixabay.com

Vienlaikus LVSADA informēja, ka tās pārstāvji trešdien, 11.aprīlī, tiksies ar Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecības Latvijā vadību, lai pārrunātu jaunāko EK ziņojumu par situāciju Latvijas veselības aprūpē un kopīgi precizētu galvenos uzdevumus veselības aprūpes pieejamības uzlabošanai. Tikšanās plānota EK pārstāvniecības Latvijā telpās plkst.14.

Kā aģentūru LETA informēja ministrijā, šogad ārstniecības personu darba samaksas palielināšanai piešķirti papildu 85 miljoni eiro, kas iestrādāti tarifā, kādu valsts samaksā ārstniecības iestādēm par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Vienlaikus palielinātas arī noteiktās zemākās mēnešalgu likmes ārstniecības personām atbilstoši viņu kvalifikācijas kategorijām, proti, no 5% līdz 68%. Vienlaikus, izvērtējot iespējas, ārstniecības iestāde amatalgas ārstniecības personām pacēla arī lielākā apmērā par minimāli noteikto.

Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, vidējā ārstu un funkcionālo speciālistu darba samaksa tarifā palielināta no 859 eiro līdz 1125 eiro mēnesī, ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo speciālistu asistentiem no 537 eiro līdz 675 eiro mēnesī, bet ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām - no 400 eiro līdz 450 eiro mēnesī.

Piemēram, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes ārstiem atalgojums pieaudzis par 28% jeb no 1382 eiro uz 1763 eiro, savukārt māsām darba samaksa pieaugusi par 51% - no 699 eiro uz 1058 eiro, bet māsu palīgiem par 30% - no 537 eiro uz 696 eiro. Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā ārsta mēnešalgas pieaugušas par 43% līdz pat 52%, vienlaikus Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā šī gada janvārī, salīdzinot ar pagājušo gadu, ievērojami palielinājies atalgojums, turklāt augstas intensitātes nodaļas māsa par darba samaksu saņem līdz pat 55,5% vairāk nekā pērn.