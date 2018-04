Zināms, kā klājas divgadīgajam Jānītim, kuram nepārtraukti lūza kauli  

Divgadīgais Jānītis (vārds mainīts) slimo ar Osteogenesis imperfecta - Trauslo kaulu saslimšana. Bērns jau vairāk nekā desmit reizes piedzīvojis kaulu lūzumus un nepārtraukti nākas dzīvot ar ģipsi. Kā zēnam klājas tagad?

"Jūs mums jau vienreiz palīdzējāt, bet diemžēl Jānītim kauli lūzt arvien biežāk. Jau pārcieta 2 operācijas pēc smagiem lūzumiem ar nobīdēm. Es vairs nevaru sēdēt ar nolaistām rokām un aktīvi sāku meklēt vecākus, kuru bērniem ir trausli kauli, lai saprastu kādas ārstēšanas iespējas ir ārpus Latvijas robežām. Uzzināju, ka Maskavas klīnika veiksmīgi ārstē bērnus ar tādām diagnozēm. Lūzumu biežums samazinās 2-3 reizēs līdz pilnībā izzūd," februārī, vēršoties pie "Palīdzēsim viens otram", rakstīja zēna māte.

Trīs dienu ārstēšanās kurss izmaksāja 2 500 eiro.

"Daudzi no jums pārdzīvo līdz ar Jānīti par viņa veselības stāvokli, un cer uz nozīmīgiem veselības stāvokļa uzlabojumiem, tāpēc steidzam ziņot, ka saņēmām ziņu no Jānīša mammas par to, ka ieplānotās procedūras noritējušas veiksmīgi!

Ārstu prognozes ir ļoti cerīgas - turpmākā gada laikā procedūras būs nepieciešams atkārtot reizi trijos mēnešos, pēc tam reizi četros mēnešos, kad Jānītim būs pilni trīs gadi, tiks veikti kaulu blīvuma analīzes, lai noteiktu kaulu blīvumu, un ja tas būs uzlabojies, tad turpmāk procedūras būs nepieciešamas reizi gadā!

Un tas viss pateicoties jūsu ziedojumiem, kopā mēs devām veselīgu nākotni Jānītim," ziņo Edijs Pipars.