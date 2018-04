Liekuļi? Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju nepotējas pret ērcēm, tomēr citiem to darīt ieteiktu  

Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju nav vakcinējušies pret ērču encefalītu un izpratne par vakcinācijas nozīmi un lomu ērču encefalīta profilaksē joprojām ir maldīga, liecina šī gada martā veiktās aptaujas rezultāti. Lielākā daļa aptaujāto atzīst, ka paši vakcinējas nelabprāt, taču to ieteiktu darīt citiem un lai izvairītos no saslimšanas ar ērču encefalītu, daļa iedzīvotāju pat gatavi atteikties no pastaigām pa mežu un atpūtas dabā.

Par aptaujā atklāto savas domas paust tika aicināta LNT raidījuma "900 sekundes" ziņu moderatore, televīzijas žurnāliste un dabas entuziaste Kristīne Garklāva, kas kopā ar ģimeni bieži laiku pavada dabā, dodas pārgājienos un uzskata ka tas ir labākais veids, kā iepazīt Latvijas dabu, iemācīt bērniem un sev pamanīt arī sīkās parādības - zirnekļa tīklu, kukainīti, kas rāpo pa zāles stiebru, vai savdabīgu koku formu.

"Mani pārsteidz tas, ka cilvēki vēl ar vien ir gatavi atteikties no prieka atrasties un atpūsties dabā un žēl, ka tieši gados jaunākie (25-34 gadus vecie) biežāk izvēlas atbilžu variantu "neiet uz mežu un neatpūsties pie dabas" kā veidu, lai izvairītos no ērču encefalīta! Pārsteigums ir arī tas, ka pēc aptaujas datiem vīrieši, izrādās, ir daudz apzinīgāki, jo, nereti - tieši vīrieši ir tie, kuri ir īpaši jāmotivē pārbaudīt savu veselību un domāt par profilaksi. Interesanti, ka lielākā daļa to ieteiktu darīt citiem, bet paši nav vakcinējušies vai neplāno to darīt", - stāsta Kristīne Garklāva.

Kā liecina veiktā aptauja, 60% iedzīvotāju nav vakcinējušies pret ērču encefalītu, no kuriem 45% to arī neplāno darīt. Neapzinoties ērču encefalīta bīstamību, iedzīvotāji pakļauj sevi lielākam riskam saslimt ar šo slimību.

Aptauja parāda, ka iedzīvotājiem Latvijā vēl ar vien trūkst izpratnes par vakcinācijai piemērotāko laiku - 57% no visiem aptaujātajiem iedzīvotājiem, pārsvarā vecāka gadagājuma, joprojām uzskata, ka tikai gada aukstākais periods un pavasaris ir piemērotākais laiks, lai vakcinētos pret ērču encefalītu. Par piemērotāko vakcinēšanās laiku pietiekami informēti nav tieši gados jaunāki respondenti vecumā no 25 līdz 35 gadiem, bet 17% vīriešu par to vispār nedomā. Satraucošs ir fakts , ka vēl ar vien, neskatoties uz plaši pieejamo informāciju publiskajā telpā, tikai 14% iedzīvotāju zina, ka vakcinēties pret ērču encefalītu var visa gada garumā.

Tomēr Latvijas iedzīvotāji ir arī gana apzinīgi - 70% respondentu, īpaši gados vecāki cilvēki, vecumā no 45 līdz 55 gadiem vairāk domā par aizsardzību pret ērču encefalītu un paši seko līdzi ierakstiem savā potēšanas pasē, bet 33%, pārsvarā jauni cilvēki , vecumā no 25 - 34 gadiem - uzticas sava ģimenes ārsta atgādinājumam revakcinēties. Tikai 15% ir aizmāršīgi un regulāri aizmirst par vakcinēšanos.

Aptaujā noskaidroti biežākie iemesli, kādēļ cilvēki neveic vakcināciju pret ērču encefalītu. Kā biežākie iemesli tiek minēti naudas trūkums (32%), aizmiršana un motivācijas trūkums (26%), neticība vakcīnas iedarbībai (29%) un vakcinēšanas kā medicīniskas manipulācijas neatzīšana (28%). Neskatoties uz to, lielākā daļa, jeb 64% respondentu norāda, ka noteikti ieteiktu vakcinēties tiem, kuri to līdz šim nav izdarījuši. Tas ļauj secināt, ka respondentiem ir izpratne par vakcinēšanās nozīmīgumu, bet trūkst informācijas par riskiem, kas apdraud tos, kas nav vakcinējušies.