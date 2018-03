Ultrasonogrāfija grūtniecēm: Mīti un fakti  

Plānojot un gaidot bērnu, topošās mammas saskaras ar lielu ticamas un neticamas informācijas klāstu, tāpēc mēdz būt grūti izvērtēt, vai šī informācija ir zinātniski pamatota vai tomēr mīts un viltus ziņa.

Viena no šādām ziņām ir apgalvojums, ka ultrasonogrāfiskā izmeklēšana ir kaitīga auglim mammas vēderā. Vai tā ir taisnība? Skaidro Klīnikas EGV ginekoloģe un ultrasonogrāfijas speciāliste Kristīne Ķempe.

Kas ir ultrasonogrāfija

Ultrasonogrāfija ir vizuālās diagnostikas izmeklējums, ar ko izvērtē dažādu orgānu un mīksto audu struktūru. Augļa attēlu redz, izmantojot augstas frekvences skaņu viļņus jeb ultraskaņu. «Ultrasonogrāfija ir vienkārša metode, ar ko ārsti strādā ikdienā. Man ginekoloģes darbā šī metode palīdz kontrolēt grūtniecības norisi un laikus pamanīt novirzes mātes veselībā vai augļa attīstībā, piemēram, Dauna sindromu,» stāsta ginekoloģe. Valsts nosaka grūtniecēm divus obligātus ultrasonogrāfiskos izmeklējumus. Pirmo veic laikposmā no 11. līdz 13. grūtniecības nedēļai, otro - no 20. līdz 22. nedēļai. «Šie izmeklējumi ir ļoti svarīgi. Laikus konstatējot izmaiņas bērna veselībā, var laikus meklēt vislabāko risinājumu bērna veselības uzlabošanai. Ja konstatētās izmaiņas var būtiski ietekmēt bērna dzīves kvalitāti vai tās ir dzīvību apdraudošas, pāris pēc ārsta slēdziena var pieņemt lēmumu par grūtniecības pārtraukšanu. Otrajā izmeklējumā notiek rūpīga bērna augšanas un attīstības izpēte, tā saucamais anatomiskais skrīnings,» komentē ārste. Ja nepieciešams, ginekologs var ieteikt vēl vienu izmeklējumu 34.-36. nedēļā - tas palīdzēs atklāt potenciālus sarežģījumus dzemdību laikā. Savukārt sievietēm ar hroniskām slimībām, piemēram, cukura diabētu, izmeklējumi ir nepieciešami vēl biežāk, jo ārstam ir jāpārliecinās, ka mātes slimība neietekmē augli. Tas pats ir attiecināms uz sievietēm, kurām veselības sarežģījumi radušies grūtniecības laikā.

Vai ultrasonogrāfija ir kaitīga

Topošās mammas ir jūtīga auditorija, kas parasti ar īpašu uzmanību un piesardzību izturas pret savu un bērniņa veselību, cenšoties izvairīties no visa, kas varētu kaitēt. Diemžēl daudzās interneta vietnēs ir atrodama nepatiesa informācija, kas iebiedē topošās māmiņas un traucē pieņemt mierīgu, nosvērtu lēmumu. «Ultrasonogrāfijas kaitīgums ir mīts,» uzsver Dr. Ķempe un paskaidro, ka nav nekāda pamata uztraukties: ir veikts pietiekami daudz medicīnisku pētījumu, kas pierādījuši šī izmeklējuma drošumu. Ultrasonogrāfija tiek veikta ar ļoti augstas kvalitātes aparātiem, procedūra ir visai ātra, un izmeklējuma laikā tiek izmantots skaņas vilnis, kas nevar ietekmēt augļa ūdeņu temperatūru, fiziski ievainot bērniņu vai kā citādi kaitēt. «Arī es savā praksē novēroju, ka dažas mammas baidās pakļaut sevi izmeklējumiem, taču, mierīgi izrunājot visus riskus, kas rodas, ja atsakās no izmeklējuma, sievietes lielākoties savu viedokli maina,» stāsta ginekoloģe. Taujāta, kā ir radies mīts par šī izmeklējuma kaitīgumu, ārste atbild, ka viss sākas no nezināšanas: neizprotot lietas būtību, tiek izdarīti nepareizi secinājumi. «Dažreiz topošo vecāku skepsi veicina fakts, ka ultrasonogrāfiskais izmeklējums nav atklājis kādu patoloģiju. Tādā gadījumā ir jāsaprot, ka kļūdas ir iespējamas, jo ir sarežģījumi, kas grūtniecības laikā izpaužas vēlīni. Lai arī ārsts veic savu darbu pēc labākās sirdsapziņas, ne vienmēr ir iespējams ieraudzīt katru sīkāko detaļu.»

Ultrasonogrāfija nav izklaide

Gluži kā par ikvienu parādību, arī viedokļi par ultrasonogrāfiju ir līdz galējībām atšķirīgi. Kamēr viens baidās, cits šo manipulāciju uztver kā šovu. «Tehnoloģiskais progress tagad mums nodrošina tā saucamo 3D un 4D sonogrāfiju, kas parāda nevis plakanu, bet skaistu, telpisku, dzīvu bērna attēlu. Bieži vien vecāki šo izmeklējumu uztver kā izklaidi un šovu, kas ļauj ieraudzīt bērna kustības, mīmiku un citas mazas nianses, taču jāsaprot, ka primārais mērķis ir nevis iespēja mātei ieraudzīt savu bērnu, bet ārstam pārliecināties par atbilstošu bērna augšanu un veselības stāvokli. Procedūras laikā ir jārespektē ārsta darbs,» uzsver Dr. Ķempe. Ir svarīgi veicināt abpusējo sadarbību un uzticēšanos starp ginekologu un topošajiem vecākiem, lai grūtniecības novērošana būtu pēc iespējas veiksmīgāka.